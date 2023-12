Allison, 20 aniversario en el Palacio de los Deportes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La agrupación Allison festejó su 20 aniversario con un show de 360 grados en el Palacio de los Deportes, y un extenso paseo de rock.

Los rugidos hicieron temblar al “Domo de Cobre” este fin de semana al arribo del líder Erik Canales, el guitarrista Abraham Isael Jarquín Paredes “Fear”, el bataco Diego García Stommel y el bajista Alfredo Percástegui Loeza “Alfie”.

La velada rasgándose “Gracias por la herida”, “Dualidad” y “Algo que decir”.

La producción atrajo las miradas al instante. El tablado a dos niveles se edificó al centro del recinto en formato denominado de 360 grados. Encima de sus cabezas flotaba una colosal pantalla. Desde cualquier rincón fue divisada la agrupación fundada hacia 2002 en esta ciudad.

Canales saludó a los reunidos:

“¡Muchísimas gracias por hacer este sueño realidad para nosotros! ¡Disfruten de este momento!”.

Durante toda la presentación el vocalista versó gratitudes y constantes diálogos con su gente, al igual, todos los Allison compartieron en comunión la lealtad de la fanaticada enloquecida de regocijo.

Acudió un público especialmente de su generación, a su vez de nuevas oleadas de adolescentes aclamándoles y coreando las rolas de principio a fin. El espectáculo atavió incesantes llamaradas lengüeteando en la tarima y luces multicolores cruzaron el horizonte.

Se escuchó “Tú”, “16” y “El juego”. Convidaron como primer invitado especial a Christian Jean del grupo Reyno a los ritmos de “Eres como el mar”, siguiéndole Pablo Holman de Kudai para “Miedo”, dando paso a Pablo Hurtado de Camila al son de “Mi mundo amanece hoy” y a José “TTS” Manuel de Here Comes The Kraken, detonando enardecido slam al retumbar “Matar o morir”.

En una celebración a la vida se dibujaron instantes emotivos oyéndose “Baby please”, ocupando una plataforma alterna al costado de la plancha. Avanzó sesión acústica integrando un ensamble de violines y chelos, conmoviendo los cortes “Se vale correr”, “Dime que” y “Mi destino”.

Se unió a la tocada el bajista Manuel Ávila Solís “Manolín”, actualmente exintegrante de Allison. El repertorio consideró “Perdido”, “Llama por favor”, “Mario Bros 3” y “Me cambio”.

Erik aprovechó para anunciar una próxima gira por España e invitó a escena a los madrileños La La Love You a los cantos de “Himno (para los que están jodidos)”.

Dirigiéndose hacia el final recorrieron “120Km/Hr” y “Olvidaste decir adiós”. En obsequios se estrenó la rola “Día verde”, encaminando “Ya no te amo” y concluir sin faltar “Aquí”, “Frágil” y “Memorama”. Clamores ensordecedores dieron adiós a la fiesta de los Allison.