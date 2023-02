CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La cantante alemana Kim Petras se convirtió en la primera mujer trans en ganar un premio Grammy a la Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Pop, junto al cantante Sam Smith, por su canción colaborativa “Unholy”.

“Dios mío, soy una transexual con un Grammy…”, escribió Petras en sus redes sociales.

omg i’m a tranny with a grammy … — kim petras (@kimpetras) February 6, 2023

Petras, quien ya había hecho historia al conquistar el número uno de la lista de popularidad más relevante de Estados Unidos, el Billboard hot 100, fue ovacionada de pie por los presentes en la ceremonia de los galardones otorgados por la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias, en la Arena Crypto de Los Ángeles.

En su discurso, la cantante agradeció a la comunidad trans y a una de sus mejores amigas Sophie, quien perdió la vida hace unos años.

“Primero quiero agradecer a las mujeres transexuales por ganar este premio y sólo quiero agradecer a todas las leyendas trans que han estado antes de mí, por permitirme estar aquí esta noche.

“Mi amiga que murió hace dos años me dijo que esto pasaría y te adoro Sophie, tu inspiración siempre estará en mi música”, indicó.

También agradeció a la Reina del Pop, Madonna, por haber sido una fuerte inspiración para ella y porque, dijo en reiteradas ocasiones, nada hubiera sido posible sin la búsqueda de los derechos que la comunidad LGTBQ+ no tuvo en el pasado.

“Madonna gracias por luchar por nuestros derechos, no creo que pudiera estar aquí sin ella. A mi madre en Alemania, porque ella creyó en mí y no podría estar aquí sin su apoyo en este momento A la Academia, gracias por creer en mí y Sam, eres un ángel verdadero en mi vida y te adoro. De verdad, gracias a todos los que hicieron posible esta canción, los amo”, afirmó.

Después de su discurso, los cantantes se presentaron en el escenario principal de la ceremonia. Madonna fue la encargada de darles una introducción y apoyar el discurso de Petras.

¿Quién es Kim Petras?

Nació el 27 de agosto de 1992 en Colonia, Alemania. Apoyada por su madre, comenzó su transición desde los 12 años, cuando empezó a tomar bloqueadores hormonales. A los 16 años se sometió a una cirugía de afirmación de género.

Tres años después comenzó a grabar música y la publicó en internet. Lanzó su primer Extended Play (EP) titulado “One piece of Tape”. En 2017, estrenó su sencillo “Don’t Want it All”, posicionándose en Spotify.

Hasta ahora tiene 4 álbumes publicados: “Turn off the light Vol. 1” (2018), “Clarity” (2019), Turn Off the Light” (2020) y “Slut Pop” (2022) y ha escrito varios temas para cantantes como Rihanna y Fergie. La han comparado con Lady Gaga y la apodaron “La princesa del brillo”.

A sus 30 años, se convirtió en ícono de la comunidad LGBTQ+ y alcanzó el éxito con su colaboración con San Smith, “Unholy” que tiene más de 800 millones de reproducciones en Spotify.

En redes sociales, el triunfo de Petras generó polémica. Algunos la apoyaron, pero anotaron que no es la primera mujer trans en ganar un Grammy, pues en 1970 Wendy Carlos ganó tres estatuillas con “Switched-On Bach”.

Y otros consideraron que el espectáculo que dio, junto a Sam Smith, en el evento “era diabólico” y lo relacionaron con las vacunas contra el coronavirus porque apareció el logotipo de Pfizer al final.