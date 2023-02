Ver, oír, aplaudir, silbar...

Ciclo Bulevar Arcoíris en la FIL Minería

Entre las actividades de la recién inaugurada Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, destacan sus presentaciones editoriales y sus ciclos literarios, científicos, biológicos, y entre estos últimos el primer Ciclo Bulevar Arcoíris, coordinado por Odette Alonso y Paulina Rojas Sánchez, y después de que este viernes se presentara “Poesía trans en México” y la participación de Lía García y Jessica Marjane, este sábado toca turno hoy a las 14 horas en el Auditorio Cuatro, a “Literatura gay contemporánea” y la participación de Fernando Yacamán, Norge Espinosa y Julio César Toledo, y como moderador: Ernesto Reséndiz Oikión. Y más tarde a las 17 horas, en el Auditorio Seis, “Cuento lésbico mexicano” y la participación de Artemisa Téllez y Odette Alonso, Paulina Rojas como moderadora. En ese mismo tenor, este lunes también se presentará el volumen “Género y sus perspectivas”, compilado por Odette Alonso, con la participación de Julio César Toledo, Melissa Fernández Chagoya, y la autora, pero esto será en la Cafebrería El Péndulo de San Ángel, ubicada en Avenida Revolución 1500.

8° aniversario del Café Zapata Vive en Iztapalapa

Celebremos juntos la resistencia y la alegre rebeldía este 25 de febrero, a partir de las 16 horas, en el Café Zapata Vive que cumple su octavo aniversario fiel a su lema: “Sin mujeres y sin baile, no hay Revolución” (así, con “R” mayúscula): Música, canto, poesía, libros, artesanías, rifas, alimentos, miel y un rico café zapatista te aguardan para verte participar en el tianguis cultural “Tierra y libertad”, nos vemos en la sede alterna del #CaféZapataVive en Antropólogos 56 (antes 21 B), colonia Apatlaco, alcaldía Iztapalapa.

Estrena Rocío Carrillo “Las diosas subterráneas” en Sala Villaurrutia

El buen teatro te espera para ponerte a pensar… Afamada por haber fundado el teatro personal del Grupo La Rendija, la directora, dramaturga e iluminadora Rocío Carrillo junto con la compañía histriónica Organización Secreta estrena su poderosa puesta en escena “Las diosas subterráneas” (de colección colectiva, el fenómeno de las mujeres desaparecidas por la trata para explotación sexual), este sábado 25 de febrero a las 18:30 horas, en el Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional (Reforma y Campo Marte, Chapultepec). Domingo 26, función a las 18 horas. Actúan: Jonathan Ramos, Ernesto Lecuona, Alejandro Joan Camarena, Mercedes Olea, Beatriz Cabrera Tavares, Stefanie Izquierdo y Brisei Guerrero. Percusiones: Paula Bucio. 80 minutos. Boleto: 150.00.

Cada quien con su Toledo. Obra gráfica

La exposición “Cada quien con su Toledo. Obra gráfica (1960-2018)” llegará a su conclusión el próximo 12 de marzo. Curada por Ana Carolina Abad López, reúne alrededor de 180 piezas realizadas en diferentes técnicas, como aguatinta, punta seca, litografía, así como acuarelas, gouaches y cerámica por el artista juchiteco Francisco Toledo (1940-2019). La muestra ha estado acompañada por conferencias y una serie de cápsulas con artistas y coleccionistas y estudiosos que compartan su relación con el pintor, entre ellos el investigador Luis Ignacio Sáinz y los artistas Gabriel Macotela y Jan Hendrix, que pueden verse en el canal oficial de YouTube del Museo Nacional de la Estampa, recinto que alberga la colección. Puede visitarse de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, en Avenida Hidalgo 39, Plaza de la Santa Veracruz, Centro Histórico. Metro y Metrobús Bellas Artes e Hidalgo. Domingos entrada libre.

