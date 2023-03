Ben Affleck no está interesado en dirigir una película para James Gunn y el nuevo universo DC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Ben Affleck anunció que no tiene interés en dirigir ninguna película del nuevo universo de DC que está construyendo James Gunn. El actor que interpretó a Batman en las cintas que dirigió Zack Snyder, y que se prevé, su participación llegue a su fin con The Flash, dejó claro que no quiere tener ninguna participación en la construcción que dará inicio al nuevo capítulo cinematográfico de la franquicia.

Gunn había dicho que había hablado con Affleck, quien interpretó al Caballero de la Noche en Batman v Superman: Dawn of Justice y Justice League , "precisamente porque quiere dirigir [y] queremos que él dirija", y agregó , "Solo tenemos que encontrar el proyecto adecuado".

Pero Affleck ahora ha dicho en una entrevista con The Hollywood Reporter que no está interesado.

“No dirigiría algo para [James] Gunn DC. Absolutamente no. No tengo nada en contra de James Gunn. Buen tipo, seguro que va a hacer un gran trabajo. Simplemente no me gustaría entrar y dirigir en la forma en que lo están haciendo. No estoy interesado en eso", reveló el ganador del Oscar.

Affleck habló sobre cómo filmar Justice League le dejó un “gusto tan monstruoso” en la boca que ha terminado con las películas de superhéroes.

“Podrías impartir un seminario sobre todas las razones por las que esto es cómo no hacerlo”, dijo sobre hacer Justice League . "Desde la producción hasta las malas decisiones y la horrible tragedia personal, y termina con el sabor de boca más monstruoso".