Esto es lo que dice Alejandro Fernández sobre lo que pasó en el Palenque de León, Guanajuato

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El cantante Alejandro Fernández rechazó haber cantado en el Palenque de León, Guanajuato, en completo estado de ebriedad, aunque los videos que están publicados en todas las redes sociales muestren lo contrario.

En los videos que circulan por internet se vio a un artista aparentemente desafinado, incapaz de cantar dos estrofas seguidas de una melodía y hasta tambaleándose en el escenario.

Una vez más Alejandro Fernández (@alexoficial) borracho en un palenque pic.twitter.com/z3um7TrmFf — Revista Cultura Pop (@RCulturaPop) February 5, 2023

En entrevista con el programa de espectáculos de Tv Azteca, Ventaneando, “El Potrillo” dijo que bebe en los conciertos para relajarse porque sufre ataques de pánico y ansiedad.

“Llevaba dos meses sin tomar. Tampoco quiere decir que había durado 10 meses tomando. De repente, en mis conciertos, sí me gusta echarme mi traguito porque me ayuda, de alguna forma me relaja. Sufro ataques de pánico, de ansiedad, entonces de repente un trago, dos tragos, me ayuda muchísimo”.

Aunque aseguró que en ese palenque se le vio alcoholizado porque acababa de llegar de Colorado, Estados Unidos, donde había estado dos meses con su familia, estaba desvelado, no se había alimentado y estaba a dieta, porque había subido 20 kilos tras el desbarajuste emocional que le dejó la vacuna contra el coronavirus.

“Había viajado un día antes, dormí muy mal, estaba a dieta, el viernes no comí, el sábado me desperté tarde, no comí tampoco, entonces no traía nada en el estómago”, se justificó.

Además, confesó que afloraron las emociones al ver a su hijo Alex cantar, porque recordó cómo lo hizo, en su momento, con su difunto padre Vicente Fernández (1940-2021), “El Charro de Huentitán”. También culpó a las fotografías de esa noche que, afirmó, no le favorecieron.

“Me ganó el sentimiento y me solté llorando como bebé, porque, además, estaba pensando en mi padre en ese momento, porque a Alex le había ido muy bien en ese día, le estaba agradeciendo que nos estuviera acompañando, entonces se me vino todo ese momento y ahí la foto, esa es la que salió mal”.

A lo anterior, el ganador de seis Grammy Latino sumó que el aspecto desaliñado con el que apareció en el palenque se debió a que ese día se cortó el cabello, lo sacudió y despeinó, logrando un aspecto desfavorable. “No me ayudaba para nada”, sentenció.

Y agregó: “Además, me quité la chaquetilla de charro y me puse una chamarra de mezclilla. Luego he escuchado que mucha gente había pensado que así había llegado al show, me da una pena”.

Fernández aseguró que, de ahora en adelante, tendrá más cuidado con el tema del alcohol para no causarle preocupación a su madre Cuquita y a su novia Karla Vega.

Después, en otra entrevista con ExaFM, “El Potrillo” negó que estuviera borracho durante su presentación en el Palenque de León, Guanajuato.

“Se me juntaron muchas cosas. Era la primera presentación que hacía con Alex en el palenque. Se me vinieron muchas imágenes, de recuerdos, de nostalgia, de cuando yo estaba empezando. Estuvimos en el primer día, en la presentación de Alex, nos fue de maravilla, lo estuve escuchando atrás del concierto y le di dos, tres tips, que al otro día lo estaba escuchando y lo hizo a la perfección”, comentó.

Alejandro Fernández habla sobre lo que ocurrió en la Feria de León. pic.twitter.com/CtPk8YlbrU — Lo + viral (@VideosVirales69) February 13, 2023

Los internautas lo criticaron por negar su estado de ebriedad en el concierto y aunque unos lo justificaron, otros comentaron que son excusas porque siempre ha bebido alcohol.

El 3 de febrero de 2019, un usuario comentó en Twitter que, si bien Alejandro Fernández, canta muy bien, pero jamás volvería a ir a ver al cantante: “Pagar tan caro para ver a un vato ahogado de borracho haciendo el ridículo, mejor me voy de peda con mis amigos y veo lo mismo”, indicó y adjuntó un video donde se vio a Fernández en estado inconveniente y hasta se cayó al piso.