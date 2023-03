“Todo en Todas partes al Mismo Tiempo” en los premios Oscar; Guillermo Del Toro va por su premio

MONTERREY, N. L. (apro).- Una mujer atrapada en universos infinitos, enfrenta a dos amigos irlandeses atrapados en una singular pelea, este domingo en la ceremonia de los premios Óscar que será escenificada en el Teatro Dolby, de Los Ángeles.

La expectativa mexicana está en el director Guillermo del Toro, en espera de que Pinocho (Pinocchio) se lleve la estatuilla como película animada, y confirme los augurios como gran favorita.

Todo en Todas partes al Mismo Tiempo (Everything Everywhere All at Once, 2022), de los guionistas y directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert, es la gran favorita para llevarse la estatuilla por mejor película. La cinta que retrata un multiverso en el que se mete una mujer emproblemada brilla por su originalidad y compleja sencillez, en el género de comedia de acción con un toque existencial.

Tiene, como principal competidora a Los Espíritus de la Isla (The Banshees of Inisherin), un denso drama de inicios del siglo pasado, sobre dos amigos, en una comunidad aislada irlandesa, que un día se distancian, lo que traerá consecuencias cruentas y absurdas.

En una categoría que tiene innecesariamente 10 candidatas, también están en la nómina el estremecedor drama alemán sobre las juventudes engañadas para ir a la batalla en Sin Novedad en el Frente (All quiet in the west front); la secuela de los gigantes que viven en un ecosistema perfecto y que deben enfrentar, una vez más, el acoso de depredadores humanos en Avatar: el camino del agua (Avatar: the way of wáter).

Están, con escasas posibilidades Elvis, la colorida biografía estilizada del Rey del rock; Los Fabelman (The Fablemans), un íntimo vistazo la niñez de Steven Spielberg; Tár, el retrato inventado de una diva de la conducción muscial; Top Gun: Maverick, la exitosa ópera rock de pilotos de combate estelarizada por Tom Cruise.

Cierran la lista El Triángulo de la Tristeza (Triangle of Sadness), una comedia bizarra de clases sociales que se encuentran en un crucero de lujo; y Ellas Hablan (Women Talking) un drama feminista extremo sobre mujeres que deben remediar, colectivamente, su situación de abusos sexuales sistemáticos en la comunidad dominada por varones.

En la categoría de director, la dupla conocida como Los Daniels parece que se llevará el galardón, por manejar con maestría la complicada temática de Todo en todas partes…, aunque también puede dar la sorpresa Martin McDonagh, con Los Espíritus…

Steven Spielberg siempre es sólido candidato cuando se cuela en la lista, y por ahí también están, con escasas posibilidades, Todd Field, por Tár y Ruben Östlund, por el Triángulo…

Hay un cierre espectacular de último momento en la categoría de actrices. Aunque los pronósticos se inclinan hacia Cate Blanchet por su interpretación de la perfeccionista directora de orquesta en Tár, Ana de Armas, empuja fuerte por su interpretación dolorosa de la vida triste de Marilyn Monroe, en Rubia (Blonde). Completa el cuadro, también con posibilidades, Michelle Yeoh, en Todo, en Todas partes…

Rezagadas en la puja están Andrea Riseborough, en Para Leslie (To Leslie), y Michelle Williams, por Los Fabelman.

La competencia de mejor actor tiene un final cerrado. El favorito es Brendan Fraser como el obeso profesor que busca redimirse en La Ballena (The Whale), aunque enfrenta la espectacular interpretación de Austin Butler, como del divo de Memphis en Elvis. Les siguen, con poca esperanza, Paul Mescal, con Aftersun; Colin Farrel en Los Espíritus… y Billy Nighy, en Vivir (Living).

En el rubro de largometraje animado, el amplio favorito es Guillermo del Toro con la enésima re intepretación de Pinocho, aunque en una versión muy emocional, con la técnica de stop motion. Completan la quinteta El Gato con Botas: El último deseo (Puss in Boots: the last wish); Monstruo del Mar (The Sea Beast); Red (Turning Red); y Marcel: the Shell whit the shoes on.

En corto de acción, con aspiraciones grandes llega también Alfonso Cuarón, como productor de La Pupila (Le Pupille), una historia melancólica de niñas que están en un colegio religioso bajo las ordenes de una rígida preceptora. Va contra An irish Goodbye; Ivalu; Night Ride; y The Red Suitcase.

En corto animado, Portugal lleva las de ganar con su encantadora historia Vendedores de Hielo (Ice Merchants), una entrañable mirada a la familia de un hombre viudo, con su hijo, que tienen qué manejar un insólito negocio desde lo alto de una montaña.

Sin embargo, la competencia está cerrada con El Marino Volador (Flying Sailor), historia de la vida real de un trabajador del puerto que es expulsado por una poderosa explosión; Mi año de Dicks (My year of dicks), el recuento de las días de una adolescente que explora su despertar erótico; y la historia surrealista, en forma de crítica social, de Un avestruz me dijo que el mundo es falso y pienso que le creo (An ostrich told me the world is fake, an I think I belive it).

Jimmy Kimmel será el conductor de la ceremonia de los premios de la Academia, que se esmerará por hacer que se olvide el incidente que marcó la pasada entrega, cuando Will Smith le dio un bofetón al anfitrión Chris Rock, por burlarse de su esposa, Jada Pinkett Smith.