“Familia nacional”, sátira político-social sobre la violencia

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Marcelo Tobar (Ciudad de México, 1977) retrata la violencia que padece México a través de una familia radicada en Huemantla, Tlaxcala, que perteneció por décadas a un partido político que perdió el poder.

Es el quinto largometraje del reconocido cineasta, bajo el título “Familia nacional” (México, 2023), donde, a través de la comedia fársica y el thriller aborda temas como la corrupción, la lucha por las plazas de los cárteles, la narcopolítica, la ambición, el poder, los jóvenes que desea ser sicarios, las adolescentes que sólo quieren triunfar en TikTok, el consumo de la droga en las nuevas generaciones…

Son 90 minutos de trama, a estrenarse este 28 de diciembre en la cartelera de México. El guion también es de Tobar. Aquí don Poli, el patriarca de la familia, se enfrenta al cambio de partido en su estado, tras cien años en el poder, perdiendo todos sus privilegios. Y como los nuevos gobernantes no lo toman en cuenta, humillado e iracundo, amenaza a su familia con desheredarlos y largarse a rehacer su vida. Esto obliga a sus hijos (Kippy, Ramsés y Belén) a tomar medidas extremas para asegurar su futuro, provocando que todo lo que podía salir mal, salga peor.

El elenco lo conforman Nicole de Albornoz, Axel Alaniz, Iván Amozurrutia, Roberto Andrade, Sharon Ayón, Aarón Balderi, Gilberto Barraza, Antonio de la Vega, Lucía Madariaga, José Medina, Silvia Navarro, Claudia Ríos, Aketzaly Verástegui y Jesús Zavala, entre otros.

Navarro (Guanajuato, 1978), quien recrea a Kyppy --la hija más grande que deseaba dedicarse a la política, pero su papá don Poli no la tomó en cuenta por ser mujer--, comenta en entrevista que cuando vio “Familia nacional” le dejó un sentimiento que la incitó a preguntarse preocupada:

“¿Así somos?”.

Comenta el cineasta:

“En la cinta, los buenos son malos, los inocentes son tremendos y la Virgen de Guadalupe se ve en todos lados”.

Luego agrega:

“No sé si pudiéramos agradecer que exista este tipo de sátira para podernos reír de nosotros y disfrutar, porque es muy fuerte, pero al mismo tiempo nos genera conciencia y que juntos debemos cambiar muchas situaciones que afectan a todos. Pero como señala Gilberto Barraza, para que la tierra vuelva a florecer debe cortarse de raíz todo. ¿Será posible?”.

La cinta se filmó entre octubre y noviembre del 2022 en Apizaco, Huemantla y Tlaxcala, Tlaxcala. En octubre del 2023 se proyectó por primera vez en el Festival Hola México en Los Ángeles, California, y en la 21 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia.

Tobar, también productor, estudió en la Escuela de Cine y Televisión de Madrid Séptima Ars y en la Escuela de Cine de Vancouver, Canadá. Logró la beca económica de Jóvenes Creadores en el 2008 en guion cinematográfico. Es creador de los filmes “Dos mil metros (sobre el nivel del mar)/2008”, “Asteroide” (2014), “Oso polar” (2017) --primera película rodada en México con iPhones 4 y 5s”--, y “El club de los idealistas” (2020).

Ha escrito estos guiones para series: “El octavo mandamiento” (2010), “Drenaje profundo” (2011), “La teniente” (2012), “Fortuna” (2013), “Camelia la Texana” (2014), “Atrapada” (2018) y “Ana” (2020). Dirigió la comedia dramática de 10 capítulos “Amarres” (2021) de Warner Media/HBO Max, siendo la primera serie para el público latinoamericano bajo la marca de Max Originals.

Barraza. Foto: Videocine

Rumbo al cambio

Barraza (Ciudad Juárez, Chihuahua) platica contento a Proceso:

“Después de tantos años en el poder y que de repente te lo quiten, no es nada grato. En la realidad, en este nuevo cambio les hemos dado la oportunidad, como ciudadanos, de confiar otra vez en esos políticos que gobiernan nuestro actual país, y vemos que nomás nada. ¡La violencia ha aumentado! Pero México es mucho más. Creo que depende de nosotros que la mala situación cambie.

“Creo que es importante que vean ‘Familia nacional’. Como específica Silvia Navarro, ojalá se involucren porque sufrimos a través de esas risas también. Algo tenemos que aprender porque así somos, mas deseamos que cambie esta gran nación, y debe ser desde el núcleo familiar. Sin duda todo recae en cómo eres educado. ¿Y cómo puede haber gente mala? Porque así la trataron”.

