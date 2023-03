La Mole 2023 tendrá a Ron Perlman y Tenoch Huerta como invitados este fin de semana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 17, 18 y 19 de marzo La Mole Convention 2023 regresa al World Trade Center (WTC). Los fanáticos de la cultura pop podrán convivir con invitados nacionales e internacionales como Ron Perlman (Hellboy), el actor y músico Drake Bell, y el mexicano Tenoch Huerta tras su éxito como el villano de ‘Black Panter: Wakanda forever’.

El WTC será sede, una vez más, de esta experiencia para la comunidad geek, en donde además de la venta de productos especiales de series, películas, caricaturas y animes en stands, tendrá un área de exposición de figuras y coleccionables que cada año es distinta y suele ser sorpresa para los asistentes.

Ello además de un apartado especial para convivir con artistas, actores y cosplayers nacionales e internacionales, actores de doblaje, ilustradores y diseñadores de cómic, eso sí, algunos con costo para firmas de autógrafos y/o fotografías.

Entre las figuras de este año, además de los mencionados, destacan el dibujante Jim Lee, leyenda de la industria de cómics y artista de muchos de las historietas más vendidas como X-Men #1, Batman, Justice League, Superman

Batman y Robin, y Wonder Boy; el actor Tait Fletcher, conocido por su papel de “Paz Vizsla” en The Mandalorian, The Book of Boba Fett, John Wick, Jurassic World, y Jumanji: Welcome to the jungle.

También Mario Guevara, quien con más de 35 años de experiencia como ilustrador ha trabajado en "Sensacional de Artes Marciales", "Blood Rayne" y "Lone Ranger" para el sello Dynamite; Solomon Kane para Dark Horse, y Ultimate Fantastic Four para Marvel, y actualmente trabaja para la editorial francesa Hexagón. Y otras figuras del coleccionismo actual como Rodrigo Orduña, mejor conocido como Madhunter.

El año pasado La Mole recibió a poco más de 35 mil personas en su regreso al World Trade Center, pues previo a la pandemia se realizó unos años en el Centro de exposiciones Citibanamex.

En 2022 los fanáticos de los cómics, juguetes vintage, y el coleccionismo se dieron cita el 25, 26 y 27 de marzo con invitados como Tom Welling (actor de la serie Smallville), el dibujante Ryan Ottley, del cómic Invincible (ahora serie animada de Amazon Prime), David Mack, co-creador del personaje Echo, adaptado por Disney+; Donny Cates, detrás de títulos como Hulk, Venom y Thor; y Dan Parent, artista creador del primer personaje gay de Archie Comics, además de un área especial dedicada a la lucha libre y máscaras y productos históricos.

Los boletos para este fin de semana ya se encuentran disponibles a través de la página web www.lamole.com.mx y varían según la actividad a realizar.