La actriz Emel Atici y su hija murieron en el terremoto de Turquía

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Los restos de la actriz Emel Atici y su hija Püryan Atici fueron encontrados bajo los escombros de su domicilio, en la provincia de Adana, dentro de la región de Cukorova, una de las más afectadas por el terremoto del lunes 6 de febrero y muy próxima al epicentro del movimiento telúrico que ha dejado alrededor de 39 mil muertos.

“Lamentamos profundamente la pérdida de la valiosa actriz de nuestra serie Bir Zamanlar Cukurova –nombre original de la serie Tierra Amarga–, Emel Atici y su hija Püryan Atici, tras el desastre del terremoto en nuestro país”, señaló un comunicado de la productora Tims&B, a través de la cuenta de Instagram de la serie de Antena 3.

“Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Emel Atici y su hija, Püryan Aici, la valiosa actriz de nuestra serie de televisión en el desastre del terremoto en nuestro país. A Emel Atici y su amada hija, a todos nuestros ciudadanos que perdieron la vida en el terremoto. Dios expresamos nuestras condolencias a sus familias y seres queridos.

“Que Alá tenga misericordia de Emel Atici, la preciosa actriz de nuestra serie de televisión Érase una vez Cukurova, y su querida hija, y expresamos nuestras condolencias a sus familias y amigos”.

El fallecimiento de su hija Püryan fue confirmado por la Universidad de Beykoz, en Estambul, donde estudió Gestión de Transporte Aéreo Civil de 2014 a 2015.

“Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Hande Püryan Atici, graduada de nuestra universidad, y de su madre, Emel Atici, en el terremoto. Deseamos la misericordia de Alá para nuestra graduada, la querida Püryan, y su preciosa madre, y nuestras condolencias para su familia y fans”, señaló la escuela.

“Estoy triste. Por todo, por todo… nuestras condolencias para los tuyos”, escribió la protagonista de la serie Tierra Amarga, Hilal Altinbnilek.

“Lo siento mucho… No pude salvarte. Que tu lugar sea el cielo. No te gustaba tener frío. Espero que no hayas pasado frío debajo de ese cemento”, publicó otra actriz de nombre Yeliz Dogramacilar.

“Alá te bendiga”, “Descansa en paz junto a tu princesa”. “Mis condolencias desde Latinoamérica”, son algunos comentarios de sus seguidores.

La zona afectada por el terremoto abarca más de 100 mil kilómetros cuadrados, una superficie mayor al territorio de Portugal y alberga a más de 10 millones de personas.