XVII Encuentro de Circo Joven

Con una selección de 14 actos circenses de malabarismo, acrobacia aérea y de piso, contorsionistas, payasos y demás, protagonizados por jóvenes especialistas, se realizará el XVII Encuentro de Circo Joven, organizado por Producciones Alberto Atayde con el propósito de impulsar a las nuevas generaciones de artistas del circo, tanto clásicos como contemporáneos, y nacionales o extranjeros. El encuentro que llega a casi 20 años de vida, se llevará a cabo este sábado 25, a las 19:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en Donceles 36, Centro Histórico, Metro Allende.

“Hipnerotomagia”, nueva exposición de Pedro Friedberg en MAIA

La Galería MAIA Contemporary de la colonia Roma Norte en CDMX presenta una exposición surrealista del reconocido pintor y alucinante escultor mexicano Pedro Friedberg, con obras recientes inspiradas en uno de sus libros favoritos del siglo XV, “Hypnerotomagia Poliphili”, una historia bizarra, erótica y alegórica de Francesco Colonna. La curaduría es de Alejandro Sordo. Galería MAIA se ubica en Colima 159, alcaldía Cuauhtémoc. Más informes al WhatsApp número 5521399202.

Toquín con Las Luz y Fuerza e invitadas en Anticlub House el sábado

Este sábado 25 acuda usted al toquín “Ajonjolí de todos los moles” con Las Luz y Fuerza, Vida Ruina y Travnol, a partir de las 7 de la noche, en Anticlub House, calle 3 número 556, col. Francisco I. Madero, C.P. 0480, alcaldía Miguel Hidalgo. Entrada: $100.00.

Los Tucanes de Tijuana, de Sinaloa a Florida

Simpáticos creadores de las ricas piezas bailables “La Chona”, “El papá de los pollitos” y “El tucanazo”, los Tucanes de Tijuana culminaron gira carnavalesca en la lindísima Sinaloa, para ahora emprender hacia el norte un nuevo salto del charco (léase Estados Unidos) como parte de su Tour 2023 y presentarse el 25 de febrero en el Harris Field Park, 1034 NE 8th. Street, de Homestead, Florida, 33030, y el domingo 26 en Mosaic Rodeo Arena, de Arcadia, Florida (ver lenusa.com e info al tel. +866 557 5077).

Me Cai en concierto gratuito este sábado en Popotla

Cánticos sociales en vivo y gratuitos sólo para revolucionarios de coraza, este sábado a partir de las 18 horas… El Centro Cultural Árbol de la Noche Victoriosa y el Comité Mexicano de la Canción Necesaria invitan a la libérrima presentación del CD “Nadando contra la corriente” del conjunto Me Cai, más la actuación de los grupos invitados La Banda del Árbol y Leyenda Púrpura. Calzada México Tacuba sin número, esquina con Mar Blanco, colonia Popotla (Metro Popotla), alcaldía Miguel Hidalgo. Entrada libre.

Tardeada dominical con baile y música mexicana gratis en la Pensil

También de forma gratuita, pero el domingo 26 de febrero desde las 2:30 de la tarde, el Centro Social José María Morelos y Pavón, ubicado entre Lago Tasimero y Lago Erne en la emblemática colonia Pensil, convoca a una tarde de cantos y danzas “Grupo Nostalgia y Voces del Ayer y Hoy”, con Norma Rivera, Reyna Siordia “Sirena de México”, Grupo Folklórico FONAUAK, Grupo Romántico Remembranzas San Joaquín, Darío Ibarra y Aarón Alfaro y Galeno de la Canción. Anfitriones: Cone Linda y Armando Palafox. Metro San Joaquín. Entrada libre.

Lety Servín, Nancy Zamher y Elo Vit en el Foro del Tejedor

¿No tienes plan para el sábado? Tres mujeres compositoras muy importantes para el cantar valiente de estos tiempos cobardes te esperan con sus rolas “Volcanes y Zarzamoras” de folk rock independiente e insurrecto en el Foro del Tejedor, foro de la Cafebrería El Péndulo, Álvaro Obregón 86, colonia Roma Norte, CDMX, tel. 5555 74 7034. 20:30 horas. Entrada: $300.00 (ver forodeltejedor.com y péndulo.com).

