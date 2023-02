Quién debería ganar en los Grammy del domingo

LOS ANGELES (AP).- El panal zumba ante la posibilidad de que Beyoncé tenga la oportunidad de hacer historia en los Grammy este año, lo que asegura que habrá fuertes emociones en la ceremonia del domingo en la que compite con estrellas como Adele, Kendrick Lamar y Harry Styles.

Beyoncé necesita sólo cuatro trofeos más para convertirse en la artista más premiada por la Academia de la Grabación. Las probabilidades están a su favor para la mayoría de las categorías en las que está nominada, incluyendo álbum del año y grabación del año.

Los periodistas de The Associated Press Jonathan Landrum Jr. y Kristin M. Hall presentan sus predicciones para los Grammy. La 65a entrega anual de los Grammy se transmitirá el domingo por CBS y Paramount+ en Estados Unidos, así como el canal de cable TNT para Latinoamérica.

ÁLBUM DEL AÑO

"Voyage", ABBA; "30", Adele; "Un Verano Sin Ti", Bad Bunny; "Renaissance", Beyoncé; "Good Morning Gorgeous" (Deluxe), Mary J. Blige; "In These Silent Days", Brandi Carlile; "Music of the Spheres", Coldplay; "Mr. Morale & the Big Steppers", Kendrick Lamar; "Special", Lizzo; "Harry's House", Harry Styles.

Landrum: Beyoncé va por su trono en los Grammy, otra vez. La superestrella está a un paso de convertirse en la artista más premiada de la historia de los Grammy, no es coincidencia que Queen Bey regresara recientemente a las presentaciones en vivo por primera vez en cuatro años con un show lleno de estrellas en el hotel de lujo más nuevo de Dubai. Incluso tuvo un evento de dos noches llamado "Club Renaissance" en Los Angeles el mes pasado con Amazon Music para celebrar su séptimo disco "Renaissance", nominado a álbum del año. La propuesta de Beyoncé es fuerte y estas presentaciones se sienten como una gran gira hacia su coronación con múltiples Grammy. Todo el respeto para los otros nominados en la categoría, pero Beyoncé es una elección sencilla aquí. Es lógico.

Hall: La última vez que Adele y Beyoncé estaban nominadas en esta categoría, la cantautora británica usó su discurso de agradecimiento para elogiar a Beyoncé, calificándola como "artista de mi vida". Este es uno de los años más competitivos de la categoría con tantos álbumes merecedores de los artistas más grandes. Sería increíble ver a Bad Bunny llevarse el premio por su enormemente popular "Un verano sin ti", pero estoy de acuerdo con Jonathan, todas las señales apuntan a un año récord para Beyoncé.

GRABACIÓN DEL AÑO

"Don't Shut Me Down", ABBA; "Easy on Me", Adele; "Break My Soul", Beyoncé; "Good Morning Gorgeous", Mary J. Blige; "You and Me on the Rock", Brandi Carlile con Lucius; "Woman", Doja Cat; "Bad Habit", Steve Lacy; "The Heart Part 5", Kendrick Lamar; "About Damn Time", Lizzo; "As It Was", Harry Styles.

Hall: ¡Hay tantas canciones bailables para elegir este año! Lizzo es una potencia para lograr buenas vibras con letras pegajosas y el tema pop rock de Harry Styles "As It Was" es un éxito innegable favorito de los fans. Aunque Adele logra una interpretación magistral en "Easy on Me", no me parece que tenga el dominio de su otra canción nominada a grabación del año "Hello". Para mí los mejores dos en la categoría son "Break My Soul" y "Bad Habit". "Break My Soul", inspirada en la música house de la década de 1990, emana todo un estado de ánimo y es un giro emocionante para Beyoncé, así que probablemente sume este premio a su estante con trofeos de los Grammy.

