"Ellas hablan", la historia del abuso en Manitoba

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–No había otra explicación. Los demonios llegaban en la noche para atormentar; por las mañanas, las mujeres no tenían, pero amanecían con dolor. Creían que Dios o Satán las estaba castigando por sus pecados. Seis años después un tribunal encontró la respuesta al declarar a ocho hombres culpables de violación. Entre 2005 y 2009, en una remota colonia menonita de Bolivia llamada Manitoba, las mujeres vivieron el infierno que se le atribuyó a fantasmas y demonios.

La comunidad se empeñaba en mantener que todo era producto de su absurda imaginación, o quizá del demonio, que las castigaba por sus pecados. Los violadores, sin embargo, eran hombres de la propia colonia: tíos, hermanos o vecinos que finalmente acabaron en prisión.

El martirio de estas mujeres fue narrada por Miriam Toews en el libro "Ellas hablan" que fue publicado bajo el sello de Sexto Piso, historia en la que se basó la película ganadora del Premio Oscar a Mejor Guion Adaptado en su edición 95.

La primera edición llegó en 2020 con una traducción de Julia Osuna Aguilar. Desde su publicación, la historia desveló y conmocionó a los lectores y los llevó a mundo inmerso en el silencio de sus propias narrativas.

En la reconstrucción hecha por Toews, la voz de ellas susurra al inicio del libro para romper la atmósfera de miedo que se va rompiendo conforme el lector se adentra en la cotidianidad y espera con terror la implacable noche, donde los "demonios" rompen la rutina hasta volverse el propio miedo en una "normalidad".

Proceso pone a disposición de sus lectores un fragmento del libro.

Ellas Hablan Adelanto by al_saldivar on Scribd

De ascendencia menonita, varias de las obras de Toews versan sobre el papel de las mujeres en estas comunidades. Además, en 2007 dio vida a la protagonista, madre de una familia menonita, de la película Luz silenciosa de Carlos Reygadas, ganadora del Premio del Jurado de Cannes en 2007.

Toews nació en 1964 en Steinbach, en una pequeña población de Canadá. Ha publicado dos novelas, Summer of My Amazing Luck y A Boy of Good Breeding, y unas memorias, Low, a Life. Su tercera novela, Complicada bondad, ha sido distinguida con el galardón Governor General Award y el Margaret Lawrence Award, y el Premio al Mejor libro del año otorgado por los libreros canadienses.