Libertad y diversidad es el espíritu permanente del Vive Latino 2023

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Un espacio generador de libertad y diversidad es el espíritu permanente del Vive Latino, tal como lo han expresado diversos artistas invitados previo a la celebración que comienza este sábado 18 y culmina el domingo 19 de marzo en el Foro Sol.

En conferencias virtuales concedidas a representantes de medios y entrevistas personales, los músicos participantes expresan a este reportero las virtudes del festival, “un lugar único donde se brinda libertad, una amplia diversidad de estilos musicales” y destacan “el poder femenino sobre los escenarios”.

La mujer al poder

Catalina García, líder de la agrupación colombiana Monsieur Periné, comenta sobre las mujeres representantes en el Vive Latino 2023:

Estamos en un momento en el que nosotras seguimos abriendo camino, sin duda necesitamos que esto no sea un ejercicio de división de género, sino que sea un ejercicio de consciencia en el que empecemos por honrar este lugar del que venimos todos los seres humanos, que es del vientre de la energía de lo femenino. Simplemente que se nos deje brillar con nuestra propia luz, en ese camino estamos muchas mujeres construyendo nuestras propias historias”.

Además, detalla que “en este proceso de selección de quiénes ocupan el lugar en un cartel, lo primero que se debe tener en cuenta es el talento; sin duda el espacio en el que estamos las mujeres merece continuar abriéndose, son muchas las mujeres que tiene algo por decir”.

En México, piensa Catalina, hay un gran movimiento, así como en Colombia y el resto de Latinoamérica:

“Es un gran movimiento para visualizar y visibilizar, para defender, para pensar lo que está sucediendo en torno a las mujeres en nuestro continente, para denunciarlo también. Voces muy poderosas se escuchan y se encuentran. Van a pasar cosas muy lindas, para eso también son estos espacios, no solamente a la diversión pero reflexiva, eso hace que sean más poderosos estos juntes (sic) y festivales, que podamos salir de ahí siendo mejores seres humanos”.

Anabella Cartolano, cantante principal de la banda de rock argentina Las Ligas Menores, menciona la importancia de reconocer que “mujeres en la música siempre las hubo, pero hoy se ha empezado a hablar más del tema”. Y añade:

“Hacemos música y el tema del género, si bien es una responsabilidad subirse a un escenario, debería ser algo ya asumido de que hay mujeres en la música”.

A su vez, Juliana Gattas, quien junto a Alejandro Sergi conforman el dúo de pop argentino Miranda, da relevancia a la mujer periféricamente al contexto del hecho del arte musical:

“Valoro un poco más el movimiento feminista por afuera del mundo artístico. En los escenarios y mundo artístico por pertenecer a las discotecas, travestis y ‘drags’, nunca sentí tanto apartamiento ni discriminación. Valoro la visibilidad que se le da a la mujer cada día más; pero en términos más generales, en mi entorno más cercano nunca me sentí ni una mujer, ni un hombre, ni nada, sino una persona que le gusta hacer arte”.

Chiosan, de los nacionales Austin TV, expone:

“Estamos en un momento de la historia en que en todo el mundo las mujeres nos hemos hecho escuchar, alzamos la voz de muchas cosas que no estamos de acuerdo. La mujer siempre ha sido capaz y aquí están increíbles las propuestas, tengo muchas ganas de verlas y seguir aportando”.

Diversidad musical

El legendario José Cruz Camargo, líder de la agrupación de blues Real de Catorce, retorna al Vive Latino, festejo que vislumbra hoy como el centro de un amplio eclecticismo musical:

“El festival incluye todos los géneros musicales habidos y por haber, sobre todo el blues en español ha tenido mucho auge, hay una escena con muchos grupos. Es un placer estar en el Vive Latino por segunda vez, este es un incentivo para que la gente vea a los grupos. Real de Catorce se presenta con blues independiente en español, para nosotros es encontrarnos con la cultura. Hace bien el Vive Latino en presentar todos estos grupos”.

