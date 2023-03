La bofetada se sigue sintiendo a un año de los Oscar

NUEVA YORK (AP) — Los Premios de la Academia serán el domingo, pero ¿alguna vez terminaron los Oscar?

Cuando Hollywood se vuelva a reunir en el Teatro Dolby para la 95a edición de los Premios de la Academia, la ceremonia podría llevar a muchas cosas. El probable triunfo de “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”). Una noche posiblemente histórica para los asiáticos y los asiático-estadunidenses en la industria cinematográfica. Quizá un número récord de chistes sobre “Cocaine Bear” (“Oso intoxicado”).

Pero para muchos, nada será más fuerte que regresar al sitio de La Bofetada. En cierto modo, todos seguimos viviendo en ese momento congelado en el tiempo. La cara de Chris Rock se torció hacia un lado. El brazo de Will Smith se extendió dramáticamente. Hubo un silencio sepulcral sobre el Teatro Dolby.

Un nuevo punto bajo para los Oscar, pero un punto alto de fascinación pública. La Bofetada se grabó de inmediato en la memoria colectiva, y su conmoción ha seguido resonando. El domingo Rock, en un especial de monólogo de comedia en vivo, ofreció su feroz refutación, agregando una nueva descarga en el discurso aún en curso sobre el incidente.

Por primera vez, dos secuelas, “Top Gun: Maverick” y “Avatar: The Way of Water”(“Avatar: el camino del agua”) están nominadas como mejor película. Los Oscar de este año, le guste o no a la academia, también serán una secuela, sólo que sin la asistencia de sus principales estrellas. Smith fue vetado de las actividades de la academia por 10 años. Rock se ha apegado al stand-up.

El anfitrión Jimmy Kimmel, quien estuvo en el mismo escenario del Dolby en 2017 cuando ocurrió el escándalo por los sobres equivocados del ganador de mejor película, un momento de infamia en los Oscar ahora prácticamente olvidado, dijo que abordará La Bofetada. Sería “ridículo” no hacerlo, dijo a The Hollywood Reporter.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas también está haciendo preparativos. Después de una respuesta lenta ante las acciones de Smith, que la presidenta de la academia, Janet Yang, calificó de “inadecuadas”, los Oscar tendrán su primer “equipo de crisis” para reaccionar ante posibles sorpresas. Kimmel, quien ha sido anfitrión en dos ocasiones anteriores, fue contratado en parte para tener una mano firme en la transmisión, que restaurará todas las categorías del programa en vivo. Kimmel es el primer presentador en solitario de la ceremonia televisada en cinco años, el anterior fue precisamente él.

“Aprendimos de esto que la academia debe ser completamente transparente y responsable en nuestras acciones”, dijo Yang en el almuerzo de nominados el mes pasado. “Y particularmente en tiempos de crisis, debe actuar con rapidez, compasión y decisión por nosotros y por nuestra industria”.

El reto de Kimmel será hacer referencia a La Bofetada sin permitir que otros Oscar sean definidos por ella. El año pasado, después del golpe de Smith y sus subsiguientes gritos desde su butaca en el teatro, los Premios de la Academia se tropezaron confusamente durante el resto de una ceremonia sofocante, lo que desvió la atención de la victoria histórica del drama con actores sordos “CODA” (“CODA: señales del corazón”) y la ganadora de documental “Summer of Soul”, el premio que Rock iba a entregar a Questlove cuando ocurrió el incidente. Smith también ganó su primer Oscar, por “King Richard” (“Rey Richard: Una familia ganadora”). No se disculpó en ese momento, pero lo hizo en un comunicado al día siguiente. Poco después Smith renunció a su membresía en la academia.

Este año, “Everything Everywhere All at Once” llega como la más nominada con 11 menciones. Aunque en un principio no se perfilaba como favorita de los Oscar, se espera que el multiverso de Daniel Kwan y Daniel Scheinert gane el premio a la mejor película después de arrasar con los principales galardones de los sindicatos cinematográficos. The Daniels, como se les conoce, son favoritos para superar a Steven Spielberg en la categoría de mejor dirección. El exastro infantil Ke Huy Quan es visto como el principal contendiente en la categoría de mejor actor de reparto. Michelle Yeoh podría convertirse en la primera ganadora asiática en la categoría de mejor actriz.

¿ALGO PUEDE DETENER A “EVERYTHING”?

La popular película independiente de A24 ha tenido una carrera envidiable rumbo a los Oscar, ganando en los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla, el Sindicato de Productores, el Sindicato de Directores y el Sindicato de Guionistas. La historia señala que nada puede vencerla. Sin embargo, persisten algunas dudas sobre que la alocada comedia de acción simplemente no es material suficiente para ganar un Oscar, y que la película alemana de la Primera Guerra Mundial “Im Westen nichts Neues” (“Sin novedad en el frente”), que ganó en los BAFTA de la Academia Británica de Cine y tiene nueve nominaciones, podría sorprendentemente llevarse el premio de mejor película. La desgarradora cinta pacifista de Netflix ha resonado especialmente en Europa, donde continúa la guerra entre Rusia y Ucrania. El documental nominado “Navalny”, sobre el líder de la oposición rusa encarcelado Alexei Navalny, está directamente relacionado con los acontecimientos actuales en Europa del Este.

