Ver, oír, aplaudir, silbar...

Posada navideña metalera

El Tianguis del Chopo celebrará su tradicional Posada Navideña Metalera con la participación de las bandas Exousia, Garrabos, Jack Distortion y, directo desde Tlaxcala, la Legión Desinfector. El programa musical lo iniciará el grupo teatral del Colectivo Subtérraneo. En los pasillos y puestos del emblemático tianguis habrá como siempre venta e intercambio de objetos en donde se podrán encontrar regalos navideños. Se pondrán, por ejemplo, números atrasados de la revista Generación, fundada por el fallecido periodista Carlos Martínez Rentería, libros como “El Circo”, que reúne relatos inspirados en las canciones del segundo disco del grupo Maldita Vecindad. Igualmente estarán a la venta títulos como “Arturo Meza: El último unicornio”. Asimismo se podrán encontrar producciones discográficas antiguas. Al final de las presentaciones musicales se ofrecerá una taquiza totalmente gratuita a los asistentes. La cita es este sábado 23 en Aldama y Luna, colonia Buenavista, Metrobús y Metro Buenavista-

Jardín Escultórico del Museo de Arte Moderno

El Jardín Escultórico del Museo de Arte Moderno permanecerá abierto al público durante este periodo vacacional. Cuenta con obras de artistas de los siglos XX y XXI entre los quienes se pueden mencionar a Geles Cabrera, Ángela Gurría, Mathias Goeritz, Vicente Rojo, Jesús Mayagoitia, Kiyoto Ota, Hersúa, Juan Soriano, Joy Laville, Manuel Felguérez, Lorraine Pinto, Ana Pellicer, Pistoletto y Laureana Toledo. Están ubicadas en el entorno natural del Bosque de Chapultepec en un espacio pegado al MAM, concebido por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares, creadores del recinto museográfico. El jardín, ubicado en Paseo de la Reforma y Gandhi, Primera Sección del Bosque de Chapultepec, Metrobús Gandhi, puede visitarse de martes a domingo de 10:15 a 17:45 horas.

Navidad en el Canal 22

El sábado 23, a las 17:30 horas, se transmitirá el “Programa navideño solistas Ensamble de Bellas Artes” desde la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, con obras de Camille Saint-Saëns. Y el 24 de diciembre, la programación comienza a las 14:30 horas con “La familia y… uno más”, cinta española de 1965 dirigida por Fernando Palacios. A las 16:30 horas se abre espacio a la música con “¡Qué lindo es mi México! con Mary Sánchez”.

Más tarde se estrena el “Especial navideño con Fernando de la Mora”, a las 19:30 horas; seguido del concierto “Mundos de Iraida Noriega”, desde el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris; a las 21:30 horas (con retransmisión el sábado 30, a las 17:00 horas); para finalizar a las 23:30 horas con la “Orquesta Aragón”, agrupación que mezcla la charanga con el sonido característico tradicional del son cubano, evento de la 51 edición del Festival Internacional Cervantino. Canal 22.

