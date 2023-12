Caifanes y Siddhartha; encuentros festivaleros Trópico y “30 Años de Ska”

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Diciembre arranca en fiesta electrónica con el Dj y productor sueco Eric Prydz el día 2 en el Palacio de los Deportes. Por su parte, ese mismo día los rockeros de La Cuca y La Lupita harán temblar al Salón La Maraka.

En tanto, la Arena CDMX recibirá en esa fecha el espectáculo “90’s Pop Tour” con la presencia de Caló, Kabah, Sentidos Opuestos y Mercurio. La banda británica You Me at Six hará lo propio el día 3 en el Foro La Paz.

La memorable agrupación de la alcaldía Iztapalapa, Los Ángeles Azules, ofrecerá un par de fechas en el Auditorio Nacional estos 6 y 7 de diciembre. Se verá a la artista española Ana Mena este 8 de diciembre en el Auditorio BB.

La agrupación Caifanes dedicará velada de rock este 8 y 9 de diciembre en el Palacio de los Deportes. Conformada por Saúl Hernández (voz), Alfonso André (batería), Diego Herrera (teclados y saxofón), Rodrigo Baills (guitarra) y Marco Rentería (bajo), el espectáculo permitirá estrenar ante sus fans su reciente rola intitulada “Inés”.

https://youtu.be/RFuN1BXVj4Q?si=YsvktxWL41Ncg8sz

El rockero Siddhartha tendrá su primer concierto en el Foro Sol el 9 de diciembre para celebrar junto a sus fieles el cierre del “00:00 Tour”.

“Florencia en el Amazonas”

El Auditorio Nacional abrirá sus puertas este 9 de diciembre a “Florencia en el Amazonas”, ópera de Daniel Catán en una transmisión en vivo desde el Metropolitan Opera de Nueva York.

La obra será cantada en español e inspirada en el realismo mágico de García Márquez. La pieza de 1996 del compositor mexicano Daniel Catán en el estreno del “Met” será protagonizada por la soprano Ailyn Pérez como “Florencia”, en una nueva producción de Mary Zimmerman.

El distinguido conjunto de artistas que retrata a los compañeros de viaje de la diva en el barco fluvial a Manaus presenta a Gabriella Reyes como la periodista “Rosalba”, el bajo-barítono Greer Grimsley como el capitán del barco, el barítono Mattia Olivieri como su enigmático primer oficial y el tenor Mario Chang como el sobrino del capitán “Arcadio”.

También la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera y el barítono Michael Chioldi como la pareja enemistada “Paula” y “Álvaro”; con Yannick Nézet-Séguin en el podio.

Festival Trópico

El festival Trópico se efectuará fuera de su sede en Acapulco, Guerrero, debido a la devastación ocasionada por el huracán “Otis”. El encuentro ocupará esta ocasión el Parque Bicentenario el 9 de diciembre, con la misión de recaudar el 100% de las ganancias para donarlas al destino turístico.

Se presentará la banda británica de música electrónica Underworld, los Café Tacvba al mando de Rubén Albarrán y Santiago Casillas de Little Jesus con un set alternativo, entro otros.

“30 Años de Ska”

El festival “30 Años de Ska” se celebrará el 9 de diciembre en la mítica Arena López Mateos del municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Ahí se verá a memorables figuras del género, como Sekta Core, Royal Club, Los de Abajo, Nana Pancha, La Tremenda Korte, Chino y Su Gala, Pánico Latino, El Parto de La Chole, Raztlán, La Rebambaramba Ska, Zezna, La Silueta e Hijos del Muerto.

“El Brujo” Javier Bátiz festejará 66 años de rock haciéndose acompañar del poeta veracruzano infrarrealista Rafael Catana, dando recital en el Dada X el 9 de diciembre. La banda Erszebeth cumplirá su aniversario 23 de metal y oscuridad, presentándose en el Foro San Rafael el mismo 9 de diciembre.

A su vez el festival MonkeyBee reunirá a bandas representantes del punk y rock en misma fecha en el Foro Veintiocho, con la presencia de Kid Congo and The Pink Monkey Birds, Bass Drum Of Death, Intestino Grueso y Ave Negra.

El romanticismo de Emmanuel y Mijares cautivará en el Auditorio Nacional este 9 y 10 de diciembre.

El rockero Leonardo de Lozanne y los rockabilly Rebel Cats, unen fuerzas para honrar la carrera del legendario Elvis Presley (1935-1977) con el espectáculo “A Christmas Date With Elvis”, el próximo 10 de diciembre en el Lunario del Auditorio Nacional.

Ese mismo día la agrupación S7N festejará 10 años de trayectoria, en concierto especial en el Foro Indie Rocks. También el día 10 Marco Mares arribará al Auditorio BB. En tanto Wilco, se presentará el 10 en el Teatro Ángela Peralta.

El cantautor dominicano Álex Ferreira aterrizará en el Teatro Metropólitan el 13 de diciembre, enseñando su nuevo sencillo “De Verdad”, ya disponible en plataformas digitales.

Compartiendo fecha, la cantante Rosy Arango regresa al Lunario del Auditorio Nacional con “Navidad Mexicana y sus Posadas”. Al estilo de las fiestas navideñas mexicanas, en la reunión se seleccionarán cánticos, habrá piñata, dulces y ponche. Se entonarán temas y villancicos, como “La rama”, recordando las pastorelas cantando “Chilpayatito Dios”, y “Somos indítaralas”.

La agrupación Twin Tribes cubrirá de sonidos oscuros al Foro Indie Rocks, con su estilo darkwave y post-punk el 15 de diciembre.

Los rockeros Allison darán su primer concierto 360 grados el 16 de diciembre en el Palacio de los Deportes. Por su parte, Descartes A Kant serán vistos en La Piedad el día 17.

La agrupación de pop RBD realizará espectáculo especial el 21 en el Estadio Azteca, luego de conseguir seis conciertos en el Foro Sol.

El recital Empo Sinfónico resonará en el Teatro Metropólitan el 22 de diciembre, ofreciendo arreglos orquestales e instrumentales rindiendo tributo a figuras electrónicas, como Daft Punk, The Chemical Brothers, Eric Prydz, Avicii, Armin Van Buuren, Tiësto, Underworld y Swedish House Mafia.