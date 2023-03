Diez cosas que debes saber antes de la temporada 3 de The Mandalorian

MADRID, (CulturaOcio) - La tercera temporada de The Mandalorian llega a Disney+ más de dos años después del final de la segunda. Esta nueva remesa de episodios devuelve a los fans las aventuras galácticas de Din Djarin y su inseparable Grogu, también conocido como Baby Yoda.



Los dos protagonistas emprenderán un viaje hasta el planeta natal de Mando para restaurar su honor caído. Por el camino se cruzarán con numerosos peligros a los que tendrán que hacer frente. Y es que la serie conectará no solo con las temporadas previas, sino con otras historias del universo Star Wars, especialmente con los últimos capítulos de El libro de Boba Fett, el spin-off protagonizado por Temuera Morrison.



Esto es todo lo que hay que recordar antes de ver la tercera temporada de la serie de Star Wars.



GROGU Y MANDO ESTÁN JUNTOS







En el capítulo final de la segunda temporada de The Mandalorian, Luke Skywalker percibía en la Fuerza la llamada del bebé e irrumpía en escena para protagonizar una brutal escena que salvaba a los protagonistas, atrincherados en la nave del malvado Moff Gideon. Fue entonces cuando Mando se despedía del pequeño para que se fuese a entrenar con Luke y aprendiera los caminos de la Fuerza. Sin embargo, en El Libro de Boba Fett, el personaje de Mark Hamill le daba a elegir a Grogu entre seguir con su entrenamiento jedi, que supone romper con cualquier atadura anterior, o regresar con Mando. El pequeño lo tuvo claro y ambos se reencuentran en Tatooine.



LOS RECUERDOS DE GROGU







Pese a su apariencia de niño pequeño, Grogu tiene más de 50 años. Nació antes de la caída de la República y el alzamiento del Imperio. Así, aunque había tratado de olvidarlo, tanto Ahsoka Tano como Luke Skywalker recuperaron en él sus traumáticos recuerdos durante la Orden 66, el sangriento pasaje en el que los Jedi fueron masacrados por el ejercito clon que controlaba Palpatine. Pero Baby Yoda consiguió esconderse y librarse del ataque al Templo Jedi de Coruscant, pero aún no está claro cómo. La nueva temporada seguirá explorando su pasado.



EL HONOR DE DIN DJARIN





En el final de la pasada temporada, Mando se despide de Grogu quitándose el caso. Un acto que, pese a ser bienintencionado, supone la pérdida del honor para los mandalorianos de su ortodoxo clan, los Hijos de la Guardia. La Armera y Paz Vizsla le expulsan del clan en El Libro de Boba Fett. Para recuperar su honor, debe acudir hasta los restos del planeta Mandalore, destruido por el Imperio, y bañarse en sus aguas vivas.



EL DARKSABER







Pese a que ya no es considerado como uno de los suyos, Mando sigue teniendo el arma que simboliza la liberación mandaloriana, el Darksaber. Esta antigua espada láser perteneció a un Jedi mandaloriano y en la actualidad debe ser portada por el líder del pueblo. Mando se la arrebató al malvado Moff Gideon al final de la segunda temporada, y aprendió a combatir con ella en El Libro de Boba Fett.



PROBLEMAS CON BO-KATAN







En realidad, Mando se hace con el Darksaber de forma casi accidental al derrotar a su poseedor, Moff Gideon. Su misión era ayudar a la mandaloriana Bo-Katan Kryze a recuperarlo. Pero la espada solo puede ser ganada en combate, por lo que cuando Mando la consigue y se la ofrece, ella lo rechaza. Antes de encontrar una solución, los Dark Troopers les atacan, necesitando del mencionado rescate por parte de Luke Skywalker.



LA MISIÓN DE BO-KATAN



En realidad, Bo-Katan no solo tiene la misión de hacerse con el Darksaber, sino de liderar al pueblo de Mandalore después de la destrucción del planeta. La liberación de su gente de los restos del recién caído Imperio es su gran objetivo. Y Mando deberá unirse a la causa si no quiere estar contra la ambiciosa guerrera.



MOFF GIDEON SIGUE CON VIDA



El gran villano de The Mandalorian, Moff Gideon, fue derrotado al final de la segunda temporada. Sin embargo, sigue con vida. Y aunque el Imperio ya no existe, muchos de sus oficiales y seguidores aún creen en la temible causa. Gracias a ellos acabará apareciendo la Primera Orden en la galaxia. Se desconoce exactamente qué papel jugará Moff Gideon en adelante, pero su equipo lleva a cabo experimentos de clonación con células midiclorianas de Jedi muertos. Por eso siempre han querido hacerse con Grogu.



ALIADOS DE MANDO Y BABY YODA







A lo largo de sus hazañas por el espacio, los protagonistas han conseguido labrarse una buena lista de contactos. Entre ellos está Ahsoka Thano, antigua padawan de Anakin Skywalker; Luke Skywalker, Boba Fett, que ahora controla Tatooine, y su secuaz Fennec Shand; Greef Karga, el líder del Gremio de Cazarrecompensas; varios mandalorianos e incluso soldados de la Nueva República.



AUSENCIA DE CARA DUNE







Una de las grandes aliadas de Mando y Grogu era la rebelde Cara Dune. Sin embargo, su actriz Gina Carano fue despedida de Disney por actitudes y comentarios políticamente incorrectos en redes sociales. Tras haberse decidido por no buscar una nueva intérprete sino deshacerse del personaje, The Mandalorian deberá explicar esta notable ausencia.



UNA NUEVA NAVE





En la segunda temporada de The Mandalorian, la icónica nave del protagonista, el Razor Crest, fue destruida por Moff Gideon y sus tropas. En El Libro de Boba Fett, Din Djarin consigue una nueva, mucho más pequeña pero reconocible por los fans de Star Wars. Se trata de un caza estelar N-1, una de las naves utilizadas por el gobierno de Naboo en Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma. Reparada y tuneada, Mando y Grogu viajarán ahora en este funcional vehículo.