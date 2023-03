Así celebró Bruce Willis su primer cumpleaños después del diagnóstico de demencia (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El domingo 19 de marzo, el actor Bruce Willis celebró su cumpleaños número 68, en la que fue su primera celebración después de que se le detectara demencia frontotemporal.

Junto a su esposa Emma Hemming Willis, de 44 años, su exesposa Demi More y sus hijas; Mabel Ray, de 10 años; Evelyn Pen, de 8 años, Rumer, de 34 años, Scout, de 31 y Tallulah, de 29 años, el actor cantó “Feliz Cumpleaños” y sopló las velas de un pastel.

“¡Feliz cumpleaños, BW! Me alegro mucho de poder celebrarte hoy. Te quiero y amo a nuestra familia. Gracias a todos por el amor y los cálidos deseos, todos los sentimos”, publicó Demi Moore en Instagram.

Hemming dijo que empezó el día llorando y en un video comentó: “Creo que es importante que veas todas las caras de esto. Siempre recibo mensajes en los que me dicen: ‘¡Qué fuerte eres!’ o ‘Yo no podría hacerlo’. La realidad es que no me dieron opción. No pude hacer otra cosa que mantenerme fuerte tanto por Bruce como por nuestras dos hijas”.

En Instagram Hemming escribió a sus seguidores: “Hoy es uno de esos días de sentir el dolor y la tristeza. Pero el lado positivo o la otra cara de la moneda es que soy muy afortunada de sentir su calidez y amor dirigidos a mi esposo y nuestra familia. Veo sus mensajes, sus historias que comparten, y todo lo que puedo decir es gracias”.

“Aunque hoy ha sido profundamente alegre, feliz cumpleaños a todos los que celebran”, escribió en Instagram su hija Scout Willis.

Antes compartió una fotografía de ella sentada en los hombros de su padre, durmiendo sobre su cabeza y le dedicó un emotivo mensaje:

“¡Es su cumpleaños, así que envía todo tu amor, ternura, cuidado y oración por un momento! Feliz cumpleaños a uno de mis mejores amigos, el rey de Piscis, el maestro de la dualidad, ambos iconos de héroe de acción y gentil niña papá.

“Qué privilegio tener a este hombre como mi padre y aprender tanto sobre la vida, la alegría, las travesuras y el arte a través de él. Hoy no es necesariamente un día fácil, porque es un día lleno de amor tan profundo y nuestro dolor realmente nos muestra la profundidad de nuestro amor por alguien. Así que estoy tratando de estar con ambos hoy.

“El dolor es un precio que siempre voy a pagar por saber lo que es sentir tal amor. Estoy enviando mi amor a cualquiera que alguna vez haya sentido su capacidad extendida por la enormidad del amor y la humanidad del dolor. Te quiero”.

“Felicidades papá. Te amo hasta la luna. Eres genial”, escribió Rumer, mientras Tallulah lució una camiseta estampada con la cara de Bruce Willis durante la celebración.