Santino Cortés y la poesía de lo cotidiano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Octavio Paz decía que la poesía tenía el donde provocar que el lector percibiera el mundo y fuera tocado por sus letras; la apuesta por la cotidianidad. El cuentista cubano-mexicano Santino Cortés busca encontrar esos detalles en Icaria, su primer poemario publicado.

La obra se divide en tres partes Escape, Acenso y Caída.

"Hay argumentos para pensar que los versos parecen, de alguna manera, evocar un cierto aliento resignado, como aquel observador perpetuo que se sabe incapaz de eludir un destino que no ofrece ninguna promesa de inmortalidad", asegura el escritor y periodista Ricardo López Si en el prólogo.

La esencia de lo que busca plasmar Santino encuentra voz en el poema Escribir

"Hay días en que no abundan

las palabras,

me mienten para esconderse.

siento que no me pertenecen,

aunque jamás lo hayan hecho,

la pluma

resbala entre mis dedos,

ella también miente"

El libro se presentó ayer en la 44 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Cortés ha colaborado con la Revista Purgante, Revista Etcétera, El Bastión de Papel y la Revista Nagari.

Ayer presentamos en @FILMineria la ópera prima de @santino_cortes, el Paul Thomas Anderson de lo poetas, surgido de la inagotable cantera de @revistapurgante.



Su poemario Icaria vio la luz en @KEditores, editorial independiente establecida en Miami.



Día para recordar. pic.twitter.com/WPdN2mdtSI — Ricardo López Si (@Ricardo_LoSi) February 27, 2023

Katakana Editores, un sello editorial independiente radicado en Florida, Estados Unidos. Como parte de las colecciones Fiction y Fiction Crossover en traducción, se han publicado Tiempos Irredentos/Unrepentant Times selección de relatos de autores mexicanos con prólogo de Elena Poniatowska; Immigration: The Contest de Carlos Gámez Pérez; There Are Not So Many Stars de Isaí Moreno y The Most Fragile Objects de y Alberto Chimal.