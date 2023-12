La cantante Billie Eilish confiesa que le atraen las mujeres... y pierde miles de seguidores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cantante estadunidense Billie Eilish, ganadora de siete premios Grammy y un Óscar, confesó que se siente atraída por las mujeres, aunque no habló directamente de su orientación sexual.

En una nueva entrega, la revista Variety presentó este 4 de diciembre una entrevista con la cantante, quien en esta ocasión revela:

“Nunca sentí que pudiera relacionarme muy bien con las chicas. Las amo mucho, como personas. Me atraen como personas. Me atraen de verdad [...] Tengo conexiones profundas con las mujeres de mi vida, los amigos de mi vida, la familia de mi vida. Me siento físicamente atraída por ellas. Pero también me intimidan mucho su belleza y su presencia”.

Ya el 15 de noviembre, la cantante estadunidense Billie Eilish, ganadora de siete premios Grammy y un Óscar, había explotado en una entrevista con Variety al hablar de los estereotipos que en la sociedad existen hacia las mujeres y más si se trata de mujeres jóvenes.

Billie Eilish reconoció en esa entrevista que a los 21 años, había vivido su vida como si tuviera 70 años, porque se volvió famosa a los 13 años con su canción “Ocean Eyes”, grabada junto con su hermano mayor Finneas en su habitación, pieza que se hizo viral en SoundCloud.

Billie Eilish se ganó el cariño del público por mostrar sus contradicciones entre su suave vos combinada con letras sobre asesinar a sus amigos, prender fuego al auto de una expareja o terminar con un novio posesivo el día de su cumpleaños.

A esto se debe sumar su ropa holgada color neón, sus llamativos ojos azules y sus dones para representar lo terrorífico, como en el video musical donde una tarántula le sale de la boca.

Aunque el éxito le llegó pronto y eso la llevó a pasar su adolescencia enfrentada al escrutinio público, ahora parece que la interpretación de sus declaraciones ha provocado, según Europa FM, que haya perdido 100 mil seguidores en Instagram.

En la nueva edición de Variety, Eilish no reconoce que es lesbiana, pero no deja claro si es bisexual.

Es “extraño y perturbador” el escrutinio público en la adolescencia: “¿Con quién estaba saliendo? ¿Cuál era su sexualidad? ¿Por qué se vestía así? O si era adoradora del diablo”, indica la entrevistadora Katy Esteban, en la edición de Variety, “Power of Woman”.

Billie Eilish recuerda sus inicios de manera emotiva, cuando en 2019 su éxito “Bad Guy” alcanzó el número uno en el top ten de canciones. Entonces pensó que había encontrado la verdadera felicidad.

“Sin embargo, eso fue una validación externa. Creo que en algún momento del año pasado me di cuenta de eso. Pensé: ‘Tengo que encontrar cosas dentro de mí y de mi vida personal que no tengan nada que ver con el mundo exterior, internet o mi estatus, y que me brinden tanta alegría”, confiesa.

Por eso, dice, ahora está experimentando nuevas creaciones musicales fuera de su zona de confort, como provocar revuelo en los Óscar por la canción original de Barbie: “Whats was I made for?”, o actuando como Eva, la lideresa de una secta de sátira de terror en Prime Video, Swarm, mientras prepara su tercer álbum de estudio.

“Mi vida se siente bien. Siento que me estoy convirtiendo en una persona que realmente amo y que hago cosas de las que me siento muy orgullosa. En muchos sentidos de mi vida, siento que recién ahora estoy despertando”, comenta.

Pero lo que más la horroriza, dice, es tener que pelear con la curiosidad de medios de comunicación centrados en su cuerpo en desarrollo, así como con la manera en que algunos tabloides publican cosas sobre ella cuando viste ropa ajustada.

“Tengo pechos grandes. He tenido pechos grandes desde que tenía nueve años, y así soy. Así es como me veo. Usas algo que es revelador y todo el mundo dice: ‘Oh, pero ¿no querías que la gente te sexualizara?’. ¡Pueden chuparme el culo! A veces. soy literalmente un ser sexual. ¡Qué se jodan!”, exclama.

Sigue:

“Nadie dice nunca nada sobre el cuerpo de los hombres. Si es musculoso, genial. Si no es así, genial. Si es muy delgado, genial. Si tiene cuerpo de papa, genial. Si es regordete: ¡Me encanta! Todo el mundo está contento con ello. ¿Sabes por qué? Porque las chicas son agradables. Les importa un carajo, porque vemos a las personas tal como son.”