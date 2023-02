Michelle Rodríguez respondió a críticas tras ser portada de revista y alerta “la gordofobia existe”

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La actriz, conductora y comediante, Michelle Rodríguez respondió a sus haters que la criticaron porque fue la imagen de portada de la revista Marie Claire de febrero.

En un video de youtube y de TikTok también contestó a quienes la criticaron por la sesión de fotografías con esta publicación y que la volvieron hasta memes.

A todos ellos, les dijo: “Mi cuerpo es una revolución”.

Sentada en un banco, vestida con una blusa negra y un pantalón de mezclilla, leyó en voz alta el mensaje que escribió en su teléfono:

“Habito en un cuerpo grande y no me avergüenza. Lo cuido, lo honro, lo respeto y lo disfruto. Este cuerpo me ha llevado a cumplir mis sueños. Este cuerpo me hace cantar, bailar, escribir, conducir, jugar, amar y abrazar a los que amo.

“Reconozco mis defectos y los abrazo. No solo los físicos. Soy valiosa por lo que sé, por lo que digo, por lo que hago, por lo que pienso y por como me veo. Reconozco mi belleza, la honro y la aplaudo. Soy digna de respeto y amor por el simple hecho de existir. Saber mi valor me mantiene blindada de comentarios de personas que no se ven a sí mismas.

Soy digna de ser vista y reconocida por mis talentos, aptitudes y también por mi belleza. Mi cuerpo es bello, mi cuerpo existe, mi cuerpo siente. Lo amo y no lucho contra él. Mi cuerpo no es una batalla, mi cuerpo es una revolución”.

En un video de 8:35 minutos, publicado en su canal de Youtube, Rodríguez comentó que estaba muy contenta por estar en la portada de Marie Claire. Agradeció al equipo encargado de la publicación por hacerla sentir cómoda y reconocer de esta manera su trabajo.

“Estar en una revista tan importante, de modas y estilo de vida, es algo que jamás pensé, algo que no vi venir y que es un gran regalo”, afirmó.

Se refirió a quienes le enviaron un mensaje positivo, pero también contestó a los negativos, comentó acerca de la “gordofobia”.

“Hace tiempo existe la conversación de que si la ‘gordofobia’ existe o no, que si es algo en lo que nos estamos clavando o no. Creo que con esto se demuestra que la ‘gordofobia’ es algo que existe y que en nuestro país no tenemos ni mínimamente platicado”, consideró.

Señaló que hubo mucha gente tomándose el tiempo de hacerle comentarios negativos demeritando el trabajo del equipo que hizo la portada y la revista, hablando de su persona con adjetivos muy feos.

Respecto al por qué estaba en la portada si la obesidad es una enfermedad, Michelle pidió a la gente que su salud solo es responsabilidad de ella y la preocupación de su familia. Por eso, consideró que, si alguien se preocupa por su salud, piense antes de comentar porque a ella le preocupa su salud mental y porque hay personas que se han quitado la vida por las burlas en redes sociales.

Entonces, no está bien hablar de un cuerpo ajeno. Ni con el tema de la salud, porque si mi salud estuviera mal, aún así, siendo una mujer enferma, también soy digna de ser portada de una revista”, destacó.

Comentó que muchos de los comentarios “gordofóbicos” eran muy agresivos, por lo que deseó, a toda esa gente, que se tomó el tiempo en dejarle unas palabras negativas, que nunca los midan “con la vara que están midiendo”.

