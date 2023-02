La primera sala “Dolby Atmos” en Latinoamérica se estrenó con música del sinaloense Kurt

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- Durante la presentación de la primera sala con sonido Dolby Atmos de América Latina, el sinaloense Kurt mostró su sencillo “¡Qué suerte!”, próximo a lanzarse este 23 de febrero.

El auditorio de la disquera Universal Music México fue sede de la presentación del artista popero, dos veces nominado al Grammy en 2020 como Mejor Artista Nuevo, y Mejor Álbum Vocal Pop 2022, quien en entrevista expresó:

Es una canción de amor, de mucha energía pop, muy romántica y puede verse desde muchas aristas… Es ese encuentro en donde dices: ¡Qué suerte!, ¡qué suerte conocerte! La canción es un festejo al encuentro del amor”.

Kurt detalló que esa sensibilidad amorosa puede sentirse hacia la pareja, la familia, una amistad o incluso una mascota. Adelantó que entre sus planes profesionales lanzará distintos temas a lo largo del año, y participará en breve en el festival Pa’l Norte, a celebrarse en Monterrey, Nuevo León, el próximo 31 de marzo, 1 y 2 de abril.

Sobre la experiencia sonora Dolby Atmos comentó que se trata de una gran apuesta, incluso, para que se expanda a más auditorios, y espacios íntimos como el hogar o automóviles.

Durante la presentación de Kurt también se oyeron --además de “¡Qué suerte!”--, las pistas “La Vida”, “Nadie nos entiende” y “Lolis”. Y en la mísma línea se mostraron otros temas internacionales como “Bury a friend” de Billie Eilish; de las míticas leyendas de Liverpool, The Beatles, “Here comes the sun”; de la barbadense Rihanna (quien se presenta este domingo en su esperado regreso a los escenarios como parte del Super Bowl 2023) el sencillo “Disturbia”; y del legendario británico Elton John, “Rocket Man”.

En la misma línea del músico, Daniel Bitrán, ingeniero de mezcla de Atmos, detalló también en entrevista, que “hace falta crear más salas, para que el público pueda escuchar a sus artistas, pero también que haya más productos y adaptación para escuchar en casa”.

Para Bitrán los artistas que apuestan por esa tecnología encuentran elementos para mezclar y una experiencia inmersiva que les brinda posibilidades para disfrutar todo el proceso:

“He escuchado discos que me fascinan, grabaciones antiguas, y se vuelve muy conmovedor. Es un formato que no sólo es para música, sino para cines y realidad virtual. Llegó para quedarse”.

Mientras que Giovanni Asselta, mánager para Latinoamérica en Dolby Laboratories, precisó:

“México es un mercado importante para Latinoamérica, que crece mucho. Ya contamos con salas en vivo en el mundo, tenemos una casa en Las Vegas dedicada a shows, espacios como esos se pueden ofrecer para más personas. Tenemos proyectos de salas que surgirán este año”.

El especialista añadió que actualmente cuentan con más de 50 mil temas adaptados a una experiencia sonora inmersiva:

“Los artistas están descubriendo este mundo de una manera diferente, en un lenguaje de audio que antes no se podía. Los artistas dicen que es maravilloso, les encanta, ya lo quieren, no quieren más en estero, quieren en Atmos. Esta evolución tecnología en el futuro será de nuestro día a día. Pueden escuchar cosas que no se imaginan sin la inmersión, es una experiencia inédita e increíble”.