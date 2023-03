Blondie, Billie Eilish, Vive Latino y Pal´Norte, los conciertos del mes de marzo

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–Una intensa actividad de conciertos y festivales avanzan en el presente marzo en una variedad de gustos y estilos, destacando la presencia de Blondie y Billie Eilish, así como el festival Vive Latino, y para el cierre Tecate Pal Norte.

En el Auditorio Nacional estará Amanda Miguel el día 16, ofrendando presentación especial intitulada “Siempre Te Amaré Tour” donde rinde un homenaje a la memoria de su esposo Diego Verdaguer (1951- 2022).

Al emblemático Teatro de la Ciudad Esperanza Iris llegará el 16 de marzo el espectáculo “Call The Police” reviviendo los éxitos de la agrupación The Police, interpretados por su guitarrista original Andy Summers.

El día 17 en el mítico Dada X Club resonará la banda de rock oscuro El Clan, con el enigmático vocalista Gustavo Pérez y el guitarro Jaime Chávez.

La banda de rock colombiana StayWay prepara una gira especial por México en varias fechas y escenarios durante el mes en curso, destacando su presencia en McCarthy’s (16), Multiforo 246 (23), Pata Negra (24) y Tianguis del Chopo (25).

La cantautora Leticia Servín ofrecerá recital en el espacio cultural Pájaro d’Calor el 18 de marzo, espacio que compartirá con la invitada especial Julia González.

El siempre esperado festival Vive Latino se celebrará el sábado 18 y domingo 19 en el Foro Sol. En la primera fecha aparecerá Alemán, Austin TV, Café Tacvba, Caligaris, Carla Morrison, Lila Downs, Miranda!, León Larregui, Los Estrambóticos y UB40. En la segunda entrega relucirá Red Hot Chili Peppers, The Black Crowes, Enjambre, Kinky, Los Bunkers, Los Dynamite, Real De Catorce, Resorte, Tokyo Ska Paradise Orchestra, Amandititita, Leonardo de Lozanne y Vivir Quintana.

La legendaria agrupación neoyorkina Blondie tocará el 19 en el Pepsi Center, en un viaje de ensueños new wave al mando de la líder Debbie Harry.

El espectáculo “Salsamanía” colmará de candela al Auditorio Nacional el día 23, con la presencia del neoyorquino Maelo Ruíz, el puertorriqueño Willie González y el colombiano Diego Morán. Ese mismo recinto de Chapultepec diseñará una velada inolvidable de rock con Los Caifanes Saúl Hernández, Alfonso André y Diego Herrera, el día 24.

Por otra parte, en el Velódromo Olímpico se escuchará a la banda post-punk bielorrusa Molchat Doma (el 24).

La banda australiana Cut Copy arribará al Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes el 25 de marzo, en un paseo entre sonidos alternativos y dance.

El cantor guatemalteco Arjona llega el 25 de marzo al Foro Sol para ofrecer su espectáculo “Blanco y Negro Tour”. En se mismo inmueble brillará el 29 de marzo con la talentosa californiana Billie Eilish para mostrar su reciente discografía “Happier Than Ever” (2021), y dos días después como estelar para abrir el 31 de este mes el festival norteño Tecate Pal Norte.

Los argentinos Bersuit Vergarabat celebrarán el 25 aniversario del lanzamiento de su placa “Libertinaje”, el día 29 en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes. La aclamada banda de rock texana Cigarettes After Sex iluminará en atmósferas de sonidos oscuros el 30 de marzo al Pepsi Center del WTC.

El 31 de marzo cerrará el mes Tecate Pal Norte, con fechas también el 1 y 2 de abril en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, si bien Billie Eilish y The Killers continúan siendo estelares, hay que recordar que Blink 182 canceló su presentación debido a motivos de salud del baterista Travis Barker. Ente otros artistas esperados como parte del programa están Franz Ferdinand, 5 seconds of summer, The 1975 y Sebastián Yatra.

Finalmente, hay que recordar la programación del Foro Indie Rocks cuya agenda destaca una serie de sesiones musicales con invitados al festival Vive Latino llamadas “Noches VL”. El recinto de la colonia Roma Norte recibirá a Resorte (el día 15), Coque Malla (el 16), Los Santos Inocentes (el 17), Las Ligas Menores (el 20), Miranda (el 21) y Amandititita (el 22).