Denny Laine y el “real” Paul McCartney: constelaciones musicales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 5 de diciembre falleció a los 79 años el talentoso cantante, músico y compositor inglés Danny Laine, quien logró fama mundial por formar parte fundamental del conjunto Wings de Paul y Linda McCartney entre 1971 y 1981.

Esta remembranza evoca sus andanzas artísticas y relación ambivalente con el famoso exbeatle, no exenta de momentos tensos y hasta escandalosos.

Tras el truene de Los Beatles, Paul McCartney halló en Denny Laine al reemplazo musical idóneo de John Lennon para integrar el alado grupo Wings en 1971, a la par de la rubia fotógrafa estadunidense Linda Eastman con quien “Macca” se unió en matrimonio el 12 marzo de 1969, una semana antes que Lennon se casara con la japonesa Yoko Ono el 20 de aquel mismo mes.

Wings duró una década (1971-1981), sufriendo cambios de personal; pero ambos, su colega Laine y “la adorable Linda” permanecieron fieles a Paul en conciertos y grabando nueve álbumes (sobre todo casi como trío en los LPs “Band on the Run”, de 1973, y “London Town”, de 1978). Cuenta Philip Norman en La Biografía de Paul McCartney (traducción de Eduardo Hojman, Malpaso Ed., 794 págs. Barcelona, 2017):

“Paul sentía que necesitaba a alguien que pudiera funcionar como sustituto de John. En esa época, Denny Laine pasaba por una mala racha, no tenía una banda estable y dormía en la oficina de su manager.

En realidad, la invitación escondía plan con maña: se trataba de trabajar en el nuevo proyecto artístico de Paul y formar la banda Wings, por lo cual le pagaría 70 libras semanales. Laine se convirtió así en asalariado y comparsa del matrimonio McCartney, debiendo apechugar cuando lo obligaron a grabar la canción infantil “Mary tenía un corderito” para su hijita del mismo nombre.

–Un momento, yo no me apunté para eso –le reclamó a Paul, en vano:

“En Wings, tanto en ese momento como durante toda la vida de la banda, dos contra tres se consideraba mayoría […] Joanne LaPatrie, alias Jo Jo, una veinteañera modelo y aspirante a cantante pop de Boston (EU), había conseguido colarse entre bambalinas después del concierto de Juan-les-Pins [Francia]… Jo Jo había conseguido un récord impresionante como grupie [atrapa rockeros] pues había perdido la virginidad con Jimi Hendrix en el Festival de Woodstock, para luego pasar a Jim Morrison y más tarde a Rod Stewart quien, según ella, le había compuesto “You Wear It Well” [Never a Dull Moment]…

“La prole de Wings crecería aún más. Después de la gira europea, Denny Laine se había casado con Jo Jo LaPatrie, la grupie de 20 años que se había quedado embarazada. Se suponía que el bebé vendría al mundo más o menos hacia la misma época en que Wings partiría rumbo a Nigeria [para grabar su célebre “Band on the Run”, a partir del 29 de agosto de 1973]”.

La relación musical del trío creció. Los McCartney fueron de vacaciones a Jamaica, donde el 8 de abril de 1973 se enteraron vía el actor Dustin Hoffman (quien rodaba allá con Steve McQueen la novela de LeCarre Papillon) que las últimas palabras del pintor Pablo Picasso al morir habían sido “Beban a mi salud”, por lo cual Paul y Linda aceptaron el reto de escribir “Picasso's Last Words (Drink to Me)” que cantaría Laine, quien también contribuyó al alimón con “No Words”, primera balada para Wings la cual Denny Laine nunca dejó de interpretar en los últimos días de su vida.

En junio de 1974 Paul llevó el grupo a Nashville para empaparse de música, pero Laine no parecía entender a qué habían ido cuando sentía que “la banda debería estar dando conciertos”. Dos años después, el 18 de marzo de 1976, murió el padre de Paul, Jim McCartney.

Cuenta el biógrafo Philip Norman:

“Sus acompañantes de Wings no fueron informados de la pérdida. Incluso Denny Laine, que había conocido a Jim y que le caía muy bien, se enteró solo por accidente, días más tarde, durante una entrevista […] Cuando el entrevistador le preguntó a Paul por sus padres, éste se limitó a responder que ambos estaban muertos. ”

Su gira por Estados Unidos “Alas por el mundo” de 1976 fue sensacional y un año más tarde, como Laine adoraba los barcos, convenció a Paul de que grabaran el álbum de Wings que se llamaría London Town (1978) en pleno mar de las islas Vírgenes.