Landrum: Estoy totalmente con Beyoncé para la categoría de álbum del año, pero me voy con "As It Was" de Harry Styles para este premio. Envío cariño a los otros nominados como Kendrick Lamar, Steve Lacy y Adele — quienes también se merecen este premio. Pero "As It Was" fue simplemente muy grande y está en una categoría en la que los éxitos comerciales suelen imponerse. Me da la impresión de que hemos escuchado su tonada viral en cualquier lugar a donde vayamos. Incluso mi hija de 2 años se alegra cuando la escucha, la canta y pide que la volvamos a poner una y otra y otra vez.

CANCIÓN DEL AÑO (PREMIO PARA LOS COMPOSITORES)

"abcdefu", Sara Davis, GAYLE y Dave Pittenger; "About Damn Time", Melissa "Lizzo" Jefferson, Eric Frederic, Blake Slatkin y Theron Makiel Thomas; "All Too Well (10 Minute Version – The Short Film)", Liz Rose y Taylor Swift; "As It Was", Tyler Johnson, Kid Harpoon y Harry Styles; "Bad Habit", Matthew Castellanos, Brittany Fousheé, Diana Gordon, John Carroll Kirby y Steve Lacy; "Break My Soul", Beyoncé, S. Carter, Terius "The Dream" Gesteelde-Diamant y Christopher A. Stewart; "Easy on Me", Adele Adkins y Greg Kurstin; "God Did", Tarik Azzouz, E. Blackmon, Khaled, F. LeBlanc, Shawn Carter, John Stephens, Dwayne Carter, William Roberts y Nicholas Warwar; "The Heart Part 5", Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar y Matt Schaeffer; "Just Like That", Bonnie Raitt.

Landrum: Quizá elegí a Harry Styles para salir victorioso en la categoría de grabación del año, pero las poderosas palabras de Beyoncé en "Break My Soul" le hablaron a mi espíritu — especialmente en una categoría para compositores que crean la letra o las melodías de una canción. Su canción se volvió un himno de la pista de baile después de la pandemia gracias a su melodía animada y las letras de un equipo formidable de composición que incluye a Beyoncé, su esposo Jay-Z, The-Dream y Tricky Stewart — quien está detrás de sencillos como "Umbrella" de Rihanna y "Just Fine" de Mary J. Blige. En esta colaboración, el cuarteto creó una colección de palabras inspiradoras apropiadas para Beyoncé, quien tomó la batuta y las interpretó con una bella autoridad. "Break My Soul" debería ser la primera en cruzar la meta como canción del año.

Hall: Si sólo escuchaste el fragmento de TikTok de la etérea canción confesional de Steve Lacy, hazte un favor y escúchala completa, y después su álbum completo también. La canción, al igual que Lacy, es experimental y complicada, da giros y se distorsiona para convertirse en algo totalmente nuevo, mientras que su voz es encantadoramente cautivadora. Creo que es el caballo negro en esta categoría, en la que compite contra tantos compositores talentosos.

MEJOR NUEVO ARTISTA

Anitta; Omar Apollo; DOMi & JD Beck; Muni Long; Samara Joy; Latto; Månekskin; Tobe Nwigwe; Molly Tuttle; Wet Leg.

Hall: Normalmente, se siente como que hay uno o dos contendientes fuertes en esta categoría que están en la cresta de la ola por un gran éxito, pero este año la categoría está bastante abierta. La música de bluegrass Molly Tuttle y la cantautora de R&B Muni Long están bastante establecidas en sus respectivos campos musicales y sería genial que recibieran la atención que se merecen con un triunfo en esta categoría. Pero creo que Anitta tiene una gran ventaja con su éxito mundial "Envolver", incluso si no es tan familiar para el público estadounidense.

Landrum: Anitta definitivamente se siente como la elección principal en esta categoría reñida. La artista brasileña ha sido todo un fenómeno con su álbum trilingüe "Versions of Me", encabezado por su sencillo "Envolver". Månekskin, Muni Long y Latto también pueden dar sorpresas. Pero iré con el caballo negro de la categoría: Tobe Nwigwe. Se dio a conocer con "I Need You To" una canción de 44 segundos que llamó la atención sobre el asesinato de Breonna Taylor a manos de la policía en Kentucky. Fue compartida por astros como LeBron James, Madonna y Diddy. Además, el cantante y rapero nigeriano ha publicado una canción original y un video cada semana en sus redes sociales en los últimos años. Canta junto a su esposa, Fat Nwigwe, y su balada "Fye" es un verdadero éxito.