Agrega con seguridad:

“Muchas personas hacen daño a la sociedad porque también es culpa de nosotros, lo permitimos, y los políticos no se involucran porque no les exigimos. Si fuéramos una ciudadanía más exigente creo que México sería mucho mejor en todas las áreas. Lograr el cambio hacia lo más positivo y mejor va a costar mucho, porque la corrupción es un cáncer que si no lo quitas será difícil que progresemos”.

En tanto, Verástegui (Guerrero, México) coincide con sus anteriores colegas:

“La película sin duda nos deja este cuestionamiento de cómo por el poder, que en realidad es una cosa sin sentido muchas veces, nos deshumanizamos rapidísimo, lo cual se refleja aquí en una familia, pero allá afuera, en la sociedad, es exactamente lo mismo, está pasando y puede que siga pasando porque falta aún trabajar más por el cambio”.

Al instante, Zavala (Guadalajara, México, 1991) aclara que “principalmente el cine es para entretener, no para aleccionar, pero está bien que toquemos estos tópicos desde el lenguaje que más conocemos: la comedia, nuestro humor”.

Zavala. Foto: Videocine

Y continúa:

“Hay que reírnos de nosotros mismos, mas no normalizar las cosas. Creo que es una cuestión de enseñar en casa, porque aunque hayan pasado cien años no quiere decir que estén bien hechas las cosas o que es lo correcto. Debemos dejar de normalizar tantas malas costumbres que poseemos y tantas malas ejecuciones que se han hecho en muchos aspectos, en muchos sentidos”.

Subraya que este proyecto fílmico “es bastante acertado al retratar desde la sátira, no es un retrato directo de lo que se está viviendo, y si les queda el saco, que cada quién se lo ponga”.

Entusiasmado por la salida de “Familia nacional” a las salas con la distribución de Videocine, dice:

“El director retrata al país de una manera muy correcta, muy inteligente. No es una comedia que nomás haga reír con esta temática, es una crítica social y política muy fresca, y si se ve desde ese punto, se disfruta. ¡Qué bueno que se abra la puerta a seguir contando y retratando estas temáticas en la comedia mexicana!”.

Se les menciona que el papel de la mujer en este largometraje --producido por Filmadora (José Nacif Gobera, Marco Polo Constandse y Ramiro Ruiz) y Decreto (Juan Pablo Medina y Juan Pablo Hernández) con el apoyo del estímulo fiscal Eficine Producción y la Secretaría de Cultura de Tlaxcala-- es interesante porque muestra a chicas ambiciosas desde diferentes perspectivas. Navarro destaca entre risas:

“Es que a las mujeres nos subestiman, por eso cuando nos unimos pasan estas cosas…”.

Barraza interviene:

“Hay un patriarcado y un matriarcado al mismo tiempo en la historia. A mi personaje lo siento un poco mandilón porque su esposa Ambrosia (Claudia Ríos) le pone un hasta aquí en una plática con él, y sus hijos no se dan cuenta de lo que hablan. Ella le reclama que la dejó sola en las situaciones más importantes y graves de la familia. Le pone un alto y eso es importante también. Sabemos que el sostén en un hogar es la mujer”.

Mientras, Verástegui se refiere a su personaje:

“Socorro es la típica mujer sensual y atractiva, además, se halla arrimada y se relaciona con gente que no debería, y hasta ahí funciona. Sin embargo, Socorro en el fondo es una mujer inteligente, audaz y ágil. Sabe hacia dónde ir, con quién ir y en qué momento ir. Y lo que dice Silvia Navarro, subestiman mucho a los personajes de mujeres femeninos. Socorro utiliza su sensualidad como una arma, y nosotras en la vida real podemos a veces utilizar la belleza como una fuerza”.

Barraza interrumpe:

“Está bien lo que se toca ahí, porque la mujer en esta película para mí es el detonante…”.

Igual se les menciona que en la película se ve a las nuevas generaciones sin ruta alguna, y Navarro desolada manifiesta:

“¡Eso es durísimo…”.

Barraza vincula al instante:

“Es la generación de cristal (los adolescentes nacidos después del 2000). Ellos ven de otra manera lo que les tocó, pero sí se enfrentan a muchas dificultades y obstáculos para desarrollarse y vivir mejor. Mi personaje es un salvaje, fue creado así, como los nopales, hace el trabajo sucio de los políticos”.

Madariaga. Foto: Videocine

De nuevo, Verástegui:

“El largometraje ‘Familia nacional’ justo reúne tantas generaciones que al final el espectador lo que verá será ese choque entre generaciones. No vamos a dar lecciones, como dice Jesús Zavala, pero evidentemente dejamos ahí el escenario puesto para que se dialogue sobre lo que pasa en México”.

Y Navarro completa:

“El público verá en ‘Familia nacional’ a muchos que conocen. Igual eso prende algún foco rojo”.