A Feggo, el “Premio a la Trayectoria de Caricatura Gabriel Vargas”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El caricaturista Felipe Galindo, Feggo, recibe este martes el Premio a la Trayectoria de Caricatura “Gabriel Vargas” en el Museo del Estanquillo. El mexicano radicado en Nueva York, Estados Unidos, y cartonista regular de ‘The New Yorker’, dijo a Proceso sentirse orgulloso al obtenerlo, además de ser un aliciente para continuar su labor.

"Evolución/polución". Feggo

Feggo recibe dicho reconocimiento otorgado por autoridades culturales del gobierno capitalino, además de darse a conocer de manera previa que los miembros del comité que lo eligieron en forma unánime fueron Rafael Barajas, El Fisgón; José Hernández, Monero Hernández; Rafael Pineda, Rapé, y Bernardo Fernández, BEF.

“Me siento contento y orgulloso –dijo vía telefónica–, vine a la ciudad para poder recibirlo y dedicar unas palabras a quienes me inspiraron, Rius está entre ellos, y mi esposa Andrea Arroyo, quien siempre me ha apoyado y es artista también; si bien no vivo en México desde hace unos 45 años, viajo relativamente seguido para ver a mi familia, y ahora se puede decir que mi trabajo lo divido entre mis publicaciones regulares en la revista ‘New Yorker’ y ‘El Chamuco’.

“En la medida que puedo estoy cercano a mis colegas, y a mi país, siempre”, dijo.

Con más de una docena de premios bajo la manga recibidos en Estados Unidos, Europa y México, el cartonista e ilustrador oriundo de Guadalajara, Jalisco, encontró en el humor su manera de expresión siendo muy joven. Egresado de Artes Visuales de la Universidad Nacional Autónoma de México y discípulo de Sebastián, el artista dice que cuando descubrió que lo suyo era el dibujo y el humor, todo fluyó más fácil.

"El tour de los rascacielos". Feggo

Inspirado en los trabajos y rutas de vida de Miguel Covarrubias y muralistas mexicanos en Estados Unidos, llegó hace 40 años a Nueva York, su viaje era por medio año, pero se terminó quedando a trabajar.

Entre sus trabajos más destacados está un proyecto de arte público en la estación del metro neoyorkina “231 Street”, en donde plasmó cuatro murales con imágenes de humor al que titulo “Realismo mágico en Kings Bridge”, en honor al primer puente que unió al Bronx con NY.

"231 Street". Feggo

Comentó sobre su trayectoria y vida:

“México se conoce mucho por el cartón político, pero a mí me interesó otro tipo de humor, más universal por decirlo así. Es el humor lo que me hizo, incluso, conocer a mi esposa Andrea, estaba en una conferencia en la UNAM que hablaba sobre el tema cuando la vi y me flechó, si no hubiera sido por eso no sé cómo la habría conocido, así que el humor me llevó al amor también.

–¿Qué implica recibir un premio de trayectoria como este?

–Un aliciente para continuar con mi trabajo, este domingo inauguro la exposición Culture in a Cup en el Buunni Coffee Inwood de Nueva York, con la que despido el año, y en 2024 me tomaré un sabático, aunque básicamente seguiré trabajando, pues tengo proyectos de mi archivo que necesito hacer, como un libro.

La exposición Culture in a Cup está basada en dibujos sobre los vasos de cartones donde suelen servir los cafés para llevar, con el paso de los años cada vez que el artista entraba a alguna cafetería dibujaba su entorno, así que mientras recorrió el mundo en ciudades como París, Londres, Nueva York y México guardó esos trabajos. Serán unas 40 obras-vasos los que se mostrarán en esas expo.

–Finalmente, ante lo que se vive en México, la violencia, los feminicidios y los problemas sociales en general, ¿se ha cuestionado cómo abordar estos temas?

–Sí lo he hecho, más que nada en el tema de drogadicción, Estados Unidos es un país donde se consume mucha droga, y es contradictorio como se trata el tema: la mariguana ahora es legal, pero antes era muy penada y toqué ese tema en diversas ocasiones; la migración, también he hecho algunos trabajos, me meto cuando lo considero, y siempre busco el enfoque global”.