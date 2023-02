“Cumplo dos ciclos de trabajo y me retiro” Ángel Ancona, titular de Teatros de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En tiempos como los actuales donde una década al frente de un cargo público suele ser complicado y/o cuestionado, Ángel Ancona, titular del Sistema de Teatros capitalino, relató que se siente satisfecho de dirigir un proyecto sólido, y asegura que en dos años más al concluir su periodo se retirará ¿el pendiente? la seguridad social para trabajadores de la cultura, “a un año y nueve meses de que esto termine difícilmente lograremos amarrar una ley”, dice.

En entrevista con Proceso, Ancona, escenógrafo e iluminador de profesión, quien cumplió a principios de este mes 10 años al frente del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México --conformado por el Foro A Poco No, y los teatros De la Ciudad “Esperanza Iris”, Sergio Magaña, Benito Juárez y recientemente abierto Del Pueblo, refirió que el reto ha sido llevar y mantener a la gente en el teatro.

Detalló que al recibir ese cargo en 2013 no imaginó durar tanto tiempo, “pero ello me ha permitido asentar las bases del sistema de teatros, madurar el proyecto de manera sólida, lo que ha sido fundamental para las artes escénicas en la ciudad”.

En video-entrevista se le cuestiona la esencia del proyecto para el cual trabajan 70 personas entre los cinco espacios artísticos, en oficinas, administrativo, operativos y técnicos, y dice:

“Sin duda, que el público conociera y reconociera a los teatros, sus ubicaciones, los teatros son como seres vivos, con una personalidad, proyecto y concepto, cuando llegué al Teatro de la Ciudad lo tenía identificado en mi calidad de creador, iluminador desde los años setentas, así que cuando regresé conocía su vocación un tanto ecléctica, y de ahí su esencia para ser sede de actos nacionales e internacionales.

“Y en el caso de lo otros darles un vocación de continuidad con las artes escénicas, lo que nos ayudó a aterrizar esto fue la convocatoria de programación, cuando seleccionamos compañías y las ubicamos, eso fue lo que les dio identidad… además de cuatro pasamos a cinco con la reapertura del Teatro del Pueblo que es una joya y se tenía que recuperar”.

--¿Ha habido algún tema que aún no haya podido aterrizar?

--Muchos, por falta de tiempo o presupuesto, nos hemos avocado a la comunidad de artes escénicas, he sugerido, peleado, la posibilidad de seguridad para los artistas, reducir el del 8% de impuestos para los teatros, que me parece un impuesto muy caro y el teatro no tiene esos recursos.

“Espectáculos que no se han podido montar por cuestiones de tiempo, por ejemplo, si bien presentamos los últimos de Peter Brooke (como Battlefield en 2017) antes de fallecer, y se iba a montar “Why?” su última obra cuando se vino la pandemia, estábamos a dos semanas de estrenar y no se pudo; por el contrario hemos tenido la fortuna de tener los espectáculos de Wajdi Moauwad, Neederlands Dance Theater, Mari Chouinard, artistas protagónicos de la escena internacional que han sido negociaciones muy difíciles donde hemos tenido que bajar costos y buscar socios, productores para lograr ese esquema, y otros esquemas para generar estas producciones”.

De la seguridad para artistas a la política

Se le cuestiona a Ancona en el tema de la seguridad social un proyecto propuesto por José Alfonso Suárez del Real en 2019, quien promovió esa posibilidad, pero antes de la pandemia quedó parado y no se ha vuelto a retomar el tema, y dice:

“Han habido muchas intenciones, estamos a un año y nueve meses de que esto termine y difícilmente lograremos amarrar una ley, aunque se dice que se trabaja desde la Secretaría de Cultura federal con el IMSS, pero no sé más y de no suceder habría que empezar de nuevo, me parece que es una deuda que tenemos con los trabajadores de la cultura, en la pandemia fue notorio, murió mucha gente sin recursos para medicarse, internarse, e incluso para morir.

--En términos álgidos en materia política en relación a Claudia Sheinbaum, ¿afecta la labor de Cultura capitalina, al Sistema de Teatros?

--A la Secretaría de Cultura no sé, pero en el sistema de teatros nos afecta como individuos desde luego, nos puede afectar en lenguajes, propuestas escénicas, en teatro político o rasgos que impliquen el momento político, pero el teatro trasciende a eso, desde los griegos ha trascendido todas las políticas, ha renacido, ha estado en decadencia, es más desde que nació estaba “destinado a morir”, y en palabras de Bertolt Brech (poeta alemán, y uno de los dramaturgos más influyentes del siglo XX), “la estética es política y la política es estética.

--¿Qué implica ser creador en 2023, tras una pandemia que cerró teatros?

--Fue complicado para todos, y aprendimos el valor de la vida. En el caso del Sistema de teatros cerramos en marzo de 2020, paramos ‘Donka’ de Finzi Pasca en parte para que los artistas se pudieran ir a Europa, pero al mes hubo una necesidad imperiosa y urgente de abrir, que compañías grabaran sus espectáculos y así lo hicimos, y en octubre de ese año abrimos al 30% de aforo y desde entonces aumentamos la capacidad de público, pero nunca cerramos.

Luego de una serie de actividades a lo largo del año pasado, a Ancona le tocó programar la participación de la Ciudad de México como estado invitado en el 50 Festival Internacional Cervantino, y ahora para el inicio del año destacó el monólogo “La última cinta de Krapp” de Samuel Becket, con Luis de Tavira en su faceta de actor, y en cuyo segundo acto recibió un homenaje por parte del Gobierno de la Ciudad de México en vísperas de su 75 cumpleaños; y para el próximo mes el Ciclo de Mujeres “Nosotras somos memoria”, para conmemorar el mes de la mujer, que incluirá 69 funciones de 20 espectáculos diferentes, entre ellos de Las Musas Sonideras, Tere Estrada, Omara Portuondo, Alejandra Ley, Fernanda Tapia, y el tercer aniversario de El Coro El Palomar a realizarse el 5 de marzo en el Esperanza Iris, entre muchos otros.

Para culminar afirmó que le resta un año y nueve meses al frente del Sistema de Teatros capitalino, y explica que ahí culminará su ciclo en el ejercicio burocrático, pues tiene proyectos personales:

“Esta vez tengo muy claro que no continuaré más allá, todos somos ciclos de vida y uno no se puede eternizar en las instituciones, soy creador, iluminador y escenógrafo de profesión y también necesito un cambio, con 12 años que cumpla creo que será más que suficiente al frente del sistema. En lo personal, en marzo está por estrenarse un proyecto en el Foro Sor Juana de la UNAM, y en agosto otro con dirección de Enrique Singer para el teatro Helénico”.