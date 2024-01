Memorables conciertos quedaron plasmados en recintos icónicos de México en 2023

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Significativas memorias musicales quedarán resguardadas en el culminante 2023, donde el público disfrutó de sus artistas en efusivos conciertos y la vibrante energía masiva de los festivales.

Estrellas femeninas

A lo largo del año el historial destacó en estrellas femeninas: Taylor Swift, Lana del Rey, Billie Eilish, Blackpink y Rosalía.

Entre los conciertos esperados figuró el arribo de la cantante originaria de Pensilvania, Estados Unidos, Taylor Swift, brindando cuatro shows en el Foro Sol como parte de su gira “The Eras Tour” durante el mes de agosto (24, 25, 26 y 27).

Hizo lo propio la neoyorquina Lana del Rey en el Foro Sol (15 y 16 de agosto) dando revisión a su reciente discografía “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd” (2023). Las redes sociales se volcaron en la primera fecha ante la inusual caída de fans en efecto dominó en la plancha del recinto. La presentación transcurrió sin contratiempos escuchándose “Nature boy”, “A&W” y “Blue jeans”.

Después de la tremenda lluvia del miércoles, la estrella Billie Eilish ofreció mágico show la noche de este jueves en el #ForoSol ante 51 mil 100 fans. uD83DuDD25uD83CuDFBC pic.twitter.com/Qs3rMW4eAc — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) March 31, 2023

Un torrencial aguacero azotó esta ciudad el 29 de marzo impidiendo el espectáculo de Billie Eilish en el Foro Sol. Tras posponer la fecha, la noche del 30 de marzo Tláloc concedió tregua a la estrella estadunidense para un mágico show reuniendo alrededor de 51 mil 100 fans cantando “Oxytocin”, “Bad guy” y “Happier than ever”.

El Foro Sol se pintó de rosa el 26 y 27 de abril recibiendo a la agrupación femenina Blackpink. Las surcoreanas hicieron vibrar a 59 mil fanáticos a los ritmos del K-Pop como parte de su gira Born Pink.

Paul McCartney, Depeche Mode, The Weeknd, Sam Smith…

El legendario rockero británico Paul McCartney regresó a México con su espectáculo “The Got Back Tour”, ofreciendo dos fechas en noviembre (14 y 16). Generaciones gozaron de un extenso recorrido de rolas del mítico cuarteto de Liverpool, The Beatles, de su banda The Wings y un ramillete de su producción como solista.

El miembro del Imperio Británico, Sir Paul McCartney, permaneció dos horas y media en el escenario. En todo instante amable con sus seguidores, entonó “Can't buy me love”, “Love me do”, “Ob-La-Di, Ob-La-Da” y “Let it be”. Obsequió “I've got a feeling”, viéndose un virtual John Lennon (1940-1980) cantando la rola filmada durante el último recital de los Beatles, en la azotea de Apple Records (enero de 1969).

La legendaria agrupación británica Depeche Mode ofreció en el mes de septiembre (los días 21, 23 y 25) una serie de shows de ensueños electrónicos en el Foro Sol como parte de la gira “Memento Mori Tour”. En la primera fecha se dieron cita 65 mil fieles encumbrando un ambiente de locura al presenciar a Dave Gahan y Martin Gore, rememorando a su vez en añoranzas la ausencia de Andrew Fletcher (1961-2022). El repertorio: “Everything counts”, “Precious”, “A question of lust” y “World in my eyes”, siendo dedicada especialmente en homenaje al desaparecido Fletcher.

Un espectáculo de ensueños electrónicos brindó la legendaria agrupación @depechemode la velada de este jueves. Así se vivió la primera de tres fechas en el Foro Sol uD83DuDD25uD83CuDFBC #DepecheMode pic.twitter.com/cSmAE38tyS — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) September 22, 2023

La estrella canadiense The Weeknd elevó a sus fans en el Foro Sol, en un imponente viaje escénico celebrado en septiembre como parte de su gira “After Hours til Dawn Tour”. El escenario erigió ambientaciones postapocalípticas extendiendo edificios de una ciudad derruida aderezando con una gigantesca pantalla que destelló un recorrido conceptual futurista. Además de una extensa pasarela con tarimas paralelas. Al centro una colosal musa plateada se estableció empoderada, dando paso a una brillante Luna llena en una plataforma adicional. Sí, el artista bajó la Luna para México. Abel Makkonen Tesfaye, nombre original del cantante nacido en Toronto (Canadá), compartió “La fama”, “Party Monster”, “Take my Breath” y “Blinding Lights”.