¿QUÉ HAY DE LA CATEGORÍA DE MEJOR ACTRIZ?

Por mucho, la categoría más feroz y que genera más controversia este año es la de mejor actriz. Se ve como un choque de contendientes de peso pesado con la nominada por primera vez Yeoh y la ganadora de dos Oscar Cate Blanchett, nominada por “Tár”. Cualquiera podría irse a casa con el trofeo. Pero gran parte del drama vino en las nominaciones, donde Andrea Riseborough fue nominada por un drama que pocos han visto, “To Leslie”, después de que una gran cantidad de celebridades encabezaran una campaña de respaldo para la actriz británica. Al mismo tiempo, dos aclamadas actrices negras, Danielle Deadwyler de “Till”(“Till: Justicia para mi hijo”) y Viola Davis “The Woman King” (“La mujer rey”), quedaron fuera, lo que provocó un debate sobre la influencia de las conexiones sociales, el dinero y la raza en las campañas de premios. Justo cuando todo el asunto parecía desvanecerse, a horas de la votación final de los Oscar, Yeoh publicó el martes capturas de pantalla en Instagram de un artículo de Vogue que aboga por ella por encima de Blanchett. Las reglas de la Academia prohíben “cualquier táctica que destaque a ‘la competencia’ por nombre o títulos”. Yeoh borró la publicación. Sin embargo, a lo largo de la temporada de premios, ella y Blanchett se han celebrado calurosamente la una a la otra.

¿QUÉ PASÓ CON LOS SERVICIOS DE STREAMING?

La ganadora del año pasado, “CODA”, marcó la primera vez que un servicio de streaming, Apple TV+, ganó el premio principal de Hollywood. Muchas de las nominadas de la pandemia fueron enviadas rápidamente, o casi de inmediato, a su estreno en los hogares. Este año, es una historia muy diferente. Solo uno de los 10 filmes nominados a mejor película provino de un servicio de streaming: “Im Westen nichts Neues” de Netflix. Esa película debería llevarse algún premio el domingo, incluida la mejor película internacional y cinematografía. “Guillermo del Toro’s Pinocchio” (“Pinocho de Guillermo del Toro”) del cineasta mexicano Guillermo del Toro, un filme de Netflix, también es una gran favorita para ganar el premio a la mejor película animada. Pero después de años de avances en los Oscar, Netflix y compañía pueden experimentar un retroceso en las categorías principales. Eso coincide con la reducción en toda la industria del streaming después de años de crecimiento tórrido.

¿LOS ESTRENOS TAQUILLEROS IMPULSARÁN EL RATING?

Han pasado años desde que las candidatas a mejor película tuvieron tan buen desempeño en taquilla. “Top Gun: Maverick” recaudó casi 1.500 millones de dólares en todo el mundo, incluso se escuchó a Spielberg decir a Tom Cruise que había “salvado a Hollywood” en el almuerzo de los nominados al Oscar. “Avatar: The Way of Water” es la tercera película más taquillera de todos los tiempos con casi 2.300 millones de dólares por venta de boletos. “Black Panther: Wakanda Forever” (“Black Panther: Wakanda por siempre” (con 858,8 millones de dólares) podría darle, con la nominación de Angela Bassett, el primer Oscar en una categoría de actuación a una película de Marvel, aunque la terna de actriz de reparto sigue siendo una de las más difíciles de pronosticar. Históricamente, el nivel de audiencia ha aumentado de acuerdo con la popularidad de los nominados. La ceremonia del año pasado, quizás impulsada por aquellos que se apresuraron a seguir las secuelas de La Bofetada, atrajo a 16,6 millones de espectadores, un 58% más que la edición de 2021 que se vio afectada por la pandemia (fue vista por un mínimo histórico de 10,5 millones de espectadores), pero aún está muy lejos del nivel de audiencia de hace varios años. La transmisión del año pasado había sido anunciada como un regreso a la normalidad para los Oscar, al menos antes de, bueno, ya saben qué. Este año contribuirá en gran medida a determinar cuál es la nueva normalidad para la transmisión por televisión de los Premios de la Academia.

¿QUÉ HAY DE LAS APUESTAS POR LAS BOFETADAS?

Como destacó Kimmel, se puede apostar por todo en los Premios de la Academia, incluyendo si alguien le dará una al anfitrión.

Como destacó Kimmel, se puede apostar por todo en los Premios de la Academia, incluyendo si alguien le dará una al anfitrión.

"Si apuestas 100 dólares por el sí, ganas 1.200", dijo Kimmel en su programa nocturno a finales del año pasado. "Lo que creo que es que están incentivando a alguien con un problema con las apuestas para que me dé una cachetada, ¿verdad?"