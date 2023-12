Céline Dion perdió el control sobre sus músculos; en redes piden oraciones por la cantante

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cantante canadiense Céline Dion, quien padece el llamado síndrome de la "persona rígida", ha perdido el control sobre sus músculos.

Así lo reveló su hermana Claudette, de acuerdo con la publicación francesa 7 Jours.

La intérprete de “My heart will go on”, tema de la película Titanic, dejó de actuar el año pasado mientras luchaba contra el trastorno neurológico que ha afectado su capacidad para caminar y cantar.

"Hay algunos que han perdido la esperanza porque es una enfermedad que no se conoce", dijo Claudette, de 75 años, quien también es cantante, directora ejecutiva y portavoz de una organización que ayuda a niños desfavorecidos.

"Si supieras cuántas llamadas recibimos en la fundación para escuchar a Céline", dijo Claudette en la entrevista en francés. "La gente nos dice que la aman y oran por ella. Recibe muchos mensajes, regalos, crucifijos benditos. Trabaja duro, pero no tiene control sobre sus músculos. Lo que me entristece es que ella también era tan disciplinada", afirmó.

El síndrome de la persona rígida, también llamado síndrome de Moersch-Woltman, es un "trastorno neurológico poco común con características de una enfermedad autoinmune que hace que el cuerpo se vuelva rígido y más sensible al ruido, el tacto y la angustia emocional", de acuerdo con el Instituto Nacional de Neurología de Estados Unidos. También puede dejar a los pacientes con posturas "encorvadas y rígidas".

Céline Dion habló sobre su diagnóstico en diciembre de 2022 y dijo que tuvo que reprogramar las fechas de la gira que ya se habían pospuesto debido a la pandemia de covid-19. En mayo de 2023 anunció que cancelaría las fechas restantes de su gira mundial debido a sus problemas de salud.

Diciembre es un año para repasar lo acontecido y, a partir de esto, visualizar las expectativas. En ese contexto, hace un año, Céline Dion publicó un video emotivo sobre la enfermedad que padece, el síndrome de la persona rígida, el cual, según reveló hoy su hermana, le ha hecho… pic.twitter.com/szsdwhonuY — Ana Paula Ugalde (@anapaugalde) December 20, 2023

"Las cuerdas vocales son músculos, pero también lo es el corazón. Eso es lo que me preocupa. Debido a que es un caso entre un millón, los científicos no tienen mucha investigación sobre el tema, porque no afectó a tantas personas", declaró Claudette Dion en la entrevista.

Solidaridad de fans

Tras la revelación de la noticia, admiradores de Céline Dion le enviaron cientos de mensajes en redes sociales en apoyo a la cantante, por quien pidieron oraciones.

Mensajes en Instagram