Tremenda noche la de Sam Smith en el Palacio de los Deportes. Se presentó también en septiembre con su gira “The Gloria Tour”. Una colosal musa dorada reposando sobre el tablado encarnó alegóricamente a la divina Afrodita (en la mitología griega, la diosa de la belleza, la sensualidad y el amor). Sedujo en “Stay with me”, “Too Good at Goodbyes”, “Diamonds”, “I Feel Love” y en finiquito dantesco “Unholy”.

En el extenso desfile musical de 2023 se vio a Muse, The Smile, Kraftwerk, Pixies, Placebo, Tame Impala, Def Leppard y Mötley Crüe.

Luis Miguel, Peso Pluma y RBD

Las estrellas latinas deslumbraron con luz propia. Luis Miguel hizo honor a su apelativo “El Sol” y brilló en pletórica Arena CDMX en su primer show el 20 de noviembre. En el coloso de Azcapotzalco concedió ocho conciertos. Entre éxitos de décadas delineó “Será que no me amas”, “Amor, amor, amor”, “No me puedes dejar así”, “Palabra de honor” y “La incondicional”.

Así se vivió el show de Luis Miguel. “El Sol” brilló en pletórica Arena CDMX durante su primera presentación en esta ciudad.. uD83CuDF1EuD83CuDFBC #LuisMiguel pic.twitter.com/MZXeT7yhNR — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) November 21, 2023

Luego de rumores de la baja venta de boletaje, la celebridad de los corridos tumbados, Peso Pluma, conquistó el Foro Sol logrando reunir a 65 mil fans en noviembre. Bautizado como Hassan Emilio Kabande Laija, el originario de Zapopan cantó “Chanel”, “Las morras”, “El Gavilán” y “Ella baila sola”.

Al igual Junior H colmó el Foro Sol. Por su parte, también el rockero Siddhartha atiborró el recinto de Iztacalco. En tanto, el grupo de pop RBD logró seis fechas en ese inmueble, adicionando un show en el estadio Azteca.

En el corazón de México

El concierto que rompió récord de masividad en esta ciudad fue el celebrado en junio en el Zócalo capitalino con la presencia de la banda de ska argentina Los Fabulosos Cadillacs. Según autoridades locales, confirmaron la asistencia de 300 mil seguidores a la fiesta gratuita de la agrupación comandada por el líder Gabriel Julio Fernández Capello “Vicentico”. Tocaron “Calaveras y diablitos”, “Siguiendo la luna”, “Carnaval toda la vida”, “Mal bicho”, “Matador”, “Vasos vacíos” y “Yo no me sentaría en tu mesa”.

En el mes de abril la estrella española Rosalía también conquistó la Plaza de la Constitución. La talentosa joven nacida el 25 de septiembre de 1992 cantó “Bulerías”, “La noche de anoche” y “Linda”. Cautivó a los ritmos de “Despechá” y “La fama”. Sorprendió a los cánticos de “La Llorona” y aderezó en “Hentai”, “Candy”, la clásica “Motomami”, “La combi Versace”, “Chicken teriyaki” y “CUUUUuuuuuute”.

uD83CuDFB6 ¡Viento de libertad, sangre combativa!



Volvimos a hacer historia, rompimos récord de asistencia con 300 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México disfrutando del épico concierto de Los Fabulosos Cadillacs con saldo blanco.



Gracias a todo el público asistente por… pic.twitter.com/QRsYlHIDGl — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 4, 2023

Festivales: Vive Latino y Corona Capital

El festival Vive Latino en su edición 2023 destacó en su primera fecha con la presencia de Café Tacvba en sesión orquestal bajo la batuta del maestro Mario Santos. Enrique y Joselo Rangel, Rubén Albarrán y Emmanuel del Real “Meme” fascinaron entre violines y chelos entonando “Las batallas”, “Rarotonga”, “Chilanga banda” y la romántica “Eres”. En la segunda fecha y cierre estelar Red Hot Chili Peppers detonó las emociones. El líder Anthony Kiedis emergió con sus inseparables camaradas Flea, Chad Smith y John Frusciante. La banda originaria de Los Ángeles, California (Estados Unidos), encendió con “Around the World”, “Californication”, “Carry me Home”, “By the way”, “Under the Bridge” y “Give it Away”. En ese día de igual forma lució el acto de Los Bunkers y Enjambre.

