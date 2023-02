Madonna responde a críticas sobre su físico: “Estoy atrapada por el resplandor de la discriminación”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La llamada “reina del pop”, Madonna, respondió públicamente ante las críticas sobre su físico, en especial su rostro, luego de su presentación en los Grammy, sobre lo cual afirmó: “Nunca me he disculpado por mis elecciones creativas… por la forma en que me veo o me visto y no voy a empezar ahora”.

La artista detrás de éxitos como “La isla bonita”, “Express yourself” y “Material girl”, y que el mes pasado presentó el “Back that up to that beat”, se presentó este domingo parar dar pauta a una presentación de Sam Smith y Kim Petras, pero aunque el show musical se llevó a cabo sin mayores comentarios las críticas sobre el físico de Madonna se hicieron virales en redes sociales y medios de comunicación estadunidenses.

Ante los constantes comentarios, la cantante se pronunció en instagram recordando que fue “un honor” presentar a Smith y Petras:

“En lugar de centrarse en lo que dije en mi discurso, que fue de agradecimiento por la valentía de artistas como Sam y Kim muchas personas optaron por hablar solo sobre mis fotos en primer plano tomadas con una cámara de lente larga por un fotógrafo que ¡distorsionaría la cara de cualquiera!

“Una vez más estoy atrapada por el resplandor de la discriminación por edad y la misoginia que impregnan el mundo en el que vivimos. Un mundo que se niega a celebrar que las mujeres pasen de los 45 años y que siente la necesidad de castigarla si continúa siendo fuerte, trabajadora y aventurera.

Y consistente con el discurso de trabajo a lo largo de su carrera, recordó en unas líneas referencias hacia el libro erótico “S.E.X.” que publicó hace tres décadas:

“Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones creativas que he hecho, ni por la forma en que me veo o me visto y no voy a empezar ahora. He sido degradada por los medios desde el comienzo de mi carrera, pero entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser una pionera para que todas las mujeres detrás de mí puedan tenerlo más fácil en los años venideros. En las palabras de Beyonce, ‘No van a romper mi alma’.

“Espero con ganas muchos años más de comportamiento subversivo, empujando los límites, enfrentándome al patriarcado y, sobre todo, disfrutando de mi vida”.

Madonna Lourdes Ciccone, quien ostenta el titulo de ‘solista más exitosa’ según el Libro Guinnes de los Récords, lanzó en 2022 versión remix de “Frozen” con Sickick, colaboró con Beyoncé, trabajó con Tokischa para una nueva versión de su sencillo “Hung up”, considerado por muchos parte de su mejor disco en los últimos años (Confessions on a dance floor, 2005), su homenaje personal a la música disco.

Además de lanzar Finally Enough Love: 50 Number Ones, colección de remixes de 50 pistas de sus número uno en lista Billboard durante más de 40 años.