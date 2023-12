El retorno de Olga Tañón: “Será un suceso”

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La cantante puertorriqueña Olga Tañón:

“Es mi regreso a México, y no será sólo un show, será un suceso”.

Se presentará luego de 11 años, y en su primera vez en solitario en el Auditorio Nacional.

La merenguera y ganadora de dos Premio Grammy, cuatro veces del Grammy Latino, y 31 veces de los Premios Lo Nuestro, opina de los ritmos urbanos como los corridos tumbados, hoy de moda, tras afirmar que “hay mercado para todo”, dijo contundente:

“No estoy de acuerdo con la violencia de ningún tipo”.

Regresa a México con su tour Simetría y éxitos como “Basta ya”, “La gran fiesta”, “Mi eterno amor”, “Miénteme” y “Cómo olvidar”, para presentarse en el coloso de avenida Reforma el 12 de enero de 2024.

En entrevista con Proceso, la artista de 56 años, con 20 producciones discográficas y conocida como “La mujer de fuego” --ello luego de lanzar el disco homónimo que la encumbró en 1993--, calificó su retorno como “especial”, tras haber tenido fechas durante todo el año por ciudades de Estados Unidos, Latinoamérica y España.

Explica cómo ve su vuelta a los escenarios internacionales, después de los momentos pandémicos:

“Este regreso ha sido chévere a pesar de los malos momentos que vivimos de pandemia, ese receso forzoso en el que se perdieron vidas, que nos dejó cosas malas pero también hizo que salieran cosas lindas para continuar en la vida. En mi caso volver a salir a los escenarios ha sido fantástico, así que aprovecho hasta el máximo el tiempo que me da la vida”.

Cabe recordar que, a propósito de esos momentos, Tañón, en colaboración con Abraham Velázquez y Alex Zurdo, lanzó en 2020 el tema “Todo pasará” buscando dar ánimos a la gente; el tema alcanzó la posición 15 en la lista de Latin Pop Airplay de Billboard, y una nominación como “Mejor vídeo” en los Videoclips Awards de República Dominicana.

La artista que fusiona el merengue con el pop y los ritmos latinos, y la voz detrás del éxito “Basta ya”, que tiene más de 113 millones de visualizaciones en Youtube, dice sobre su actual tour:

“Esta gira llega en un momento especial, su nombre viene de todo lo que se acomodó para hacerlo posible, hablo de recintos, bailarines, fechas, vestuario, música, todo ha sido y tenido un orden perfecto, casi simétrico, por eso se llama así, claro hemos tenido que trabajar para ello, pero todo se dio, se ha dado, he pisado tantas ciudades en las que no había estado en mucho tiempo, y la Ciudad de México es una de ellas”.

Tañón, quien conversó con Proceso entre sus fechas de presentaciones en Panamá y El Salvador, estará en México este 12 de enero:

“Estoy emocionada y agradecida, lo ansiaba tanto, y hacer un Auditorio Nacional. Quizá otros artistas podrán estar cansados de estar ahí, ¡pero para mí es la primera vez que lo haré en solitario!

“La ultima vez estuve como invitada de Juan Gabriel (Bellas Artes, 2013, interpretando el tema ‘Te sigo amando’), quien me invitó a estar en uno de sus shows. Pude compartir con él ese escenario tan tremendo, me hizo mucha ilusión y lo recuerdo con cariño. Era y es uno de los más grandes compositores, yo ya lo dije antes, no va a existir otro ícono como él”.

Con Juan Gabriel / Foto: Twitter Olga Tañón: @OlgaTanon1313

En 2014, recordando esa fecha, Tañón compartió una imagen de ese acto en su cuenta oficial de Twitter (@OlgaTanon1313).

La trayectoria de la cantautora incluye colaboraciones memorables con destacados artistas, como en el proyecto Voces de Yanni en 2008, junto a Alejandro Sanz, Luis Miguel, José José, Lucero, Cristian Castro, Ender Thomas y José Feliciano. También se presentó en el evento Paz sin Fronteras en La Habana en 2009, convocado por Juanes, donde compartió el escenario con otros artistas de renombre.

--¿Hay algo que disfrute cuando está en los escenarios?

--Ver a la gente disfrutar… Piensan que son ellos los que más disfrutan, pero quien lo hace más soy yo al verlos. En los shows en vivo el contacto con la gente, la música, es el momento perfecto para compartir.

La cantante. Gira "Simetría" / Foto: Cortesía Olga Tañón

--¿Cómo termina el año en lo profesional y personal?

--Desde hace mucho tiempo ya no vendo fechas de Navidad ni Año Nuevo, esas se las dedico a mi familia.

“Tendré shows hasta el día 17 de diciembre, haré una pausa para descansar, disfrutar de las fiestas decembrinas, y abro de nuevo el año en México”.

--Usted, que está dentro de los ritmos latinos. ¿Qué piensa del reguetón y los corridos tumbados? Estos últimos al menos en México se han posicionado en primeros lugares por sus letras, y a la vez son muy criticados…

--Es que hay mercado para todo, la música se mueve y siempre da alternativas, aunque eso sí yo no estoy de acuerdo con la violencia de ningún tipo, la música debe estar hecha para hacer el bien.

--¿Qué escucha en estos días?, ¿urbanos?

--A mí sí me gustan los urbanos, algunos de los temas, pero hay muchas letras que no me gustan. He hecho temas de “tumbaditos muy urbanos”, pero que conste que yo los grabé hace veinte años.

“Y últimamente escucho mucho a Karim León, es un hombre con frescura y propuesta totalmente diferente a lo que hay en estos días en su género, y a nivel vocal tiene esa combinación de mexicano con texano especial, sus letras son lindas, y en lo general hay mucho talento”.

--¿Qué le gusta hacer fuera de los escenarios, leer, escribir, cuál es su hobby?

--Cocinar y descansar en casa, porque en esta carrera estás mucho tiempo fuera de tu hogar.

--¿Qué cocina en estas fechas?

--Los postres puertorriqueños. Hago el lechón, los granos y los arroces, no soy chef pero sí me defiendo y me gusta cocinar, ya lo compartiré en redes, y después ¡qué mejor manera de comenzar el 2024 que regresando a México!