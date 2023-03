Tenoch Huerta tiene éxito en La Mole 2023; este sábado está Ron Perlman "Hellboy" (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Los fanáticos de los cómics, ciencia ficción y videojuegos se reúnen este fin de semana en La Mole Convention, espacio donde ha crecido el coleccionismo, y que a decir de conocedores continúa en ascenso.

Apoyándose siempre en figuras nacionales e internacionales, el viernes se presentó en el World Trade Center el actor Tenoch Huerta tras el éxito cosechado como el personaje de ‘Namor’ en Blackpanter: Wakanda Forever, y este sábado y domingo estarán el músico Drake Bell y el actor Ron Perlman; la convención continúa en ascenso entre los fanáticos de la cultura popular y geek.

Para los conocedores, lo que inició como un culto a filmes, series y animes continúa en ascenso y aún en exploración ante nuevas producciones, pero ojo, según advirtió el vintagero Rodrigo Orduña, conocido como Madhunter, hay que cuidarse del mercado que crea nuevas figuras en costos excesivos con el único objeto de ‘venderse como coleccionables’, según dijo a Proceso.

En un recorrido por la convención se destaca el área para convivencia con cosplayers, la exposición de máscaras de Lucha Libre, arte relativo a series como Guardianes de la Galaxia y The Last of Us, y en gran medida el espacio de venta para stands, que ocupa un 70 por ciento del World Trade Center donde se ofrecen una variedad de productos, desde juguetes, cómics, playeras y ‘coleccionables’, con costos que van desde los 50 pesos hasta un poster de la primera cinta de La Guerra de las Galaxias con 152 firmas del elenco del filme y valor de hasta 1.6 millones de pesos.