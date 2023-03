Elon Musk entra en defensa del creador de Dilbert: "los medios son racistas contra los blancos"

Ciudad de México (David A. Lieb/AP).-- Después de que decenas de diarios y la plataforma GoComics anunciaron que ya no publicarían más el comic “Dilbert” debido a los comentarios racistas de su creador Scott Adams, el director general de Twitter, Elon Musk, entró en su defensa.

En un tuit Musk escribió que antes los medios de comunicación “eran racistas contra la gente no blanca, ahora son racistas contra los blancos y asiáticos”.

For a *very* long time, US media was racist against non-white people, now they’re racist against whites & Asians.



Same thing happened with elite colleges & high schools in America.



Maybe they can try not being racist.