“Amor en Navidad” en Lifetime

El canal de paga Lifetime proyecta su producción original “Amor en Navidad” con cuatro nuevas películas navideñas, protagonizadas por un elenco internacional entre los que se encuentran Marjorie De Sousa, Gonzalo García Vivanco, Carlos Ponce, Fabiola Campomanes, Rodrigo Guirao, África Zavala, Cecilia Galliano y León Peraza. De esta manera la colección “Amor en Navidad” completa un total de 8 producciones realizadas en México con talento latinoamericano. “Salvando el espíritu navideño”: Cuando una prestigiosa arqueóloga que vive enfocada en su trabajo descubre la importancia de permitir que un poco del espíritu navideño entre en su vida, descubre que la historia y el amor no están tan lejos como solía pensar. ¿Marcará un hito histórico en su propia vida? “Muy soltera en Navidad”: Morgan pierde el espíritu navideño después de una ruptura y asiste a un retiro exclusivo para solteros para pasar la Navidad con gente en su misma situación. Pero cuando su ex aparece y las chispas vuelan, ambos se ven obligados a ocultar sus verdaderos sentimientos de los demás participantes. “Nublado con posibilidades de Navidad”: Cuando se le pide a un pronosticador del tiempo que presente el evento anual de nieve de su cadena en la ciudad invernal de Leavenworth en vivo con el presentador del programa matutino de la cadena y un viejo rival suyo, la tensión surge y chispas románticas vuelan entre ellos en el aire. “Cupido navideño”: Holly busca el amor en línea y conoce a Josh, un abogado vanidoso y superficial. Para proteger su corazón, su amigo David se convierte en una especie de Cirano que se hace pasar por Josh. Pero cuando ella comienza a enamorarse del alma detrás de esas palabras, los 3 aprenden una valiosa lección. “Fiesta de invierno”: Samantha todavía recuerda la noche en que su antiguo novio del instituto la dejó plantada en su “Baile de Invierno”. Ahora debe regresar a su pueblo natal y reencontrarse con el ahora famoso mariscal de campo profesional. ¿Qué sentirá al reencontrarlo? ¿Será capaz de perdonarlo por aquel desplante? “Luces navideñas del norte”: Una piloto de aerolínea sueña con tener su propio avión. Pero sus planes se trastocan cuando hereda una granja llena de problemas y renos rebeldes manejada por un apuesto peón de rancho. A medida que acepta la ayuda del vaquero, se dará cuenta de que no solo su granja está en juego, sino también su corazón. “Amor bajo la nieve”: Cuando la hija de un viudo lo inscribe en un programa de remodelación de hogares de la TV, el acepta a regañadientes. Pero a medida que la diseñadora comienza a transformar la casa y aleja los fantasmas de su esposa difunta, el viudo logra dejar su pasado atrás. ¿Lograrán congeniar? “Volviendo a casa en Navidad”: Cuando una estrella de la música country regresa a casa para Navidad se enfrenta a la presión de su discográfica y de su ex novio famoso que quiere hacer un dueto mientras lidia con problemas familiares. Pero encuentra refugio en un veterano del ejército y en las tradiciones navideñas de su pueblo natal. “Lonestar christmas”: Una madre viuda lleva a sus hijas a pasar la Navidad con su padre separado en su rancho de Texas. Mientras disfrutan de la temporada conoce al dueño de un restaurante mexicano local y se enamora perdidamente. El amor que siente por él le ayudará a perdonar a su padre por los errores del pasado. “Amor en el consurso de Navidad”: Una joven participa en un concurso de decoración de árboles de Navidad con el único objetivo de honrar la memoria de su madre. Pero cuando descubre que en la competencia también está participando su antiguo amor del instituto que acaba de enviudar y su adorable hija de 10 años, la victoria queda de lado. “No hay nada como la Navidad”: Cuando una joven que se siente desafortunada en el amor encuentra un reloj que le dio a su antiguo novio en una casa de empeño, cree que es una señal y lo sigue hasta una posada en Vermont donde pasará la Navidad. Allí, una reunión incómoda se convertirá en una posible sorpresa navideña.

“Camino a Belén”, estreno

Adam Anders es el director. Es un musical con una historia sobre una joven mujer que carga una responsabilidad inimaginable, un joven dividido entre su amor y honor, y un rey celoso que no se va a detener para mantener su corona. Esta aventura musical live-action para toda la familia incluye melodías navideñas clásicas, humor, fe y nuevas canciones pop, mientras vuelven a contar las más grande historia que se haya contado. La historia de María, José y el nacimiento de Jesús. Un filme original que entrará a la colección de películas clásicas de Navidad. Este épico musical navideño es algo nunca antes visto. El elenco lo conforman Fiona Palomo, Milo Manheim y Antonio Banderas. Se puede ver este fin de semana en Cinépolis.

“El viaje de Pedro”, película sobre el primer emperador de Brasil

1831. En una fragata inglesa rumbo a Europa, Pedro, antiguo emperador de Brasil, busca la fuerza física y emocional para enfrentarse a su hermano, quien usurpó su reino en Portugal. Entre esclavos, miembros de la corte y servidumbre, entre la enfermedad y su inseguridad, y en medio de un caos de idiomas y clases sociales, Pedro se embarca en un viaje a través de sus recuerdos de infancia y reflexiones sobre su vida, para encontrarse a sí mismo. En este relato de época, la directora Laís Bodanzky imagina una odisea donde deconstruye y examina la imagen heroica que la Historia le ha asignado a Dom Pedro I, quien poco a poco se va desintegrando psicológicamente hasta llegar al borde de la locura. Con Cauã Reymond (Dom Pedro I), Luise Heyer (Leopoldina), Francis Magee (comandante Talbot), Isabél Zuaa (Dira), Victoria Guerra (Amélia), Rita Wainer (Domitila), Welket Bungué (contra almirante Lars), Luísa Cruz (Carlota Joaquina), João Lagarto (D. João VI), Luiza Gatta (Maria da Glória) y Sérgio Laurentino (Chef). Cineteca Nacional, avenida México Coyoacán 389, Xoco. Sala 8. Sábado 23 de diciembre, a las 17:45 horas.