Paro en la ENAH por falta de pagos a profesores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Profesores, trabajadores y estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) iniciaron la tarde del lunes 13 de marzo un paro de actividades de 48 horas y la toma de instalaciones para demandar solución al retraso en el pago a profesores de asignatura y mejores condiciones laborales.

A través de un comunicado, la comunidad de la ENAH, reunida en Asamblea General, informó que decidió irse al paro ante la precariedad que desde hace ya años afecta a profesores y trabajadores, y también a la comunidad estudiantil por la condición “indigna” en la cual estudian. La decisión se hizo en forma electoral con 219 votos.

Señaló que el director interino de la institución educativa, adscrita al Instituto Nacional de Antropología e Historia, José Luis Castrejón Caballero, aseguró que se emitirá una nómina extraordinaria el miércoles 15 para cubrir el salario correspondiente a lo laborado durante el presente semestre:

“No obstante, los balances emitidos se orientaron a continuar con el paro de labores hasta que el pago sea efectivo”.

El sector estudiantil se sumó al paro en un gesto de solidaridad, ante una situación que viene arrastrándose desde 2018, cuando se habían logrado acuerdos que hasta ahora no se han cumplido, por lo cual durante este paro actualizarán sus demandas.

Se recordará que desde entonces la comunidad de la ENAH ha denunciado el abandono sistemático de su infraestructura y problemas laborales no han tenido solución, y por ello han demandado un incremento presupuestal.

La comunidad académica y laboral de la escuela denunció justo a principios del año pasado que la política de austeridad del presente gobierno ha agravado las condiciones de precariedad y los profesores de asignatura conforman uno de los sectores más afectados, porque su ingreso mal llamado por hora, semana, mes depende del número de materias que imparten (Proceso 2359).

En un documento aparte, dirigido a la comunidad de la escuela, los profesores detallan su situación laboral:

“Como es del conocimiento de los miembros de la comunidad de la ENAH, desde hace ya bastante tiempo se presentan semestre a semestre, irregularidades en el proceso de contratación de los profesores de asignatura (hora-semana-mes), el cual trae como consecuencia que no se pague en tiempo y forma las prestaciones a las que tenemos derecho, como lo es el pago puntual del salario quincenal, así como otro tipo de prestaciones (aguinaldo, vacaciones y puntualidad); que en muchas ocasiones no se realizan en los tiempos legalmente establecidos, tal es el caso específico del aumento salarial del 30% aplicado sobre el sueldo base mensual y cuyo periodo de pago no está claro y donde el depósito casi siempre se recibe sin tener una fecha precisa, a veces en partes e incluso hasta meses después”.

El próximo miércoles 15 de enero volverán a reunirse en Asamblea General para actualizar su pliego petitorio.