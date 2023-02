Presentan catálogo de arte chicano y mexicano en Bellas Artes

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Con asistencia de Lucina Jiménez, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Cástulo de la Rocha, presidente de AltaMed y los artistas Ever Velásquez y Roberto Gil de Montes, el catálogo “Construyendo puentes en época de muros. Arte chicano/mexicano de Los Ángeles a México” se presentará en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

El evento será transmitido en vivo por Facebook el sábado 11, al mediodía, destacando la mesa redonda moderada por Mariana Munguía, coordinadora nacional de Artes Visuales. Este catálogo congrega la obra de más de 20 artistas chicanos quienes, con la fuerza simbólica de su trabajo artístico, expresan su visión sobre los estereotipos raciales, culturales y fronterizos entre México y Estados Unidos.

La antropóloga Lucina Jiménez destacó que la obra editorial “Construyendo puentes en época de muros. Arte chicano/mexicano de Los Ángeles a México”, es resultado de la exposición del mismo nombre, “la más amplia y relevante muestra de su tipo exhibida en México en lo que va del siglo, la cual fue vista por miles de personas”.

Dicha exposición fue desplegada por el Museo de Arte Carrillo Gil (CDMX), el Centro Cultural Clavijero (Morelia), el Centro de las Artes Naves Generadoras (Monterrey), el Centro Cultural Acapulco, el Museo de los Pintores Oaxaqueños (Oaxaca), el Museo de las Artes (Guadalajara) y el Centro Cultural Tijuana, en Baja California.

El libro “Building Bridges in Time of Walls: Chicano/Mexican Art from Los Angeles to Mexico”, título de este catálogo en inglés editado con apoyos de AltaMed Health Services californiana y el INBAL, muestra una selección multigeneracional de obras a cargo de artistas chicanos y latinos del sur de California, todos con herencia mexicana (ver https://altamedfoundation.org/building-bridges/).

Son trabajos donde los creadores exploran su hibridez cultural, a través de cinco temas significativos: Rebel Diamonds from the Sun, Imagining Paradise, Outsiders in their Own Home, Mapping Identity y Cruising the Hyphenate, es decir: Diamantes en rebeldía desde el Sol, Imaginando el Paraíso, Forajidos en su propio hogar, Mapa de Identidad y Navegar el guión.

Simultáneamente, al abrir sus miradas de cómo el arte chicano y latino se ven más allá de su estricta zona habitacional, el catálogo de la exhibición ilustró los inexorables lazos de los artistas con México y cómo ellos trascienden las identidades singulares y las fronteras. Incluye las obras de:

Carlos Almaraz, Asco, Judy Baca, Cindy Santos Bravo, Enrique Castrejon, Jamex and Einar De La Torre, Gary Garay, Gil Garcetti, Camille Rose Garcia, Harry Gamboa Jr., Roberto Gil de Montes, Ramiro Gomez, Yolanda Gonzalez, Judithe Hernández, Sálomon Huerta, Los Four, Leticia Maldonado, Patrick Martinez, Johnny Rodriguez, Frank Romero, Gabriela Ruiz, Shizu Saldamando, Ana Serrano, John Valadez, Patssi Valdez, y Linda Vallejo.

Para conocer más acerca de la colección AltaMed de Los Ángeles, California, visitar el sitio: https://altamedfoundation.org/bb-art-collection/.