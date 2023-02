Pati Chapoy ofrece disculpa pública a Yuridia

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Para atender la recomendación que hizo la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Pati Chapoy, conductora del programa de espectáculos de TV Azteca, Ventaneando, pidió una disculpa pública a la cantante Yuridia, tras referirse a su aspecto físico en una entrevista con El Escorpión Dorado.

Chapoy señaló que, en lo sucesivo, será, junto con el resto de los conductores, más cuidadosa en el uso del lenguaje. “Esto, atendiendo a la instrucción que recibimos de Conavim”, aclaró.

Se dijo sorprendida porque su comentario, “fuera de este programa”, ofendió mucho a la cantante.

“Por eso, en relación con el tema de ella, quiero ofrecer una disculpa sincera por la expresión que emití. Jamás lo hice con la intención de que ella se ofendiera, no solo por ese comentario de hace 20 años, sino por todos los comentarios que alguna vez hemos hecho a través de Ventaneando”, indicó.

Comentó que Ventaneando nació hace 27 años con una leyenda muy clara que dice: ‘es un programa de televisión de crítica e investigación periodística del espectáculo’.

“Por lo tanto, voy a seguir haciendo esa crítica y vamos a seguir haciendo esos trabajos de investigación, pero en lo sucesivo, seremos mucho más cuidadosos del uso del lenguaje. Esto, atendiendo a la instrucción que recibimos de Conavim”, añadió.

De inmediato, el conductor Daniel Bisogno intervino: “De la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con la que nuestra Unidad de Género, Pati, trabajamos”, según dijo.

Chapoy agregó: “Obviamente se van a acercar para saber por qué se dio ese comunicado” y el conductor Pedro Solá, aseguró: “Y para aclarar las cosas, porque no se dio malintencionadamente ese comentario”.

Paty Chapoy se disculpa con #Yuridia pic.twitter.com/0DFtPW3kuz — La Taquilla con René Franco (@La_Taquilla) February 13, 2023

“¿No que no? Gracias Segob por la llamada de atención, por favor impulsen mejores contenidos que no insulten ni denigren a nadie”. “¿No que no tronabas pistolita? A disculparte, Hay comentarios muy malintencionados, no lo nieguen”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

“Si, pero ya sáquenlos del aire”. “Fue una disculpa, pero a regañadientes, no sincera, solo por la presión del gobierno y redes, se ve que la bocota se le iba del lado del coraje”. “Esas disculpas no son creíbles, menos viviendo de una persona como Pati Chapoy que siempre ha vivido del veneno que sale por su boca y la mediocridad y frustración de sus conductores”, publicaron usuarios de Twitter.