Los dos firmarían seis de las 16 canciones juntos: "Children Children", "Deliver Your Children" (cantadas por Laine), “Don't Let It Bring You Down”, “Morse Moose and the Grey Goose”, el tema “London Town” y un vals fenomenal con gaitas escocesas del pueblo peninsular Campbeltown donde comenzó Wings: “Mull of Kintyre”. (https://youtu.be/Plhtk_XJqhM)

“Back to the Egg” (junio 1979) sería el noveno y último álbum que grabaron.

La pesadilla de Tokio

A comienzos de 1980, la gira mundial de Wings se vio interrumpida al llegar al aeropuerto de Tokio, Japón, donde los policías hallaron 218 gramos de marihuana en la maleta de Linda. Paul sería encarcelado y los conciertos se suspendieron. Sería el principio del fin para el conjunto.

“Paul –refiere Norman—sintió que ellos y Denny Laine lo habían abandonado en su momento de necesidad, sin saber que habían sido los organizadores de la gira quienes habían ordenado su partida de Tokio. Le molestó en especial que Laine hubiera volado directamente al festival MIDEM de música, que tenía lugar en el sur de Francia, para negociar un álbum solo.

“Laine formó una banda con su esposa Jo Jo […] y salió de gira. Su álbum, que salió en diciembre, tenía un leve pero insoslayable eco de la diatriba de John [Lennon] con de 1971. El título, una referencia a las jóvenes que lloraban desconsoladas por la ausencia de ‘Paur’ [como nombraban a Paul en la cárcel], era Japanese Tears [Lágrimas japonesas] de 1980.

El 9 de diciembre de aquel año los dos se hallaban grabando un tema para la película del oso Rupert, “We All Stand Together”, cuando se enteraron del asesinato de John Lennon en Nueva York. “Macca” decidió no dar más conciertos y en abril de 1981, anunció la disolución de Wings. Dice Norman:

“La suerte de Wings la selló al final Denny Laine, que había sobrevivido a todos los cambios de personal […] A pesar de la insinuación bastante directa que Laine había mandado a través del álbum Japanese Tears, al parecer su partida no estuvo rodeada de rencor personal. Un mes más tarde se unió a Paul y Linda para sobregrabar voces en , un tributo a John a cargo de George Harrison […] Después, Laine , de Paul.

Pero entre abril y mayo de 1983, el periódico Sunday People publicó una serie con las memorias de Jo Jo Laine, quien se había divorciado de Denny el año anterior, con fragmentos titulados , y, como clímax,

“Las relaciones de Jo Jo con Linda en la era Wings siempre habían sido difíciles… y según su relato, porque Paul siempre había mostrado interés por ella. Aunque no sugería que él se encontrara entre su galaxia de amantes estrellas de rock, describía con elocuencia el rústico estilo de vida de los McCartney, así como su afición a la mariguana. Linda aparecía como una matrona controladora y Paul, un poco como un pelele que disfruta que la Gran Mamá dirija el cotarro [sic]”.

Sin embargo, “Macca” reconoció ante David Litchfield (La biografía, pág. 560) que “tal vez” sí se había acostado con Jo Jo. Ya para 1983, ante el título del nuevo disco Pipes of Peace, que los periódicos escandalosos de Inglaterra truquearon como “Pipas de marihuana” y la pésima película que se empecinó en dirigir Paul, Recuerdos a Broad Street, el escándalo:

“Desde el final de Wings, la carrera en solitario de Denny Laine no había prosperado y sus dificultades financieras se habían multiplicado, hasta el punto de que le había vendido a Paul su participación como cocompositor de por 135 mil libras esterlinas. Ahora, siguiendo el ejemplo de su esposa, sus memorias de la era Wings aparecieron en un tabloide británico, en este caso el mucho más desagradable y más leído Sun.

“La serie de artículos se titulaba y su primera entrega venía acompañada del subtítulo . Según Laine, Paul y Linda fumaban mariguana a diario, hasta tal punto que las grabaciones de Paul sufrían crónicamente de demoras y falta de concentración. En referencia al episodio de Tokio, sostenía que ellos sentían una excitación perversa tratando de pasar sustancias ilegales por los controles de aduanas. También repetía la perspectiva de Jo Jo sobre su relación, pero de una manera más hiriente:

Denny Laine se llamaba Brian Frederick Arthur Hines, nació el 29 de octubre de 1944 en las islas del Canal de la Mancha. Creció en Birmingham, Reino Unido, donde tomó el apodo del cantante gabacho Frankie Laine (1913-2007) y fundó en 1964 el conjunto representado por el manager de Los Beatles, Brian Epstein: los Moody Blues, quienes abrieron los últimos conciertos del Cuarteto de Liverpool en Inglaterra, por mayo de 1966. Falleció el 5 de diciembre de 2023, en Naples, Florida, EU, por problemas pulmonares. Desde su separación de Wings, formó muchas agrupaciones musicales y grabó varios álbumes, si bien jamás logró repuntar la fama y la gloria que logró mientras tocó con Paul y Linda McCartney.