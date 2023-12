Método en digital de Last Jerónimo para la jarana jarocha

Ciudad de México (Proceso).- En estos momentos donde el género urbano es la constante entre los jóvenes, voltear hacia los instrumentos tradicionales parece una osadía, y sin embargo para el músico y productor Last Jerónimo la jarana lo ha sido todo en los últimos años.

Así, buscando impulsar y explorar ese sonido en todos los niveles de la música, creó un sistema único...

Se trata del método interactivo “La jarana jarocha en el siglo XXI. Técnicas interpretativas contemporáneas con base en la tradición”, un documento en formato digital con texto y videos que muestras diferentes niveles, ejercicios y estudios para desarrollarse como ejecutante de la jarana.

Si bien el método no es para principiantes, o para aprender a tocar el instrumento, sí lo es de exploración para los que conocen los elementos básicos de éste y quieren tener mayores vuelos con él, que a decir de Last Jerónimo puede alcanzar a un violín.

Por algo se le llama “pequeño gran instrumento”.

Last Jerónimo, en realidad Jerónimo González (Tabasco, 1987), un joven multiinstrumentista, fundador de la reconocida agrupación de son jarocho Sonex, e integrante de la Orquesta Nacional de Jazz de México, se destaca por contrastar la música mexicana con diferentes géneros y tendencias contemporáneas, entre ellos el de la jarana jarocha.

En entrevista, el músico explica que trabajar en el proyecto le tomó tres años, respaldados por más de una década de estudio y ejecución sobre la jarana. El método lo realizó a través del programa “Músicos tradicionales mexicanos” otorgado por la Secretaría de Cultura a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca).

Parte fundamental del proyecto es que el método se puede obtener digitalmente --hasta el 15 de enero-- mediante una campaña social que incluye un donativo desde 100 pesos para poder adquirirlo en la web https://metodointeractivo.softr.app. Lo recaudado se entregará a músicos de son jarocho de la tercera edad que han dedicado su vida al género “en agradecimiento por sus enseñanzas e inspiración para la realización del mismo método”, dice Last Jerónimo; ellos son:

Las bailadoras Elena Ramírez, María Elena Uscanga Morales, Macaria Rueda Salazar; los jaraneros y versadores Andrés Vega, Balfret Salazar Uscanga y Froylán Uscanga Gonzáles, así como el leonero y jaranero Lucas (Delio Morales) Vidal.

Lo recaudado hasta el cierre de esta nota alcanza 6 mil 476 pesos, según se constata en la web mencionada.

Para dominar la jarana. Foto: Cortesía del artista.

Jaranero de por vida

El músico cuenta a Proceso que se inició en la música desde adolescente, primero en la guitarra siendo amante del blues y del rock, pero en una ocasión, al ir en un pasillo de su secundaria, se encontró con un taller de sones, ahí conoció a la jarana. Rememora:

“Pensé, este es el instrumento más rockero y heavy que hay, porque estaba mucho en la onda del rock, y de ahí me volví jaranero de por vida”.

Last Jerónimo se graduó en Música Clásica en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, y después se especializó en jazz en el Centro de Estudios de Jazz “JazzUV”.

“Me volví amante del son jarocho y fanático de la cultura del son. Yo nací en Tabasco, pero mi familia viene de Veracruz, y tenía tíos y abuelos que habían tocado jarana y décimas. Encontré esa familiaridad y me sentí parte de esa cultura, se me hizo lindo que no sólo era un género, es la música, más el baile, la poesía, la vestimenta, toda una concepción de la vida. Sentí que aprendí experiencias de vida a través de los sones.

“Luego sucedió Sonex, y después toqué música clásica, estudié contrabajo clásico, y todos los ejercicios a veces los intentaba tocar en la jarana, y de ahí vino ese análisis de ejercitar ciertas técnicas, como los ejercicios para intervalos de quinta, para octavas, vibrato”.