MEJOR INTERPRETACIÓN POP SOLISTA

"Easy on Me", Adele; "Moscow Mule", Bad Bunny; "Woman", Doja Cat; "Bad Habit", Steve Lacy; "About Damn Time", Lizzo; "As It Was", Harry Styles.

Landrum: Esta es difícil, cada canción es un éxito certificado. Algo me dice que será Adele o Steve Lacy en esta categoría con contendientes fuertes. Pero mi mente, mi corazón y mi alma gritan "HARRY STYLES". Me iré con este segundo sentimiento. "As it Was" para mí.

Hall: Probablemente Adele gane en esta categoría si los votantes están más inclinados a elegir a Beyoncé en las categorías principales.

MEJOR INTERPRETACIÓN DE RAP

"God did", DJ Khaled con Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend y Fridayy; "Vegas", Doja Cat; "pushing P", Gunna y Future con Young Thug; "F.N.F. (Let's Go)", Hitkidd y GloRilla; "The Heart Part 5", Kendrick Lamar.

Hall: Le daré todo mi apoyo a la originaria de Memphis GloRilla por su primera nominación al Grammy por su éxito "F.N.F. (Let's Go)". Su fuerza y valentía se aprecian bien en esta canción que celebra ser libre y demuestra que puede ir tan duro como cualquier rapero masculino.

Landrum: "The Heart Part 5" de Kendrick Lamar ganará, pero "GOD DID" de DJ Khaled debería resultar victoriosa. ¿Por qué? Porque Khaled unió a Jay-Z, Lil Wayne, al señor EGOT John Legend y a Rick Ross en una sola canción, Dios definitivamente hizo eso.

MEJOR INTERPRETACIÓN R&B

"Virgo's Groove", Beyoncé; "Here With Me", Mary J. Blige con Anderson .Paak; "Hrs & Hrs", Muni Long; "Over", Lucky Daye; "Hurt Me So Good", Jazmine Sullivan.

Landrum: Jazmine Sullivan podría repetir con "Hurt Me So Good" después de que ganó en la misma categoría el año pasado por "Pick Up Your Feelings". El encanto de "Virgo's Groove" de Beyoncé también le da muchas posibilidades de ganar. Hay otros contendientes viables como Mary J. Blige y Lucky Daye, quienes tuvieron éxitos propios. Pero si tuviera que apostar, mi dinero sería para "Hrs & Hrs" de Muni Long, una popular canción revelación para una nominada a mejor nuevo artista. Después de tener mucho impulso en el año, creo que Muni (que se pronuncia como Money) podrá cobrar sus ganancias en esta categoría.

Hall: Cuando Muni Long comienza la canción susurrando "Can I sing to you?" (¿Te puedo cantar?) con su voz sensual, está claro que está magistralmente en control. Espero que gane.

MEJOR INTERPRETACIÓN COUNTRY SOLISTA

"Heartfirst", Kelsea Ballerini; "Something In The Orange", Zach Bryan; "In His Arms", Miranda Lambert; "Circles Around This Town", Maren Morris; "Live Forever", Willie Nelson.

Hall: Creo que los votantes de la Academia de la Grabación trataron de enviar un mensaje al nominar a "Live Forever" de Willie Nelson, quien (notablemente) cumplirá 90 años este año y no muestra señales de retirarse. Pero creo que el nuevo artista Zach Bryan tiene impulso y ha causado revuelo, así que la pausada "Something In The Orange" debería ganar.

Landrum: Creo que Zach Bryan es la mayor amenaza para Willie Nelson. Pero Nelson todavía actúa a un gran nivel a sus casi 90 años y su canción "Live Forever" es un título adecuado para su legado.