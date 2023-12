50 años de historia de Kiss antes de su adiós

NUEVA YORK (AP) — Hace 50 años, cuatro jóvenes neoyorquinos llevaron sus guitarras, amplificadores y baterías a un desván en la calle 23 de Nueva York, soñando con convertirse en la banda más grande del mundo.

Este fin de semana, Kiss, la banda fundada por esos cuatro chicos, aunque con dos miembros diferentes actualmente, se despedirá a unas 10 cuadras al norte de ese desván. Kiss tocará en el Madison Square Garden, habiéndose convertido, si no en LA banda más grande del mundo, ciertamente en una de las más grandes, una que ha redefinido las expectativas para la experiencia de conciertos en vivo.

A continuación, un vistazo retrospectivo a los acontecimientos más importantes en la historia de Kiss, con información de entrevistas con Associated Press con miembros de Kiss, citas que dieron a otros medios y material de las autobiografías de sus integrantes:

1973:

Gene Simmons, quien trabajó brevemente como profesor y amaba las películas de terror y los cómics, y el taxista Paul Stanley, que una vez llevó a pasajeros al Madison Square Garden para ver a Elvis Presley y prometió que algún día estaría en ese mismo escenario, salen de su banda Wicked Lester y comienzan a buscar compañeros para armar un verdadero espectáculo: un grupo donde el aspecto escénico y visual era tan importante como la música. Encuentran al baterista Peter Criss, que había colocado un anuncio en un periódico musical buscando una banda, y a Ace Frehley, que se presentó en las audiciones con una zapatilla roja, una zapatilla naranja y una guitarra.

Cada miembro adopta una identidad escénica específica: Simmons el demonio; Stanley, el niño de las estrellas; Frehley el hombre del espacio y Criss el hombre gato. La banda perfecciona su actuación con pequeños conciertos en clubes y, para la víspera de Año Nuevo, consiguen ser teloneros con Blue Öyster Cult. Simmons accidentalmente prende fuego a su cabello esa noche mientras escupe fuego. (Le sucedería muchas veces a lo largo de los años, hasta el punto en que colocaron a un asistente con una toalla empapada cerca).

1974:

Kiss lanza su álbum debut homónimo y su segunda producción, “Hotter Than Hell”.

1975: La banda lanza su tercer álbum, “Dressed To Kill”, que incluye una canción pegadiza llamada “Rock And Roll All Nite”. Pero no es hasta que la versión en vivo de esa canción sale ese mismo año como introducción de “Alive!” que la banda tiene su primer gran éxito.

1976: Kiss lanza lo que muchos fanáticos consideran su mejor álbum de estudio, “Destroyer”, que incluye la balada orquestal “Beth” que, de manera bastante accidental, se convertiría en uno de sus mayores éxitos. “Beth” era la cara B del sencillo de hard rock “Detroit Rock City”, pero los locutores de radio comenzaron a tocar la balada en su lugar y despegó.

1977:

La banda lanza “Love Gun” y un segundo álbum en vivo, “Alive II”. La encuesta Gallup nombra a Kiss como la banda más popular de Estados Unidos. La banda toca por primera vez en el Madison Square Garden.

1978:

En un movimiento sin precedentes en la industria musical, los cuatro miembros lanzan álbumes en solitario simultáneamente, cada uno de los cuales vende más de un millón de copias. Pero Frehley es el único que generó un éxito, con “New York Groove”. NBC transmite una película para televisión de dos horas protagonizada por la banda, “Kiss Meets The Phantom Of The Park”. Kiss inunda el mundo con productos relacionados con la banda que van mucho más allá de las camisetas y carteles habituales, incluidas loncheras, vitaminas, radios de transistores, tarjetas coleccionables y máquinas de pinball. Las ofertas posteriores incluyen condones de Kiss y auriculares de Kiss.

1979:

Kiss lanza “Dynasty”, con el tema de inspiración disco “I Was Made For Lovin’ You”. En este punto, su show en vivo incluye a un Simmons que parece volar en el aire y aterrizar sobre bocinas en el escenario, además de sus habituales escupitajos de fuego y sangre.

1980:

Lanzan el tema con toques pop “Unmasked” y luego contratan al baterista Eric Carr para reemplazar a Criss.

1981:

La banda lanza “Music From The Elder”, un álbum conceptual que evoca a “Harry Potter” 20 años antes de que comenzara ese fenómeno. Pero el álbum, con su tema medieval y su alejamiento de su estilo musical típico, no atrae a muchos fans.

1982:

En respuesta a la reacción contra “The Elder”, Kiss lanza “Creatures Of The Night”, una obra maestra grandilocuente y con mucha batería que sigue siendo uno de sus álbumes más pesados hasta la fecha. Frehley es reemplazado por Vinnie Vincent en la guitarra principal.

1983:

Deciden que es momento de abandonar su maquillaje característico, y Kiss revela cómo lucen realmente en un especial de MTV, programado para el lanzamiento del álbum “Lick It Up”. Permanecen sin maquillaje hasta una gira de reunión con los miembros originales en 1996.

1984-1990:

Kiss lanza los álbumes “Animalize”, “Asylum”, “Crazy Nights” y “Hot In The Shade” mientras MTV adopta su nueva apariencia. El guitarrista Mark St. John reemplaza a Vincent en 1984, pero una dolorosa afección nerviosa en sus manos pronto le impide continuar. Es reemplazado por Bruce Kulick.

1991:

Carr muere de cáncer de corazón.

1992:

Se incorpora Eric Singer, un respetado baterista de Alice Cooper, Black Sabbath, Badlands y Lita Ford, después de haber realizado una gira con la banda solista de Paul Stanley en 1989. La banda lanza “Revenge” y graba el álbum “Alive III” en esa gira.

1995:

Frehley y Criss se unen a la alineación (Stanley, Simmons, Kulick y Singer) durante la grabación de un concierto acústico de la serie “Unplugged” de MTV, telegrafiando una próxima reunión.

1996-1997:

Se lanza oficialmente “Carnival Of Souls”, un álbum de inspiración grunge que se había filtrado y ya era ampliamente pirateado. Los miembros originales de Kiss se reúnen para lo que se convertiría en la gira más taquillera del año.

1998:

Kiss reunido lanza “Psycho Circus”.

2000-2003:

Kiss anuncia su primera gira de despedida. Poco después de que termina, Stanley y Simmons cambian de opinión. En 2002, Frehley es reemplazado por Tommy Thayer, asistente de banda desde hace mucho tiempo. La banda lanza “Alive IV” con una orquesta sinfónica en 2003. Singer se reincorpora, consolidando una formación que se ha mantenido estable desde entonces.

2009-2012:

Kiss lanza “Sonic Boom” y “Monster”, sus últimos álbumes de estudio. Comienzan una serie de cruceros de Kiss anuales en otoño con fanáticos a destinos tropicales.

2014:

Kiss es incorporada al Salón de la Fama del Rock and Roll, pero no toca en la ceremonia.

2019:

Kiss inicia su gira “End Of The Road”, 19 años después de su primera gira de “despedida”. Sus dos últimos espectáculos están programados para el 1 y 2 de diciembre en el Madison Square Garden, a cinco minutos en metro desde donde comenzaron.