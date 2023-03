"Primavera bonita", el Festival Internacional de Escritoras que rendirá homenaje a Dolores Castro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Autoras de Ecuador, Argentina y Perú y México se darán cita este 17 de marzo para dar inicio a Primavera bonita. Festival Internacional de Escritoras y que realizará una serie de eventos sobre la relevancia de la mujer en el mundo de las letras.

En esta edición se rendirá homenaje a la poeta Dolores Castro, quien falleció en marzo del 2022. La obra de la narradora, ensayista, catedrática y crítica literaria será celebrada el 19 de marzo a las 17:00 horas.

Auge, no “boom” de escritoras en América Latina

Castro fue una de las fundadoras de Radio UNAM, donde se encargó de la producción de programas radiofónicos. Además ganó el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde 2013, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Literatura y Lingüística 2014 y la Medalla José Emilio Pacheco 2016 por su trayectoria.

En entrevista con Proceso, la fundadora del festival, la poeta Zel Cabrera recordó la importancia del papel de Castro.

"Es una escritora que sido una piedra angular dentro de la literatura mexicana y latinoamericana, que su labor como poeta, catedrática y gestora cultural fue incansable y merece este sentido homenaje por parte de escritoras que hemos crecido bajo su cobijo, pero sobre todo bajo sus letras y su amorosa generosidad que siempre la caracterizó. Creemos también que es un ejemplo a seguir para todas y todos, y sobre todo que la literatura de las mujeres, la literatura de Dolores Castro debe seguir viva para las generaciones futuras de escritoras".

Este festival, es una iniciativa nacida desde la editorial Los libros del perro y que impulsó Cabrera hace tres años.

"En su primera edición de manera virtual, y después de forma híbrida, teniendo actividades presenciales en el Complejo Cultural Los Pinos por dos años consecutivos ya. Surge la necesidad de visibilidad del trabajo de las escritoras, no solamente mexicanas sino latinoamericanas e iberoamericanas. Su importancia radica en ser un espacio para conocernos y reconocernos desde las letras, y también a manera de resistencia al entorno machista y patriarcal qué permea el arte, en el que se ha silenciado sistemáticamente históricamente el trabajo de las mujeres. Es un festival que ha logrado reunir a más de 250 escrituras de habla hispana a lo largo de los tres años de su existencia. Hecho de mujeres, para mujeres y por mujeres", dice en entrevista con Proceso .

El papel de las escritoras en la literatura ha sido reivindicado en las últimas décadas, el ejemplo más emblemático ha sido el rescate de la figura de Elena Garro, autora de Los recuerdos del porvenir y considerada por muchos como la madre del realismo mágico. Además del matrimonio que tuvo con Octavio Paz, y del que se ha señalado, se basó en prohibiciones respecto a la obra de Garro, por parte de quien más tarde ganaría el Nobel de Literatura.

Al ser cuestionada sobre el mensaje que podrán encontrar en este encuentro las futuras escritoras para sus letras, Cabrera responde que lo primordial es la "esperanza".

"Creemos que, sobre todo, una esperanza, una primavera renovada y floreciente de palabras, en las que puedan reconocerse y sentirse parte de ella. Un espacio con las puertas abiertas y los brazos abiertos en donde caben todas, no solamente unas cuantas, no solamente algunas privilegiadas que han podido ocupar espacios en el arte. Primavera bonita es ante todo un encuentro de escritoras, donde no importa si somos amigas, todos nos escuchamos con respeto y la admiración de haber transitado por el mismo lugar, y estar cansadas de siempre escuchar los mismos discursos machistas", asegura.