Por su parte, el rockero veterano Sergio Arau considera que además de ser para los músicos el Vive Latino 2023 la alternativa de mostrarse directamente al público, “ahorita hay un buen momento en el rock, la escena la siento muy bien, hay muchísimas bandas”. Y recalca:

Pero estoy totalmente comprometido que la cosa sea en vivo, tener miles y millones de ‘likes’ no quiere decir nada. Hay que promover más las tocadas en vivo, ahí es donde conseguimos los seguidores, ese es el camino”.

Sonriente, el buen Arturo Ruelas “Pinocho”, comandante de la banda de ska Los Estrambóticos, reconoce una evolución dentro del festival:

“Lo vivimos nacer desde que se incubó. El Vive Latino sigue evolucionando, desde ser algo muy rockero hasta hacerse el festival más importante de Latinoamérica. En esta evolución ya no está tan rockera la escena, lo que hemos notado es que hay muchos nombres de solistas, más que de grupos. Los más nuevos son proyectos individuales.

“Está padre, pero es una evolución distinta y la música tiene que evolucionar, ya no tienes que ir con tu amigo de la esquina, de la escuela o del barrio para tener un grupo, ya se puede hacer desde casa y con computadoras. Esa es la evolución, todo lo que sea evolución e inclusión me gusta”.

Antonio Ruiz “Tonio”, de Qbo, afirma:

“Es una gran época para la música y en general, de toda la música. Un festival tan importante como el Vive Latino te lo demuestra en cada edición, incluyendo todo tipo de géneros, estilos y disciplinas del arte, es una maravilla. En la música vemos géneros que antes estaban en la sombra y ahora están completamente en la luz. Todo el rollo es cíclico y hay para todos. Seguimos apoyando el movimiento de la música y el arte, en México es gigante”.

Y de acuerdo con Juan Chávez, de la agrupación Resorte:

“Hay un montón de talento rotando por festivales bien producidos al redor del país; los actos más relevantes no dejan de ser mexicanos, si bien hay gente estelar, hay talento mexicano en los diferentes escenarios y eso abre una puerta muy importante que antes no teníamos”

El rapero español Kase.O señala que la diversidad se debe en especial a las nuevas generaciones:

“En estos tiempos que corren los chavales escuchan reguetón, escuchan a Kase.O, lo llevan con mucha más naturalidad que en mis tiempos cuando si pertenecías a una tribu no podía interesante otra música que la tuya, entonces esto lo veo como un fruto de los tiempos que corren”.

Diego Solórzano, vocalista de Los Dynamite:

“La variedad de proyectos es lo más chingón que está pasando en la música. Dejaron de haber reglas, de eso se trata, estamos en un momento en que todo empieza a estar comprimido junto, ahí hay resultados chingones. Este discurso rockero de que el reguetón está mal, que es música sin sustancia y que no dice nada, yo no estoy tan seguro… porque no deja de ser una expresión artística que tiene que ver con lo que vive una sociedad en este momento, por algo está ahí el reggaetón, y el festival hace muy bien en aglutinar estilos”.

Los esperados Austin TV

La agrupación mexicana Austin TV es una de las figuras anheladas por su retorno al Vive Latino, luego de una pausa de 10 años de los escenarios se reencontraron el 2022 y anunciaron su presencia en el festival.

El bajista “Rata” suma

“Es favorable la pluralidad sonora. Está increíble que haya una evolución de lo que las personas consumen, está mucho más amplio ese espectro, eso es bueno, amplía la perspectiva a géneros nuevos”.

Recalca que después del Vive Latino, para Austin TV viene una larga agenda de presentaciones, creación de nuevas rolas y un disco a lanzarse a finales del 2023, “justo la idea es que no regresamos para un par de shows, haremos nueva música, ahora queremos tocarla por todos lados”.

La tecladista Chiosan culmina invitando a la fiesta:

“Nos sentimos muy emocionados haciendo conexión con la gente. Cada show tiene su maga distinta, de un festival o un foro pequeño, en el regreso en el foro Indie Rocks fue como una probadita de lo que se venía. Cada año que pasaba pensábamos regresar, la vida nos ha enseñado que las cosas tienen que suceder en el momento preciso”.

Los horarios y detalles del festival Vive Latino están disponibles en su sitio oficial: https://www.vivelatino.com.mx/ y