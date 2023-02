“Una vivienda no es una utopía”: Carlos Martínez, titular del Infonavit, al inaugurar el Munavi

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el cuestionamiento al titular del Infonavit, Carlos Martínez Veláquez, sobre qué le puede decir un Museo Nacional de Vivienda (Munavi) a los ciudadanos, jóvenes, que no pueden tener acceso a un crédito (solo 21 de 128 millones de mexicanos cotizan en IMSS) el funcionario respondió que el recinto “no es una utopía”.

Lo anterior en el marco de la inauguración del Munavi en el edificio anexo del Instituto Nacional de Fomento de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), ubicado en Gustavo E. Campa #60, colonia Guadalupe Inn de esta ciudad.

En conferencia de prensa en el Auditorio, donde se incluyó la firma de un convenio de colaboración entre Infonavit y la Secretaría de Cultura, representada por Alejandra Frausto, Proceso cuestionó a Martínez Velázquez sobre el museo de carácter interactivo.

Entre los datos que arroja el recinto está que “7 de cada 10 viviendas en el país se realiza con recursos propios”, ¿qué pasa ante lo complicado que puede resultar acceder a la compra de una vivienda? Sobre lo cual el funcionario respondió:

“La política creo que hemos tenido de atender a todas las personas, sobre todo a quienes no tienen seguridad social, ha permitido que en 20 años baje el rezago habitacional, es la primera vez que tiene un descenso de un millon que alen del rezago, ya sea porque alguien obtuvo una viienda o un sibsidio para hacer una vivienda….

“El infonavit atiende a quien cotiza en el IMSS, 21 millones de peronas de entre 128 millones, bueno ¿y los que no tienen infinavtil como pueden tener recursos para comprar, ampliar, construir? Ese tema se resuelve a través de la política nacional de vivienda, programas de vivienda social, y por estados y municipios el tener una política activa, y la exigencia de todos los ciudadanos.

“Parte de lo que les preguntamos en el museo es ¿conoces el plan urbano de tu zona?, muchos no, pero cuando conoces y exiges la necesidad del mismo, porque impacta en tu vida diaria, tienes una ciudadania activa y eso es lo que queremos lograr”.

Y respecto a qué les dice un Munavi a quienes no pueden acceder a un crédito de Infonavit, respondió:

“Les diría que esto es una invitacion a que no es una utopía tener una vivienda, en Infonavit el 43% de los créditos que coloca van dirigidos a menores de 30 años, esto habla que no es imposible para los jóvenes y en la medida que tengan estos derechos claros y esta exigencia, las autoridades locales van a tener la obligación de tener programas de vivienda específica para la realidad urbana, si no lo exigimos va a seguir en manos del mercado, la especulación que expulsa a personas a la periferia y que impide vivir en áreas centrales”.

En el recorrido de prensa se atestiguo que el Munavi cuenta con más de 700 metros cuadrados de extensión, y está dividido en seis ejes temáticos, la mayor parte de ellos con maquetas y pantallas interactivas:

Vivienda adecuada, Los espacios que habitamos, El derecho a la vivienda, Historia de la vivienda en México, Barrio y ciudad y El futuro de la vivienda.

Cuenta con la muestra temporal ‘Objetos que hacen hogar’, que narra “un repaso por la intimidad de los hogares mexicanos contada a través de más de 600 objetos procedentes de los 32 estados del país”, objetos que van desde fotos a libros, figuras de cerámica, tazas y artículos personales que fueron prestados por ciudadanos bajo la premisa de responder con algo tangible lo que les recuerde sus hogares.

El Munavi abrirá de martes a domingo de 11 a 18 horas, y es de acceso gratuito.