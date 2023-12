A 70 años de su partida: Revive el legado musical de Jorge Negrete

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Desde su infancia, el cantante e investigador musical Abraham Morales Sánchez descubrió su pasión por Jorge Negrete, quien este 5 de diciembre cumple siete décadas de haber fallecido a los 42 años en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Abraham Morales (San Juan de Aragón, D.F., 1990) (musicaabrahammorales@gmail.com) decidió, durante el centenario del natalicio de Negrete en 2011, crear un canal en YouTube dedicado a las películas y las canciones de “El charro cantor”, espacio audiovisual que cuenta con 159 videos y 125 mil suscriptores.



--¿Cuál es la importancia de Jorge Negrete a 70 años de su muerte?

--Me encantaría decir -contesta Morales- que su catálogo musical sigue muy vivo, pero los números dicen otra cosa... Sin embargo, Jorge Negrete hoy en día es una imagen para la gente, es un símbolo de mexicanidad; quizá ya no esté tan vigente en cuanto a sus películas o grabaciones; pero como figura de “El charro cantor” es todavía una imagen muy fuerte que aún yo veo muy difícil de desdibujar.



“Obviamente, canciones como ‘¡Ay, Jalisco, no te rajes!’ y ‘México lindo y querido’ forman parte del catálogo de la música de oro nacional. Aventuro que la cifra aproximada de sus piezas grabadas que existen asciende a unas 120”.



Morales participará en “Las Mañanitas” por los 70 años sin Negrete en su tumba del Panteón Jardín, el martes 5. Más tarde, a las 19 horas, en el patio de eventos del Museo de Historia del Castillo de Chapultepec, cantarán el nieto de “El charro cantor”, Rafael Jorge Negrete; Luis Alfredo Jiménez, José Luis Duval, Cosme Infante, Myrza Maldonado, Mary Sánchez, Karla Lazo, Enrique Méndez Moreno, Juan Esquivel, Juan Parra, David Páez, Christopher Hernández y David Oropeza. Ballerina solista: Malinale Solís; pianista: Roberto Barrientos; Trío Los Huastecos; Nuestro Mariachi, de Enrique Cruz, y conducción de Diana Elisa Negrete y Jorge Job.

Pasión por México

A 45 años de muerto Negrete, Abraham Morales pidió a su madre le comprara un casét suyo tras ver una foto de “E clharro cantor” en la revista “TVyNovelas”.



“Yo tenía ocho años –cuenta- y leí que decía: ‘el ídolo internacional más importante que ha tenido México’. Desde ahí me hice “fan”. En su centenario fundé el canal, pues no había uno como tal enfocado únicamente en Jorge Negrete, y la magia fue remasterizar sus películas tanto en video como con la música. Este proceso ha ido mejorando, y sobre todo en los últimos dos años he notado que tengo un público nuevo, mucho más joven que yo, gente de mi edad y de veinte años que se me acerca con toda la ilusión para aprender.



“Existe contenido innovador de Jorge Negrete, por ejemplo, en Tik Tok hay un perfil específico llamado ‘OldCharros’ (@oldcharros) que pone ‘reels’ o materiales fílmicos de él, María Félix y otros íconos del cine mexicano, editados, musicalizados con rolas de Lana del Rey o Taylor Swift, una fusión bastante interesante para los adolescentes actuales. Ahí veo un crecimiento bastante exponencial últimamente”.





Morales. Toda su producción. Foto: Mariana Domínguez



--¿Cuántas canciones grabó en total Negrete?



--Es difícil precisarlo y te voy a decir el motivo. Mucha gente piensa que grabó toda su vida en RCA, pero no es cierto. En sus primeros años formativos grabó un sencillo en Peerless con dos canciones; después se fue a Nueva York donde graba para la marca Columbia, mas no como estelar; quien lo mete a grabar ahí es Eliseo Grenet y la orquesta con la que trabajaba este músico cubano. Los discos firman ‘Eliseo Grenet y su Orquesta’, y abajo, en chiquito: ‘Canta Jorge Negrete’.

“Aparte hay otros discos con la Marimba Panamericana, igual en Estados Unidos, acreditados como ‘Marimba Panamericana’, y abajo aparece ‘Canta Jorge Negrete’.



“Y dos, la parte más complicada del asunto: aquí en México él graba a partir de 1943 de forma exclusiva con la RCA, pero luego hubo el problema de los incendios en las cintotecas. Se perdió mucho material. El más dantesco de la cintoteca RCA no fue un incendio accidental”.



Según Abraham Morales, “muchas versiones de antiguos compañeros de esa marca” apuntan a que quien provocó aquel incendio fue Mariano Rivera Conde (Mazatlán, 1914-D.F., 1977), director artístico de RCA y Orfeón, esposo de la compositora jalisciense Consuelito Velázquez (Ciudad Guzmán, 1916-CDMX, 2005), autora de “Bésame mucho”.



--¿Qué lo llevaría a hacer eso? --pregunta Morales y responde--: A que había algunos pagos de derechos por ahí que estaban colgando en el aire; entonces él decidió que con los artistas que seguían vivos, como María Victoria y Pedro Vargas, lo mejor sería que ellos regrabaran ese catálogo, obviamente ya con innovaciones tecnológicas, y de esa manera él queda con muchos derechos de ejecución, explotación y todo eso, igual que la compañía. Aquel incendio ocurrió por 1958.



