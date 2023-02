Murió el rapero David Trugoy del triunvirato rap De La Soul

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–La publicación “AllHipHop” dio a conocer la noticia de la muerte de David “Thrugoy The Dove” Jolicoeur, de 54 años, icono del triunvirato rap De La Soul, sin mencionar las causas del deceso.

Según confirmó la revista “Rolling Stone”, Trugoy había recientemente utilizado el nombre de Dave, así como Plug Two, sufriendo problemas cardíacos durante los últimos años.

En el video “Royalty Capes” por De La Soul, video, Trugoy habló sin tapujos sobre cómo el corazón lo mantenía con fuerza vital:

“Estoy listo para regresar a los escenarios –declaró--, lo extraño, adoro viajar. Amo estar rodeado de mis cuates y quiero regresar a eso.”

La semana pasada, De La Soul formó parte de la actuación en homenaje al Hip Hop en la ceremonia de los Grammys, aunque Trugoy no apareció en escena con su banda.

De acuerdo al periodista estadunidense Andre Gee, a comienzos de año De La Soul anunció que los primeros seis álbumes de su catálogo disquero volverían a ponerse a la venta el 3 de marzo. El conjunto había emprendido una batalla legal de dos años con el sello Tommy Boy Records a finales de la década pasada, pero logró recuperar sus cintas maestras en agosto.

Al siguiente mes, De la Soul avisó sobre la nueva publicación de “3 Feet High and Rising”, “De La Soul Is Dead”, “Buhloone Mindstate”, “Stakes Is High”, “Art Official Intelligence: Mosaic Thump”, and “AOI: Bionix” en plataformas de servicios “streaming”.