Y añade:

“En esos ejercicios encontré todos los códigos de aprendizaje, los adapté al estudio de la jarana por mi cuenta, tal y como si estudiaras otro instrumento”.

Los beneficiarios. Foto: Cortesía del artista.

“La jarana jarocha en el siglo XXI. Técnicas interpretativas contemporáneas con base en la tradición”, está dividido en dos partes: una de ejercicios rudimentarios, y otro sobre la jarana jarocha; ambas partes se sostienen a través de tres ejes de trabajo con la jarana: rítmico, melódico y armónico. Y se incluyen referencias históricas, bibliográficas, videoejercicios, y textos personales de Last Jerónimo sobre el estudio del instrumento.

Pero si bien existen muchos “tutoriales” en plataformas como YouTube, ¿cuál es la diferencia de su método con éstos?, ¿cómo llegó a la creación de este proyecto? Last Jerónimo despejó dudas:

“Luego de adaptar esos estudios del clásico a la jarana viajé mucho y encontré en la música flamenca y africana muchas similitudes con los sones. Sus técnicas las desarrollé pensando en la jarana, no sólo en el contexto del fandango, sino como si fuera un violín, saxofón o guitarra, que puede tocar jazz, clásíca o cumbia. Entonces este método tiene una riqueza de mucha búsqueda.

“No es aprender a tocar una canción, es exploración también, que es lo que me gusta hacer como músico. De hecho mi disco solista ‘Jarana Ways’ (2021), fusión de son jarocho con jazz y música instrumental, también fue un impulso para este método”.

--¿Cuál es el interés al poner este sistema al alcance del público, que la jarana salga de su entorno?

--Este método está pensado para quienes ya tienen experiencia con la jarana... si ya tienen ese acercamiento te va a ayudar a desarrollar tu propia técnica como jaranero, con armonías, rítmicas, con la mano derecha rasgueos, cómo ejecutar de una mejor manera, sobre todo tener recursos.

“Guitarristas de jazz y clásicos, bajistas, me han preguntado si pueden aplicar el método al bajo, y sí. Algunos principios o conceptos con la mano derecha los puedes aplicar a otros instrumentos de cuerdas, aunque está pensado para la jarana primordialmente y para todos los niveles”.

Gira por Sudamérica. Foto: Cortesía del artista.

Afirma que si la mejor manera de aprender y desarrollarse es en el entorno vivo del fandango, sones y sus músicos, “porque siempre es la manera más bonita de aprender”, su sistema es una herramienta más para desarrollarse y conocer mejor el instrumento:

“A través de videos y texto se ponen de manera cronológica ejercicios para todos los niveles, además de que está en el contexto de una campaña de donativos que me parece muy bonita, porque los apoyos económicos que se recuperen se irán íntegros a los maestros que nos han brindado sus conocimientos. Es mi manera de demostrar agradecimiento, aprecio y admiración profunda por su labor”.

--Para terminar, ¿qué piensa de la música urbana, de los corridos tumbados que suenan tanto ahora y sus letras?, porque también es productor musical.

--El género urbano está opacando muchas otras cosas, pero al mismo tiempo le da voz y bandera a la música tradicional. Me parecen bien los corridos tumbados más allá de la letra o ejecución vocal, ahí sí es oootro debate. Lo destacable del folclor de los tumbados es que su música no se hace en computadoras o sintetizadores, no se puede, necesitas músicos.

“Silvana Estrada y Natalia Lafourcade le están dando mucha voz a la música de Veracruz y tradicional, al final creo que todo es un granito de arena para la música mexicana y el folclor. Me gustaría un boom del son jarocho --su contenido lírico es una chulada--, de la marimba chiapaneca, el canto cardenche... tienen unos valores y virtudes hermosos”.

Last Jerónimo comenzará el próximo año con una gira, a través del programa Ibermúsica viajará a Sudamérica para presentar su disco “Jarana Ways”.