“Conspiración divina”: una trampa para el estudiante

MONTERREY, N. L., (apro).- En Egipto, el joven Adam es un lector empedernido, chico inteligente y con aspiraciones. De cuna humilde, y de familia portuaria de pescadores, un día recibe la oportunidad de migrar a la gran capital de El Cairo, para gozar de una beca de la prestigiosa universidad Al-Azhar.

Lo que no sabe el chico es que al interior del plantel hay un hervidero político y religioso, indetectable para algunos espectadores externos. Es tan importante el juego sucesorio entre los directivos, que los servicios secretos del país se involucran para crear una trama de traiciones, engaños y muerte.

Conspiración Divina (Cairo Conspiracy, 2022) es una compleja cinta escrita y dirigida por el sueco Tarik Saleh, que maneja de manera formidable los elementos del thriller desde una perspectiva interna, en un país cerrado, oscuro y con un sistema político que se maneja entre las sombras de la corrupción.

Con anterioridad Saleh había hecho un impactante cine político de denuncia en Crimen en El Cairo (The Nile Hilton Incident, 2017), donde puso al descubierto la corrupción en el sistema judicial, lo que le valió ser expulsado de Egipto y declarado persona non grata. Como ya no pudo filmar en El Cairo, esta nueva cinta conspirativa fue rodada por entero en Turquía, con resultados excepcionales.

La historia va contra las componendas políticas, en un juego inescrupuloso de los agentes de inteligencia que recurren a prácticas criminales para cumplir con los ordenamientos.

Queda atrapado en el intercambio de mentiras, sirviendo a los dos bandos, Adam (Tawfeek Barhom), el estudiante recién llegado que se da cuenta que al interior hay una fraternidad estudiantil muy cercana al terrorismo, que busca métodos radicales para obtener el poder. Como testigo de un crimen, el joven estudiante es obligado a infiltrarse entre los jóvenes que utilizan prácticas brutales para cooptar a sus contrincantes políticos.

Sin embargo, el aparente enemigo no es quien se supone, pues hay fuerzas mucho más elevadas que buscan deponer al rector de la escuela para imponer a uno que es leal, lo que implica jugar, al límite, con las emociones del muchacho al que extorsionan y manipulan.

El discurso, que es de denuncia, muestra con mirada crítica cómo es el universo en una nación musulmana. Se muestra una realidad muy diferente a la de occidente, con un enredo temático que arroja luz sobre cómo es la sociedad, en su conjunto, en latitudes lejanas.

Exhibe la universalidad de la corrupción, a través del agente Ibrahim (Fares Fares) un hombre obligado a ser duro y que, sin embargo, no puede quedar indiferente al atropello del que es objeto el muchacho, al que sabe que está apunto de sacrificar, lo que lo mueve a ver desde otra perspectiva, su propio oficio siniestro para preservar la seguridad nacional.

Conspiración Divina es cine de marca mundial que resultará del gusto de cualquier espectador que busca historias diferentes, para conocer cómo es la experiencia de vida en otros países.