Imagine Dragons, Interpol, Pixies y Pussy Riot, en el Corona Capital Guadalajara 2023

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El festival Corona Capital Guadalajara anunció cartel oficial para su edición 2023 a celebrarse el 20 y 21 de mayo, destacando como estelares a Imagine Dragons, Interpol, The Chainsmokers, Pixies y Pussy Riot.

Mediante un comunicado y redes sociales, la promotora Ocesa confirmó las agrupaciones que desfilarán en el encuentro festivalero de tierras tapatías que este año llega a su cuarta edición,, y cuya sede es al aire libre del Valle VFG.

SAVE THE DATE #CoronaCapitalGDL regresa los próximos 20 y 21 de mayo.#PreventaCitibanamex: 15 de febrero 2:00 PM pic.twitter.com/VaOnfdZjdd — Corona Capital Guadalajara (@CCapitalGDL) February 7, 2023

La energía de más de 33 bandas y artistas internacionales conformarán la festividad en donde también se podrá ver a Charlie Puth, My Morning Jacket, Bloc Party, Idles, Foals y Mother Mother.

Esta edición contará con tres tipos de accesos: General, Comfort Pass y Citibanamex Plus. La preventa arrancará el próximo 15 de febrero.

El Corona Capital Guadalajara se ha posicionado como uno de los encuentros más importantes, bajo el nombre del festival que tiene origen en la Ciudad de México. El año pasado Billboard le otorgó el puesto 42 en su lista de los mejores 50 festivales alrededor del mundo, junto a otros gigantes de la música en vivo como el EDC Las Vegas, Glastonbury y Coachella.

Hay que recordar que en la edición 2022 del Corona Capital tapatío se recibió a 70 mil asistentes, quienes disfrutaron esa ocasión de grandes artistas como The Strokes, Kings of Leon, Blondie, The Hives, Metronomy y Tove Lo, entre muchos otros.