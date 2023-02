Esta es la razón por la que liberaron al novio de la tiktoker Simona tras darle una cachetada (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La Policía Nacional de España detuvo y después liberó al novio de la tiktoker Simona, después de que le dio una cachetada durante una transmisión en vivo que realizaba junto a los creadores de contenido Sergio Mengual, Iván Sánchez y Rubén Menor. Ella rechazó ser víctima de violencia.

Estoy en shock. Alguien le da una hostia a la chica en pleno directo y ella dice que es su padre, pero parece que es su pareja porque le llama "cariño". Si estás viviendo una situación así, sea tu padre o tu pareja, eres una víctima de violencia y debes salir corriendo de ahí. pic.twitter.com/uRPuLC8ogm — Gema MJ (@gmaemejota) January 28, 2023

El 31 de enero, la Policía Nacional dio a conocer en sus redes sociales que había detenido al sujeto, pero el 1 de febrero, medios españoles anunciaron que había sido liberado porque no se presentaron cargos en su contra.

Policía Nacional en Twitter: "??Detenido en #Soria el hombre que abofeteó a su pareja durante un video en directo en #RedesSociales ?Los hechos se produjeron el pasado fin de semana y el vídeo se hizo viral en varias plataformas #EstamosPorTi #SomosTuPolicía https://t.co/1uTXUzlZbs" / Twitter

El lunes pasado, en una transmisión en vivo, la pareja confesó que se trató de un show “por fama y dinero”, pues con lo recaudado se irían de vacaciones. Por eso, pidieron a sus seguidores que no se preocuparan por ella.

Ya sé que hay mujeres que sufren maltrato y yo no lo acepto, pero lo hice porque es mi perfil y hago lo que yo quiero”, señaló Simona.

En el video de la agresión, difundido el fin de semana pasado, cuando los creadores de contenido le pidieron a Simona que dejara a su novio comentar algo, le propinó una cachetada que dejó a todos callados. “Sin palabras, no es por vosotros, es que él ya estaba enfadado conmigo porque contesté a unas preguntas, pero bueno”.

Un tiktoker le preguntó que quién era y ella respondió: “Mi padre”.

--- ¿Es en serio, bro? –dijo uno de los creadores.

--- ¡Joder! –señaló otro.

--- Ya no entiendo nada. --- añadió uno más.

Aunque en redes sociales siguió diciendo que quien le pegó era su padre, después confesó que había sido su pareja, lo que alertó a sus seguidores, quienes temieron una situación de violencia doméstica, lo cual negó.

Ante las críticas por cambiar su versión, Simona aseguró que en su perfil podía hacer lo que quisiera.

Poco después, la Policía Nacional de España detuvo al novio, pero cuando ambos fueron a la Comisaria Provincial afirmaron que todo fue planeado y denunciaron amenazas e insultos que estaban recibiendo por el video de la cachetada. Luego, lo liberó.

“Si era él y lo recibí porque ya lo habíamos hablado. Yo vi que Sergio me invitó, yo sabía que Sergio es famoso, más que ‘Lola Lolita’ porque quería más seguidores, más comentarios, pero no pensé”, comentó y el novio siguió diciendo: “que se iba a poner tan mala la cosa, tan fea, que me vais a acusar a mí de maltratador”.

“Si me pega quién sea, yo lo mato. ¡Lo juro! (risas) Perdón, es que con tanto mensaje, con tanta gente… Ya lo he dicho, ya he enseñado el video, ya enseñado los comentarios, ya he enseñado las denuncias, ya he enseñado todo en la Guardia Civil y ellos nos han recomendado deciros la verdad, para que estés tranquilos. Yo puedo subir lo que yo quiera en mi red social”, dijo.

De inmediato, su pareja la interrumpió para señalar: “Ahorita mismo ella me podría estar pegando, dándome un bofetón o lo que sea”, y Simona lo tomó de la cara y le dio una suave bofetada: “Mira, mira”, pidió a sus seguidores. Él, añadió: “¿Y qué vas a denunciar a mi mujer por pegarme así? ¿Le vas a decir maltratadora?”

Lupita Murillo en Twitter: "Tiktoker justifica agresión de su pareja ?? https://t.co/f3cPPnUgwU" / Twitter

Tiktoker justifica agresión de su pareja uD83DuDE31pic.twitter.com/f3cPPnUgwU — Lupita Murillo (@lupitayrodri) February 1, 2023

En declaraciones a la prensa, Simona añadió:

Voy a estar con él, pido a todo el mundo que me dejen en paz, es mi vida, es mi familia y yo no estoy maltratada, yo si estuviera maltratada no estaría con él, así que dejarme en paz, mirar por vosotros, por sus familiares, que por poco me separan de mi marido, mi hijo y mi familia”.

“Será que el hombre la amenazó y por eso ella habla así”, comentó una usuaria en redes sociales.