--En la biografía “Jorge Negrete” (colección Grandes Mexicanos Ilustres; Dastin, S.L./Promo Libro, 2003; 206 págs.), su autor, el madrileño Luis Carlos Buraya, suma apenas 87 canciones. ¿Por qué son tan pocas, comparadas, por ejemplo, con las cientos que grabó Pedro Infante?



--Realmente Jorge Negrete era una persona quien desde su consagración artística a raíz de “¡Ay, Jalisco, no te rajes!” --que dirigió en 1941 Joselito Rodríguez-- entra en las lides sindicales. En 1942 Mario Moreno “Cantinflas” se hace secretario general de la ANDA y quien se queda de secretario de conflictos es Jorge Negrete… Eso, además de que fue una gran pasión en su vida, le pesó en su carrera de alguna manera.



“Por otra parte, Negrete realizó giras mundiales que lo mantenían lejos del país por temporadas amplias. Pedro (Infante) no fue tan internacional, era más activo fílmicamente, y por ende en cuanto a grabaciones; esta parte Jorge la descuidó bastante, igual que la radio”.



Remite también como curiosa novedad el “Corrido del Norte”, subido apenas esta semana a YouTube en su “versión original y completa”, por Óscar Méndez Oceguera, periodista quien en su programa “Voces y tradiciones” de Frecuencia CAD en Facebook invitó a la nieta de Jorge Negrete, Deborah Negrete, hija de Diana (la única hija de sangre Negrete gestada por la bailarina y actriz Elisa Christy con “El Charro Cantor”) para anunciar los homenajes del barítono guanajuatense.

Homenaje en el Castillo de Chapultepec. Foto: Especial

--Pero hay grabaciones que tras su muerte se alteraron, ¿verdad?



--Pasa lo siguiente: yo desconozco el vacío legal de donde se aprovechó en algún momento la discográfica Orfeón para liberar durante mucho tiempo las grabaciones de Jorge Negrete y de Pedro Infante, también de Tin Tán, me parece, y otros, tomadas del sonido original de las películas. En los noventa, Rogelio Azcárraga, para volver a poner en circulación este material y que fuese atractivo a un público más joven, decidió añadirle instrumentación más moderna, pero mezclándola con la grabación original. Esto generó un sonido espantoso, en algunos ejemplos el resultado es defenestrable. Orfeón liberó grabaciones en los noventa que eran de la RCA, me vienen a la mente ‘Así se quiere en Jalisco’, o ‘Pura Tapatía’; pero obviamente no pueden sacar el sonido original. Entonces, ¿qué hicieron? ¡Deformar el tono, hacerlo más grave! Como si fuera un audio nuevo o, mejor dicho, de su propiedad”.



Lo mismo habría sucedido por 1966, explica Abraham Morales, cuando la familia Negrete entregó a Orfeón las primeras grabaciones en RCA del ídolo “realizadas en su mayoría en Estados Unidos”. Aquella disquera, “para no tener que llegar a alguna negociación con las disqueras originales” decidió venderlas, “añadiendo aplausos falsos y una deformación de tono bastante fea que alteró muchísimo la grabación original”.



La “biografía autorizada” “Jorge Negrete” fue escrita por Diana Negrete (Editorial Diana, 1987; 391 págs). La historiadora Claudia de Icaza publicó en septiembre de 1993 “Gloria y Jorge, cartas de amor y conflicto” (EDAMEX) con la correspondencia entre la actriz Gloria Marín y Negrete dada a conocer por la hija adoptiva de ambos artistas y amantes, Gloria Ramos Luna, “La Yoya” o “La Yoyis” (como la llamó “El charro cantor”: ver revistas Proceso #892 y #893), fallecida en 2022. Editorial Clío sacó “Jorge el Bueno. La vida de Jorge Negrete”, de Enrique Serna, aquel 1993. En 2001, EDAMEX imprimió “Jorge Negrete. Vida y milagros del inolvidable artista narrados por su admiradora más fiel”, de Carmen Barajas Sandoval (D.F., 1925-2014)…



Abraham Morales, nombrado ahijado por Diana Negrete y quien trabajó en Fonoteca Nacional junto al musicólogo Jaime Almeida (Chihuahua, 1949- Tabasco, 2015) concluye:



“Para mí la mejor y más completa de todas es ‘Jorge Negrete. Ser charro no basta’ del escritor español Francisco Javier Millán Agudo para el Festival Internacional de Cine de Guanajuato en 2011, contiene 381 páginas y una filmografía acuciosa. Es el mismo autor de otra biografía muy buena de Pedro Infante, ‘Se sufre, pero se aprende. Luces y sombras de un mito’”.

Ahí se asegura que Negrete se resistía a cantar rancheras (pág. 59):

A Joselito Rodríguez le advirtió que no estaba dispuesto a vestirse de charro como un “perfecto mamarracho”, y cuando leyó la canción que daba título a la película “¡Ay, Jalisco, no te rajes!” se negó a interpretarla porque no la sentía y la letra le parecía cursi.

Este miércoles 6, a las 19 horas, la Sala 1 de Cineteca Nacional Xoco proyectará “El peñón de las ánimas”, dirigida por Miguel Zacarías en 1943 y estelarizada por María Félix con su futuro marido Jorge Negrete. Ambos se casaron el 18 de octubre de 1952 en lo que se conoció como “La boda del siglo”.