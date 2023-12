Policía arresta a presunto ladrón de obra de Banksy: así fue como perpetró el robo (Video)

LONDRES (AP) — Un hombre sospechoso de haber robado una obra de arte de Banksy —una señal de Stop adornada con tres drones militares— fue arrestado el sábado, dijo la policía de Londres.

Un hombre de veintitantos años estaba preso bajo sospecha de robo y daño criminal, dijo la Policía Metropolitana.

La señal fue retirada menos de una hora después de que el escurridizo artista callejero publicara el viernes una foto de la obra en su página de Instagram.

El video mostraba a un hombre con cizallas subido a una bicicleta para retirar la obra de un poste de señalización en una esquina de una calle de la zona de Peckham, en el sur de Londres, mientras otro hombre estabilizaba la bicicleta. El hombre que cortó la señal huyó con ella en la mano.

En un video del incidente se puede oír una voz que dice: "me da tanta rabia", mientras el hombre se da a la fuga.

