"Todo en todas partes al mismo tiempo" conquista la entrega 95 del Oscar

Triunfo. El elenco y el equipo de "Everything Everywhere All at Once" recibe el premio a mejor película en los Oscar. Foto: Foto AP/Chris Pizzello

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–Sólo querían contar la historia de una persona herida buscando herir a otros por no saber cómo lidiar con sus sentimientos, una en la que muchos o ‘todos’ nos hemos reflejado en algún momento de la vida, y ese es el relato que llevó a los directores y guionistas Daniel Kwan y Daniel Scheinert a filmar “Todo en todas partes al mismo tiempo” que esta noche arrasó en los Oscar 2023.

La cinta que en paralelo a la historia central tiene un mensaje de trabajar en el amor propio, obtuvo siete estatuillas de 11 nominaciones, ganando: Actriz de Reparto (Jamie Lee Curtis), Actor de Reparto (Ke Huy Quan), Actriz Protagónica (Michelle Yeoh), Mejor Dirección (para los “Daniel’s”), y Mejor Película.

La ceremonia de los Oscar se realizó en el Dolby Theatre de Los Ángeles y fue conducida por el comediante Jimmy Kimmel, quien ya había conducido los premios en 2017 y 2018, y quien goza de una buena reputación entre el público y su gremio.

Otra de las cintas que cosechó cuatro estatuillas fue “Sin novedad en el frente” que obtuvo Mejor Película Internacional (venciendo a la noble OE), Diseño de Producción, Música y Fotografía. Esta última era la única categoría en la que “Bardo” de Alejandro G. Iñarritu estaba nominada.

“La Ballena” fue otra de las cintas que obtuvo dos premios: Maquillaje y Peinado, y Actor Protagónico para Brendan Fraser, quien regresó a la industria fílmica luego de una década fuera debido a depresión, motivos personales y en especial a malas decisiones de productores que bloquearon a quien fuera una joya de Hollywood cuando denunció acoso sexual.

“Pinocho” de Guillermo del Toro se quedó su nominación de Película de Animación, un musical en stop motion basada en las ilustraciones de Gris Grimly de la novela italiana “Las aventuras de Pinocho”, original de Carlo Collodi, y que en realidad es el debut de Del Toro en largometrajes animados.

Otras cintas ganadoras fueron Navalny en Largometraje Documental; Pantera Negra: Wakanda por siempre con Mejor Vestuario; Avatar: El camino del agua en Efectos Visuales; Top Gun: Maverick en Mejor Sonido;

Ellas hablan en Guion Adaptado, RRR en Canción Original; An Irish Goodbye se llevó Corto de Ficción; The Elephant Whisperers obtuvo Corto Documental; y The Boy, The Mole, y The Fox and the Horse se quedó Corto de Animación.

Entre los presentadores de las 23 categorías en total estuvieron Antonio Banderas, Andrew Garfield, Dwayne “The Rock” Johnson, Emily Blunt, Hugh Grant, Halle Bailey, Jessica Chastain, Nicole Kidman, , Glenn Close, Jennifer Connelly, Salma Hayek, Samuel L. Jackson y Sigourney Weaver.

Y entre las actuaciones musicales destacaron la interpretación de Rihanna, el In Memoriam de Lenny Kravitz, y la de último minuto de Lady Gaga que se anunció apenas esta mañana como sorpresa en la programación.