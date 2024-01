Kundera, McCarthy, Oé, Kodama, Amis, Glück; escritores que murieron en 2023

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Los grandes autores dejaron de escribir, pero quedan sus libros para honrar su memoria. Este es un repaso de autores emblemáticos que murieron este año.

Kundera

Milan Kundera, cuyos escritos disidentes en la Checoslovaquia comunista le convirtieron en un autor que satirizaba el totalitarismo desde el exilio murió a los 94 años. Su reconocida novela "La insoportable levedad del ser" abre con una escena angustiosa en la que los tanques soviéticos avanzan por Praga, la capital checa y que fue el hogar del escritor hasta que se mudó a Francia en 1975.

La novela de Kundera, que alterna temas de amor y exilio, política y lo profundamente personal, obtuvo el favor de la crítica y le ganó muchos lectores entre occidentales que apreciaban tanto su subversión antisoviética como el erotismo entrelazado en muchas de sus obras.

La obra de Kundera, cuya primera novela "La broma", abre con un joven enviado a las minas tras hacer bromas sobre lemas comunistas, fue vetada en Checoslovaquia después de la invasión soviética de Praga en 1968, cuando Kundera perdió su empleo como profesor de cine. Escribía obras teatrales y novelas desde 1953.

McCarthy

Cormac McCarthy llamó la atención de la crítica internacional con su trabajo El guardián del vergel en 1965, desde entonces se convirtió en uno de los más importantes novelistas de la literatura estadunidense. Su prosa y manera de escribir lo llevaron a la élite de los escritores norteamericanos; labor que se le reconoció con La carretera, su última novela, y por la que ganó el premio Pulitzer en 2007.

Fue el autor de Hijo de Dios y Suttree, ambientadas en un sur gótico y violento, y que han sido comparadas con la obra de William Faulkner y Flannery O'Connor.

Las circunstancias de su biografía se hallaban siempre envueltas en la leyenda, como una bruma: no concedía entrevistas, se contaba que vivió bajo una torre de perforación petrolera y que en su juventud llevó la vida de un vagabundo.

Su éxito, de crítica y público, se vio incrementado con la publicación de En la frontera y Ciudades de la llanura, que completan la llamada Trilogía de la frontera que inició con Todos los caballos.

Oé

El escritor japonés Kenzaburo Oe, premio Nobel de Literatura 1994, murió a los 88 años. Reconocido por sus posiciones antibelicistas y una obra literaria que buscó dar cuenta de las transformaciones de la sociedad moderna.

La llegada de su hijo Hilari en 1963, que nació con hidrocefalia y diagnosticado de autismo, marcó su vida y su literatura, con títulos como "Una cuestión personal" o "Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura". Otros temas recurrentes en su narrativa fueron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en su país y su proceso de modernización.

En 1958, ganó el reconocido premio Akutagawa para jóvenes autores con "La presa", sobre un piloto afroestadounidense cautivo en una comunidad rural japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, y ese mismo año, publicó su primera gran novela, "Arrancad las semillas, fusilad a los niños", una fábula social sobre los niños de un centro correccional en Japón durante la guerra.

Kodama

María Kodama, la viuda del escritor argentino Jorge Luis Borges, murió de cáncer de mama.

Kodama, que era 38 años menor que el autor de “Ficciones” y “El Aleph”, entre otras célebres obras, fue traductora y profesora de Literatura, además de escritora.

Borges, considerado el máximo exponente en América Latina de la corriente literaria denominada ultraísmo, se casó con ella en segundas nupcias en 1986, dos meses antes de su muerte en Ginebra por causa de un cáncer hepático.

El escritor declaró como albacea de su obra a Kodama, quien en 1988 creó y a partir de entonces presidió la Fundación Internacional Jorge Luis Borges.

Amis

Martin Amis falleció a los 73 años de edad debido a un cáncer de esófago en su casa de Lake Worth en Florida.

Pertenecía a una reconocible generación de escritores británicos que incluye también a Salman Rushdie, Ian McEwan o Julian Barnes, claves para entender la literatura británica de la década de 1980.

Su primera novela se publicó en 1973, “El libro de Rachel”, cuando trabajaba como ayudante de edición en el suplemento literario de The Times. La obra ganó al año siguiente el premio Somerset Maugham. Le siguieron novelas como “Dead Babies”, “Éxito” o “La flecha del tiempo”.

Glück

Louise Glück murió el pasado 13 de octubre a los 80 años.

A lo largo de más de 60 años de trayectoria, Glück plasmó el trauma, la desilusión, la inmovilidad y el anhelo, marcada por breves momentos de éxtasis y satisfacción. Cuando se le otorgó el Nobel en 2020, era la primera poeta estadounidense en recibirlo desde T.S. Eliot en 1948, los jueces del premio elogiaron "su inconfundible voz poética que con belleza austera hace universal la existencia individual".

Publicó más de una decena de libros de poesía, junto con ensayos y una breve fábula en prosa, "Marigold and Rose" (" "Marigold y Rose"). Le inspiraba de todo, desde los tejidos de Penélope en "La Odisea" hasta el complejo deportivo Meadowlands.

Otros de sus títulos son las colecciones "The Seven Ages", "The Triumph of Achilles" ("El triunfo de Aquiles"), "Vita Nova" y una antología muy aclamada, "Poems 1962-2012".