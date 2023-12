Adiós Cristina Pacheco, ícono del periodismo ciudadano y conductora de "Aquí nos tocó vivir"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La escritora y periodista Cristina Pacheco murió este jueves a los 82 años a unos días de anunciar que se retiraba de la vida pública debido a una enfermedad.

“Con el tumulto silencioso de todos los recuerdos, entre el polvo de la ciudad, quisiera tocar los dedos de Gladys García y decirle, sólo decirle: Aquí nos tocó. Qué le vamos a hacer”, el diálogo parte de la novela La región más transparente de Carlos Fuentes y la frase inspiró a Cristina Pacheco a crear su mítico programa de entrevistas.

Con profunda tristeza informamos la partida de nuestra querida Cristina Pacheco. Una eminencia en el periodismo y gran persona. Todos los colaboradores del Once nos unimos a esta triste pérdida. Ha dejado en nuestra televisora un legado inolvidable. Gracias, por cada enseñanzauD83DuDD4A? pic.twitter.com/ULREL5hJ5z — El Once (@CanalOnceTV) December 21, 2023

La periodista murió a los 82 años. Nació el 13 de septiembre de 1941, durante décadas brindó en su programa en Canal Once, voz a los personajes cotidianos que por lo general habían permanecido en silencio.

“La única intención que ha habido siempre es acercarse a los lugares en donde haya una expresión de vida, donde haya personas que quieran tomar la palabra y contar su historia”, mencionó alguna vez sobre la finalidad de sus entrevistas.

Con profunda tristeza informamos la partida de nuestra muy querida Cristina Pacheco. Una eminencia en el periodismo y una gran persona. Todos los que colaboramos en El Once nos unimos a esta triste pérdida. pic.twitter.com/JeyOw06tsW — Conversando con Cristina Pacheco (@Conversando11TV) December 21, 2023

El viernes 2 de diciembre anunció al final de su programa Conversando con Cristina Pacheco, que se retiraba de la vida pública debido a una enfermedad.

Quiero agradecerles su presencia, su constancia, su apoyo, su solidaridad en este programa a lo largo de tantos años. Han sido, para mí, presencias vivas, mágicas. Son para mí seres queridísimos que forman parte de una familia, lo mismo que mis compañeros, a quienes quiero agradecer su apoyo, su solidaridad. Han estado conmigo en momentos muy difíciles como este, afirmó.

Dirigió las revistas La Familia, La Mujer de Hoy y Crinolina y Estudió Letras Españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Recibió el Premio Nacional de Periodismo 1985 por entrevista, en 1986 por mejor programa de servicio a la comunidad, y en 1987 por crónica. En 1988 obtuvo el Premio de la Federación Latinoamericana de Periodistas por labor informativa. Estuvo casada con el poeta José Emilio Pacheco.

Inició su labor periodística en 1960, en los diarios El Popular y Novedades, en 1963 colaboró en la revista Sucesos con el seudónimo de "Juan Ángel Real"; en 1977 se integró al equipo de colaboradores de la revista Siempre!, publicó también entrevistas, crónicas y artículos en los periódicos El Sol de México (1976-77), El Día (1977-85), donde publicó la sección "Cuadrante de la Soledad" y en La Jornada, a partir de 1986, donde apareció con su sección "Mar de Historias".

Entre sus libros destacan: Para Vivir aquí (1983), Orozco, Iconografía personal (1983), Sopita de Fideo (1984), Testimonios y conversaciones (1984), Zona de Desastre (1986), Cuarto de Azotea (1986), La última Noche del tigre (1987), y La Luz de México (1989).

Cristina conoció a José Emilio gracias a Carlos Monsiváis. Se casaron en 1961 y tuvieron dos hijas, Cecilia y Laura Emilia, la suya fue una historia de amor y letras. Al morir el poeta en 2014, le dedico una despedida en su columna dominical de La Jornada, a la que tituló El eterno viajero.

“Hice lo de siempre al mediodía: bajé a la cocina para hacer café. Aunque no lo creas resulta muy difícil y requiere de cierto valor preparar una sola porción de lo que sea cuando siempre has hecho dos. Con la taza en la mano salí al patio y puse a funcionar la fuente para que subiera el rumor del agua que te recuerda el mar”.

En aquella ocasión recordó que tenían “planes de aquí a dos mil años, pensábamos vivir toda la vida y eso implicaba también morir juntos”.

Hace 10 años a la periodista Columba Vértiz de la Fuente le diría: “La Ciudad de México es mi vicio, no puedo estar sin ella, me gustan hasta sus defectos. Pero me duele verla tan rota y tan deteriorada. Parece que muchas cosas se hacen para incomunicarnos y no para comunicarnos”.