Un año después, la Academia admite que su respuesta al bofetón de Will Smith en los Oscar fue "insuficiente"

MADRID, (CulturaOcio) - La edición de los Oscar de 2022 será tristemente recordada por el bofetón que Will Smith propinó a Chris Rock a raíz de un chiste sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett Smith. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas sancionó al actor retirándole su membresía y prohibiéndole asistir a la gala en 10 años, una respuesta que, según ha admitido ahora la institución, es "insuficiente".

"Estoy segura de que todos recordáis que experimentamos un evento sin precedentes en los Oscar", dijo Janet Yang, presidenta de la Academia, en una comida con los nominados de 2023. "Lo que sucedió en el escenario fue completamente inaceptable y la respuesta de nuestra organización fue insuficiente. Aprendimos de esto que la Academia debe ser completamente transparente y responsable de sus acciones, y particularmente en tiempos de crisis debe actuar con rapidez, compasión y decisión por nosotros y por nuestra industria. No se debe ni se puede esperar menos de nosotros en el futuro", confesó.

Smith ganó el Oscar a mejor actor por El método Williams tan solo unos instantes después de la agresión. Posteriormente, lanzó un comunicado pidiendo perdón tanto a Rock como a la Academia. "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron un reflejo del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad. También quiero pedir perdón a la Academia, los productores de la gala, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo", expuso en Instagram. Unos días después, la Academia notificó su decisión de apartar a Smith de la Academia y de futuras galas de los Oscar.

Además, Smith se disculpó de nuevo por sus acciones en un vídeo en julio de 2022. "Contacté con Chris y el mensaje que recibí es que no está listo para hablar, y cuando lo esté, lo hará", reconoció el intérprete, que, tras el escándalo, volvió al cine con la película Hacia la libertad.

La 95.ª edición de los Premios Oscar se celebrará el próximo 12 de marzo y estará conducida por Jimmy Kimmell. Todo a la vez en todas partes, cinta dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert, lidera las nominaciones con 11 candidaturas. Otras favoritas son Almas en pena de Inisherin y Sin novedad en el frente, que optan a nueve premios cada una.