Explosivo show ofreció Red Hot Chili Peppers en la segunda fecha del #ViveLatino #VL23 uD83DuDD25uD83CuDFB8 pic.twitter.com/Y69tKyCD0D — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) March 20, 2023

En el festival Corona Capital, The Hives plasmó uno de los actos más representativos de la primera fecha. Los originarios de Fagersta, Suecia, lidereados por el locuaz Pelle Almqvist, rasgaron “Bogus Operandi”, “Main Offender”, “Walk, Idiot Walk”, “Good Samaritan”, “Go Right Ahead”, “Stick up”, “Hate to Say I Told you so” y “Trapdoor Solution”. También fueron vitoreados Arcade Fire, Alanis Morissette y Pulp.

En la segunda entrega Blur, al mando de Damon Albarn conquistó a las multitudes, seleccionando “The Ballad” y “Villa Rosie”. El buen Albarn se cobijaba con la bandera de México y británica. Postrado al piano tocaba un extracto de “Ella baila sola” en reconocimiento y tributo al cantante mexicano de los corridos tumbados Peso Pluma y la agrupación Eslabón Armado. La banda complació en “Coffee & TV” y para deleite sin faltar la aplaudida rola “Song 2”. Hicieron lo propio Metronomy, Jungle y Kasabian.

El festival Corona Capital culminó su edición 2023 con desfile de leyendas: The Cure, Pet Shop Boys y The Chemical Brothers. El cierre dorado lo diseñó The Cure, al mando de su líder Robert Smith. La agrupación de rock de tintes oscuros regaló “Alone”, “Pictures of you”, “Lovesong” y “Burn”. Los de Crawley, Inglaterra, surgidos en 1976, fueron alagados por sus fieles glorificando la figura del vocalista de 64 años. Se afinó “Fascination Street”, “Charlotte Sometimes”, “In Between Days”, “Just Like Heaven”, “A Forest”, “Plainsong”, “Disintegration”, “Lullaby”, “The Walk”, “Close to me” y la clásica “Boys Don't Cry”.

En la larga lista festivalera igualmente destacó Robbie Williams en el cierre estelar del Tecate Emblema. El Corona Capital Guadalajara recibió a Imagine Dragons, Bloc Party, My Morning Jacket, Interpol, Pixies, Idles y Thundercat. A su vez, el Pulso GNP de Querétaro cobijó a Evanescence y The Flaming Lips. The World is a Vampire, festival naciente estelarizado por The Smashing Pumpkins, deleitó con el británico Peter Hook, los neoyorkinos Interpol y las mexicanas The Warning.

El AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario de esta ciudad celebró explosivo 10 aniversario con Travis Scott y L’Impératrice, dando cerrojazo con la española Rosalía, la británica M.I.A. y la mexicana Julieta Venegas.

Se realizó la primera edición del Festival Arre, emprendiendo con Natanael Cano ante 70 mil fans, viéndose a Chiquis Rivera, Alicia Villarreal y Vivir Quintana. En la segunda fecha aterrizó Peso Pluma, Ramón Ayala y Yahritza y Su Esencia. El Flow Fest sorprendió con más de 100 mil fans del perreo en el primer día, figurando Wisin & Yandel, Danny Ocean y Feid, distinguiéndose a su vez por un ramillete de presencias femeninas Barovier, Emjay, Taichu, Joaqui e Ivy Queen. En la segunda fecha Maluma, Ozuna y Bellakath. En el Festival Electric Daisy Carnival (EDC) se vio a Tiësto, Marshmello y Martin Garrix.

Participó en el Festival Trópico Café Tacvba, Plastilina Mosh y Underworld. Las ganancias del encuentro serán entregadas a la asociación construyendo.org en beneficio de los damnificados de Acapulco, Guerrero, por el huracán “Otis”.

El festival Hell and Heaven resultó un caos en organización, un portazo y cancelaciones de bandas. A pesar de los imprevistos, las agrupaciones lograron imponerse, complaciendo en la primera travesía Slipknot, Helloween y Amon Amarth. En la segunda jornada engalanó Muse, London After Midnight, Lacrimosa y Ministry. Al tercer día empoderó Guns N’ Roses y Billy Idol.