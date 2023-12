Leonardo de Lozanne y Los Rebel Cats rinden tributo a Elvis con concierto navideño

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El rockero Leonardo de Lozanne y la banda de rockabilly Los Rebel Cats rindieron tributo especial al “Rey del Rock and Roll” Elvis Presley, en el Lunario del Auditorio Nacional.

El espectáculo de espíritu navideño “A Christmas Date With Elvis” brindó un viaje rocanrolero honrando a la leyenda Elvis Aaron Presley (1935-1977). La agrupación Rebel Cats, fundada hacia 2005 por el guitarrista Vincent Van Rock junto a su hijo, el vocalista y baterista Vince, apareció en escena acompañándose del contrabajista Josue “Veneno”, el tecladista Rodrigo Fuentes y el guitarrista Chucho “Veneno”.

La apertura consideró los ritmos de “Jingle Bells”, ingresando Leonardo de Lozanne cantando “That's All Right” y dirigirse a paso firme hacia “Blue Suede Shoes”, “One Night” y “Heartbreak Hotel”.

Las pantallas laterales proyectaron imágenes históricas dibujando la figura de Elvis. Sin parafernalias en producción y en atmósferas intimistas, a los músicos se les observó ataviados al estilo de la celebridad estadunidense nacida un 8 de enero de 1935, en Tupelo (Misisipi).

El ambiente festivo y de buena vibra prevaleció en un público diverso en edades, viéndose familias con sus infantes hijos dándoles cátedra en rolas y baile rocanrolero. A su vez, una nueva oleada generacional de adolescentes gozó de “Don't Be Crue”, “Love Me” y “Trouble”.

De Lozanne y Vince guiaron la velada en charlas de buen humor. En tanto, el integrante de Los Rebel Cats fue el encargado de brindar breves memorias históricas para ilustrar a los congregados sobre el legado universal del “Rey del Rock and Roll”.

Los fans aclamaron cada corte, tararearon y degustaron en aceptación los arreglos y versiones vocalizadas por el buen Leonardo en original idioma inglés. El también líder de Fobia, convidó a su compañero de banda, el bajista Javier Ramírez Gómez, mejor conocido como “Chá”, a rasgar “(You're The) Devil in Disguise”.

Luego de tocar “Can't Help Falling In Love”, la presentación seleccionó cortes de fiestas decembrinas: “Santa Bring My Baby Back (To Me)”, “Blue Christmas” y “Santa Claus Is Back In Town”, adicionando en remembranzas a la estrella estadunidense Brenda Lee para “Rockin ‘Around The Christmas Tree” y el clásico villancico “Jingle Bell Rock”, obra compuesta por Joseph Carleton Beal (1900-1967) y James Ross Boothe (1917-1976).

Sin faltar se enlistó “Jailhouse Rock” y “Always On My Mind”. Compartieron “Burning Love” teniendo como invitado especial al artista mexicano Héctor Ortiz, quien desde hace 40 años personifica a Presley, recibiendo el clamor y aplausos de los reunidos.

La celebración continuó con “If I Can Dream” dando ilusorio adiós. El retorno fue veloz obsequiándose “Viva Las Vegas” y “Suspicious Minds”, participando nuevamente a “Chá” y Ortiz en el tablado.

Unidos Leonardo, Rebel Cats e invitados especiales, recibieron raudal de elogios de la fanaticada.

Rebel Cats, abanderando el rockabilly

Previo al show, en entrevista telefónica para Proceso, Vince comentó su misión por el rock and roll:

“Es un lujo, el rock nació siendo pop, en los ‘50 la adolescencia no tenía una identidad, incluso de peinarse y de bailar. Fue la primera manifestación de rebeldía juvenil, la adolescencia sólo era una etapa de la vida. Fue música hecha por adolescentes para adolescentes. En la actualidad se identifica desde un niño hasta su abuelo. En Rebel Cats me siento afortunado de vivir por esa época”.

Sobre los arreglos y versiones cantadas por De Lozanne, expresó:

“Disfrutamos al público, es muy padre y divertido escuchar a Leonardo llevando su voz a otros lados, en Fobia no lo escuchamos interpretar así, está explorando en su vocalización y se me pone la piel chinita. Pero, sobre todo, a la gente le ha gustado”.

Vince subrayó que para los artistas de la actualidad Elvis sigue como referente e inspiración, destacando así a la cantante neoyorkina Lana del Rey y el rapero Post Malone.

Por lo tanto, señaló:

“Detractores siempre existirán, el rocanrol lo estaban matando desde los 60, siempre habrá gente diciendo que el rock está muerto, pero está tan vivo en artistas contemporáneos”.

Por otro lado, adelantó que el proyecto de honrar a Presley continúa, por lo que Leonardo de Lozanne y Los Rebel Cats se encerrarán a crear un disco directamente en estudios en Memphis, material que será buscado lanzarse el próximo año en un formato de vinilo.

Concluyó que abanderar del rock and roll y rockabilly trasciende en su familia:

“Mi papá fue quien me heredó y ahora se lo pasé a mi hijo. En la música –lo he platicado con mi papá–, siempre hemos querido apartarnos de la política y lo religioso. Rebel Cats es un descanso, una alternativa para alejarnos de la realidad, sin recordar los temas negativos. Somos una banda que hemos seguido activos, haciendo discos, temas originales, estamos en los festivales, representamos un género y una cultura. Seguimos necios, constantes y reinventándonos, poniendo al rock en los escenarios”.