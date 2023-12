La 40 edición de Sundance tendrá a Kristen Stewart, Chiwetel Ejiofor y Steven Soderbergh

Kristen Stewart y Steven Yeun coprotagonizan una historia de amor sobre un satélite y una boya, Chiwetel Ejiofor dirige una película sobre la vida de Rob Peace y Will Ferrell realiza un viaje por carretera con su mejor amigo que está en transición en tres de las películas que se estrenarán en el Festival de Cine de Sundance en enero.

Los organizadores anunciaron el miércoles una programación diversa y sólida de 82 largometrajes de 24 países para la 40ª edición del festival, que incluye el regreso de uno de los prodigios originales de Sundance, Steven Soderbergh.

En 1989, Soderbergh ayudó a poner a Sundance en el mapa con "Sex, Lies, and Videotape" ("Sexo, mentiras y video"). Este año estrenará su nueva película de género "Presence", sobre una familia que sospecha que no están solos en su casa suburbana, protagonizada por Lucy Liu y Julia Fox.

"Ese fue uno de los descubrimientos más emocionantes de este año", dijo Kim Yutani, directora de programación del festival. "Es gracioso decir descubrimiento sobre Steven Soderbergh porque es una película muy independiente y ahora un incondicional del cine de estudios... 'Presence' es una película tremendamente creativa".

Ryan Fleck y Anna Boden, quienes estrenaron "Mississippi Grind" ("La última apuesta") en Sundance y luego dirigieron "Captain Marvel" ("Capitana Marvel"), también están de regreso con "Freaky Tales", ambientada en Oakland en 1987 y que sigue cuatro historias interconectadas. Es protagonizada por Pedro Pascal, Jay Ellis y Ben Mendelsohn.

Los organizadores del festival revisarán sus 40 años con un evento inaugural que rendirá homenaje a otro favorito del festival, Christopher Nolan, cuya reveladora "Memento" recibió el premio de guion en 2001. La cineasta de "Past Lives", Celine Song, también será honrada en el festival.

"En realidad no es un aniversario, es la 40ª edición", dijo la directora ejecutiva del Instituto Sundance, Joana Vicente. "Realmente te da la oportunidad de reflexionar sobre el legado, pero también de entusiasmarte con las posibilidades y el nuevo talento que lanzaremos este año".

Es la síntesis de tener a los veteranos al lado debutantes, los descubrimientos por los que el festival es famoso, lo que es más emocionante, añadió Yutani.

Los programadores hicieron la selección de entre más de 17.000 obras (un récord) de más de 150 países y territorios para incluir largometrajes, cortometrajes y series episódicas que se presentarán durante el festival en Park City, Utah, del 18 al 28 de enero.

"Hay tanta audacia, aventura, toma de riesgos y cambios tan grandes en el cartel este año", dijo el director del festival y de programación pública, Eugene Hernandez. "Estas películas son entretenidas, conmovedoras y provocativas".

Las películas seleccionadas traerán a las montañas a varios miembros del reparto de "White Lotus", incluidos Aubrey Plaza ("My Old Ass"), Murray Bartlett ("Ponyboi"), Will Sharpe ("A Real Pain") y Meghann Fahy ("Your Monster"). Las estrellas de "Verdens verste menneske" ("La peor persona del mundo") Renate Reinsve y Anders Danielsen, se reúnen en "Handling the Undead". Reinsve también aparecerá con Sebastian Stan en "A Different Man", sobre un actor que transforma dramáticamente su apariencia.

Kristen Stewart, que no es ajena a Sundance, está en dos películas: la historia de amor boya/satélite "Love Me" y "Love Lies Bleeding", que Yutani calificó como dos de las películas más sorprendentes del festival.

"Creo que ambas simplemente muestran el buen ojo que tiene Kristen Stewart para elegir papeles y trabajar con directores que son genios completamente audaces y salvajes", dijo Yutani.

Jesse Eisenberg también tiene dos: "A Real Pain", que escribió, dirigió y protagoniza con Keirnan Culkin, y "Sasquatch Sunset" de David y Nathan Zellner, junto a Riley Keough.

"Jesse continúa usando sus conexiones creativas, curiosidades y poder para iluminar algunas historias realmente divertidas, creativas y conmovedoras", dijo Hernández. "Es un artista estadounidense único y distintivo".

Justice Smith es otro con doble factura función. El actor de "Dungeons & Dragons" ("Calabozos y dragones") estará en "The American Society of Magical Negroes", un largometraje debut, y en la película de medianoche "I Saw the TV Glow", con Fred Durst y Danielle Deadwyler, que según Yutani muestra su "rango real".

Otras actuaciones que podrían dar que hablar son Alicia Silverstone en "Krazy House", Carol Kane en "Between the Temples" de Nathan Silver, y June Squibb, de 93 años, junto al fallecido Richard Roundtree en "Thelma", un thriller en el que ella sale a la calle tras ser engañada por un estafador telefónico.

Además de nombres muy familiares en el cartel, Sundance también contará con artistas emergentes y otros que se adentran en nuevas áreas. El pintor Titus Kaphar debuta en el cine con "Exhibiting Forgiveness", protagonizada por André Holland, Andra Day y Aunjanue Ellis-Taylor, y Lucy Lawless dirige "Never Look Away" sobre la camarógrafa de CNN Margaret Moth. Ejiofor también dirige a Jay Will, Mary J. Blige y Camila Cabello en "Rob Peace", basada en la biografía de Jeff Hobbs.

Sundance tiene muchas ofertas interesantes de no ficción, incluida una sobre la estrella de la WNBA Sue Bird, otra sobre Christopher Reeve y una que se sumerge en el festival de música Lollapalooza.

Un documental que Yutani cree que causará mucha sensación en el festival es "Will & Harper" sobre Will Ferrell y su amigo de 30 años que ha hecho la transición.

"Hacen un viaje realmente hermoso por todo el país y es esclarecedor en muchos niveles", dijo Yutani.

En la sección episódica, Debra Granik tiene "Conbody vs Everybody", sobre un exconvicto que abre un gimnasio, y Richard Linklater tiene una serie documental de tres partes titulada "God Save Texas".

Amanda McBaine y Jesse Moss también regresan con su continuación de "Boys State", "Girls State", una película que se presentará en el primer día del festival que según Yutani, "establece el tono de cómo queremos que se vea nuestro festival".

"Es una combinación tan rica de películas que creo que exhiben una creatividad realmente salvaje y aventurera", dijo Hernández. "Tener el mismo nivel de creatividad e ingenio, la misma creatividad e ingenio que nos atrajo a todos al festival cuando empezamos a asistir en los años 90... es realmente emocionante".