“Los espíritus de la isla” del director angloirlandés Martin McDonagh

Ambientada en una isla de la costa oeste de Irlanda, la más reciente película del director de “Tres anuncios por un crimen” (2017), Martin McDonagh, sigue a dos amigos de toda la vida, Pádraic y Colm, quienes se encuentran en un impasse cuando Colm decide inesperadamente poner fin a su amistad. Confundido, y con el apoyo de su hermana Siobhán y el problemático Dominic, Pádraic se esfuerza por reparar la relación, negándose a aceptar un no por respuesta. Pero sus repetidos esfuerzos sólo fortalecen la determinación de su antiguo amigo, quien le da un ultimátum. Pronto, los acontecimientos se intensifican rápidamente con consecuencias impactantes. Actúan Colin Farrell (Pádraic Súilleabháin), Brendan Gleeson (Colm Doherty), Kerry Condon (Siobhán Súilleabháin),Barry Keoghan (Dominic Kearney) y Gary Lydon (Peadar Kearney). Cineteca Nacional, avenida México Coyoacán 389, colonia Xoco. Sábado 25 y domingo 26 de febrero, a las 21 horas.

Cine concierto, con música en vivo

En homenaje a dos grandes compositores italianos de música para cine Ennio Marricone y Nino Rota, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, bajo la batuta del directorhuésped Alex Johansson, ofrece un recital. Marricone (1928-2020) creó la banda sonora de más de 500 películas y series de televisión. Recibió el Oscar honorífico en el 2006. Rota (1911-1979) igual realizó las bandas sonoras de filmes, como “8 ½”, de Federico Fellini. Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, Periférico Sur 5141, Tlalpan. Sábado 25 de febrero a las 18 horas.

“Un crimen en Chicago, y todo el jazz”, un musical

Bajo la dirección de Sam Vega, esta obra delita totalmente con el ritmo de jazz. La última función es este domingo 26 de febrero. Al finalizar la función se develará la placa. G Martell, Cerro Tlapacoyan 7, Copilco Universidad, Coyoacán, 04360 Ciudad de México, CDMX. A las 19 horas.

“Bugs Bunny ante Symphony” cumple 30 años

En Guadalajara, Jalisco, este sábado 25 de febrero a las 18 horas en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander, es el concierto “Bugs Bunny at the Symphony”, un concierto único que contará con la participación visual de los Looney Tunes como Bugs Bunny como director, así como Pato Lucas, Elmer Gruñón, Piolín y Silvestre y el Coyote y el Correcaminos. Celebrando 30 años de este espectáculo dirigido por George Daugherty y creado por él y David Ka Lik Wong, destacan clásicos musicales como “What’s opera, doc?”, "The Rabbit of Seville” y “Corny concerto”. Las partituras originales serán interpretadas en vivo por la Orquesta Solistas de América. George Daugherty es uno de los artistas más diversos en la industria de la música clásica. Con 40 años de carrera se ha desempeñado como director, escritor y productor de televisión, cine, conciertos y teatro. Se ha presentado con orquestas, compañías de ballet, teatros de ópera y artistas de conciertos de todo el mundo. Ha sido ganador del Premio Emmy y ha sumado otras cinco nominaciones. Durante este concierto se ven cinco nuevos cortos animados de Looney Tunes nunca antes vistos en México y las apariciones especiales de algunos de los personajes más queridos de la familia de animación de Warner Bros. como Tom y Jerry. Avenida Periférico 1695. Colonia Parque Industrial Belenes Norte. Zapopan. Los boletos los puedes conseguir directamente en taquilla, o en https://conjuntosantander.com/evento/847/Bugs-Bunny-At-the-Symphony-02-2023